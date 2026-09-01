/न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में महिला की चाकूबाजी, हमले में एक की मौत दूसरा घायल; पुलिस की फायरिंग में हमलावर ढेर

अमेरिका के प्रसिद्ध न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर में एक महिला ने चाकू से दो लोगों पर हमला कर दिया. महिला के इस हमले में एक शख्स की मौत हो गई वहीं दूसरा घायल हो गया. इस दौरान पुलिस के साथ भी महिला की झड़प हुई और हमलावर को गोली मारकर ढेर कर दिया गया. शुरुआती जांच के आधार पर अधिकारियों ने माना कि यह हमला बिना किसी वजह के और अचानक हुआ था.
दरअसल, यह पूरी घटना सोमवार दोपहर 4 बजे के करीब की है. टाइम्स स्कावायर के सबसे व्यस्त इलाके में हुई इस घटना ने लोगों को डरा कर रख दिया है. ये घटना ऐसे समय पर हुई, जब हजारों की संख्या में वहां पर लोग मौजूद थे. केवल 20 सकेंड से भी कम समय में महिला ने दो लोगों पर हमला किया.
इस घटना को लेकर न्यूयॉर्क पुलिस विभाग ने हमलावर की पहचान 49 साल की पामेला सिस्नेरोस के तौर पर हुई है. आरोपी महिला ने एक 32 साल के महिला और 68 साल के पुरुष पर हमला किया. महिला पीड़िता के पेट में लगने के बाद उसको अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन बीच रास्ते में ही उसकी मौत हो गई. पुरुष पीड़ित के पेट में भी चाकू लगा था, जिसके बाद उपचार के लिए उसको अस्पताल ले जाया गया, जहां पर अब उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है.
WATCH: NYPD officers fatally shoot a woman armed with knives after she injured 2 people in Times Square; 1 victim succumbed to their injuries and another remains in critical condition. pic.twitter.com/J2w9PNUyjv
— Scope Report (@ScopeReport_) August 31, 2026
गौर करने वाली बात है कि इस घटना का वीडियो का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला जींस और शर्ट पहने हाथ में चाकू लेकर पुलिस अधिकारियों के सामने खड़ी है. पुलिस कमिश्नर ने बताया कि आरोपी महिला ने अधिकारियों से कहा था कि वह चाकू नहीं छोड़ेगी और उन्हें भी मार डालेगी.
पुलिस ने चेजर का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन वह भी बेअसर रहा. बाद में महिला चाकू लहराते हुए आगे बढ़ती रही. इसके बाद पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें वह घायल हो गई.
उपचार के लिए पुलिस उसको अस्पताल लेकर गई, जहां पर चिकिस्कों ने उसके मृत घोषित कर दिया. पुलिस का कहना है कि आरोपी महिला का मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा पुराना रिकॉर्ड भी रहा है. भावनात्मक रूप से वह परेशान लगी थी. हालांकि, महिला ने हमला क्यों किया था, इसको लेकर वजह सामने नहीं आ सकी है. पुलिस ने इसको आतंकी घटना मानने से इनकार कर दिया है.