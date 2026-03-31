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Hindi NewsदुनियाUS प्रेसिडेंट के खिलाफ अनोखा विरोध, ट्रंप के लिए सड़क के बीचोंबीच बनाई गई सोने की टॉयलेट!, व्हाइट हाउस के रेनोवेशन पर क्यों भड़के लोग?

US प्रेसिडेंट के खिलाफ अनोखा विरोध, ट्रंप के लिए सड़क के बीचोंबीच बनाई गई 'सोने की टॉयलेट!', व्हाइट हाउस के रेनोवेशन पर क्यों भड़के लोग?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले काफी समय चर्चा में हैं. दुनियाभर के देशों पर टैरिफ लगाने से लेकर ईरान युद्ध तक वह कई बार ऐसे ऐलान कर चुके हैं, जिसने सभी का ध्यान उनकी ओर खींचा.

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Mar 31, 2026, 05:58 PM IST
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ट्रंप का अनोखा विरोध. फोटो- एक्स
ट्रंप का अनोखा विरोध. फोटो- एक्स

US News: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले काफी समय चर्चा में हैं. दुनियाभर के देशों पर टैरिफ लगाने से लेकर ईरान युद्ध तक वह कई बार ऐसे ऐलान कर चुके हैं, जिसने सभी का ध्यान उनकी ओर खींचा. इस बीच अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में गत 30 मार्च को एक अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला. 

दरअसल, वाशिंगटन के नेशनल मॉल में लिंकन मेमोरियल के पास एक बड़ी मूर्ति लगाई गई है. इसमें एक सोने जैसा चमकदार सिंहासन दिखाया गया है. सबसे खास बात है कि इस पर बैठने वाली सीट की जगह पर एक सोने जैसी दिखने वाली चमकदार टॉयलेट सीट लगाई गई है. जहां लिखा है 'एक राजा के लायक सिंहासन'. प्रतीकात्मक रूप से इसके माध्यम से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का विरोध के तौर पर देखा जा रहा है. 

ट्रंप का विरोध करने का तरीका 

इस टॉयलेट सीट के पास एक टॉयलेट पेपर भी लगा है, जिसपर लिखा है The Secret Handshake. बता दें कि  यह मूर्ति अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के व्हाइट हाउस में चल रहे रेनोवेशन का मजाक उड़ाने और उसका विरोध जताने के लिए बनाई गई है. 

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व्हाइट हाउस और डीसी में रेनोवेशन करा रहे ट्रंप 

गौरतलब है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले काफी समय से व्हाइट हाउस और वाशिंगटन डीसी में बड़े पैमाने पर कई बदलाव कर रहे हैं. बताया जाता है कि व्हाइट हाउस में लिंकन बेडरूम के पास वाले बाथरूम का नवीनीकरण किया जा रहा है और इसको सोने जैसा रंग दिया गया है. इसके अलावा ओवल ऑफिस में सोने की परत चढ़ाने का भी काम किया जा रहा है. वहीं, राष्ट्रपति आवास में ईस्ट विंग को तोड़कर एक बड़ा बॉलरूम बनाया जा रहा है.

(यह भी पढ़ें: Iran-US War: ट्रंप के लिए जंग बनी नासूर, पोलैंड बोला- नहीं देंगे पैट्रियट मिसाइलों की बैटरियां, इटली ने विमान की नहीं होने दी लैंडिंग)

'सजावट पर ध्यान दे रहे ट्रंप'

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, जिस समूह ने इस प्रतीकात्मक सिंहासन को लगाया है, उसका कहना है कि देश में विभाजन, संघर्ष और आर्थिक मुश्किलों के समय ट्रंप इन सजावट और रेनोवेशन पर ध्यान दे रहे हैं. इस मूर्ति पर लिखा है कि ट्रंप ने नीचे देखा, समस्या देखी और उसे सोने का रंग दे दिया.

रेनोवेशन पर व्हाइट हाउस का बयान

जैसे ही रेनोवेशन का विवाद गरमाया, तुरंत व्हाइट हाउस का जवाब आया. यहां के प्रवक्ता डेविस इंगल ने कहा कि  राष्ट्रपति ट्रंप पूरे व्हाइट हाउस और देश की राजधानी को पहले से कहीं ज्यादा सुंदर बनाने का काम कर रहे हैं. एक बयान में यह भी कहा गया कि ट्रंप अमेरिकी लोगों के लिए काम करना कभी नहीं रोकेंगे और उन्होंने जो वादे किए थे, उन्हें पूरा करेंगे.

(यह भी पढ़ें: अकेले सरकार के बस की बात नहीं... डीजल-पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से घबराया ब्रिटेन; PM स्टार्मर ने दी चेतावनी)

 

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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