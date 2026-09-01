Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में महिला की चाकूबाजी, हमले में एक की मौत दूसरा घायल; पुलिस की फायरिंग में हमलावर ढेर

न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में महिला की चाकूबाजी, हमले में एक की मौत दूसरा घायल; पुलिस की फायरिंग में हमलावर ढेर

अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर में एक महिला ने दो लोगों पर चाकू से हमला कर दिया. मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी महिला को ढेर कर दिया. इस पूरे मामले की जांच पुलिस अधिकारियों की ओर से की जा रही है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Sep 01, 2026, 07:48 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 07:48 AM IST
न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में महिला की चाकूबाजी, हमले में एक की मौत दूसरा घायल; पुलिस की फायरिंग में हमलावर ढेर
Image Credit: आरोपी महिला को पुलिस ने किया ढेर. (फोटो- स्क्रीनग्रैब)

About the Author

abhinav tripathi

abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मुंबई में आज से ऑटो-टैक्सी का सफर महंगा, 18 महीने बाद बढ़ा किराया; क्या है नई दरें?
2
3
4
5