मजबूरी या रणनीति? ईरान के सामने अमेरिका ने बढ़ाया रक्षा बजट, उठे कमजोरी के सवाल!

US Budget: इजरायल-अमेरिका और ईरान के बीच जंग हो रही है. इस जंग का असर दुनियाभर में पड़ रहा है. जंग के बीच व्हाइट हाउस ने अमेरिकी सेना के लिए रिकॉर्ड 1.5 ट्रिलियन डॉलर (लगभग 1.5 लाख करोड़ डॉलर) का बजट मांगा है. यह बजट साल 2027 के लिए प्रस्तावित है. अगर ये बजट पास हो जाता है तो यह अमेरिका के इतिहास में सेना का सबसे ज्यादा खर्च होगा. इस बजट में पिछले साल के मुकाबले सेना के खर्च में 40 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ोतरी होगी.

गोल्डन डिफेंस सिस्टम का कंस्ट्रक्शन

यह बजट हथियारों को मजबूत करेगा और US नेवी फ्लीट को बढ़ाने पर फोकस करेगा. साथ ही साथ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के प्लान किए गए 'गोल्डन डोम' मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर कंस्ट्रक्शन भी शुरू करेगा. प्रपोजल में सभी मिलिट्री कर्मचारियों के लिए रिक्रूटमेंट और रिटेंशन में मदद के लिए 5 परसेंट से 7 परसेंट के बीच सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी शामिल है. इस बढ़े हुए खर्च में से 445 अरब डॉलर अतिरिक्त हैं. इसमें 350 अरब डॉलर को रिपब्लिकन एक खास कानूनी रास्ते से पास कराना चाहते हैं, जिसमें डेमोक्रेट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी.

सरकारी खर्च में कटौती

इतने ज्यादा खर्च का लेवल दिखाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस ईरान के साथ जंग पर है, जिससे पता चलता है कि रिसोर्स को कहीं और लगाने का कोई इरादा नहीं है, सेना के अलावा बाकी सरकारी खर्च में 10% कटौती (73 अरब डॉलर) का प्रस्ताव है. इंटीरियर डिपार्टमेंट में 12 परसेंट की कटौती का प्रपोजल है, रिपोर्ट के मुताबिक कम इनकम वाले अमेरिकियों के लिए हाउसिंग असिस्टेंस में कटौती की जा रही है, जबकि बजट मेलानिया ट्रंप फॉस्टर यूथ टू इंडिपेंडेंस इनिशिएटिव में USD 5 मिलियन देता है.

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कई दिनों से हो रही है जंग

अमेरिका और ईरान के बीच कई दिनों से जंग हो रही है. अमेरिका लगातार ईरान पर आग के गोले बरसा रहा है. जानकारों की मानें तो अमेरिका इस युद्ध में कहीं न कहीं फंस गया है. अमेरिकी प्रशासन ने युद्ध इतना लंबा चलने का अनुमान नहीं लगाया था. इस संघर्ष ने अमेरिकी सैन्य भंडार को तेजी से खत्म कर दिया है, जिससे औद्योगिक क्षमता पर सवाल खड़े हो रहे हैं. अमेरिका ने इस जंग में 850 से ज्यादा टॉमहॉक मिसाइलें दाग दी हैं. जिसकी वजह से अमेरिका के पास टॉमहॉक मिसाइलों की कमी होने लगी हैं, अब अमेरिका के पास कुछ ही महीने कि मिसाइलें बची है. अगर युद्ध और लंबा खिंचा तो अमेरिका को और नुकसान झेलना पड़ सकता है. (ANI)