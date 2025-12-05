Advertisement
trendingNow13030736
Hindi Newsदुनिया

दुनिया को खटकने लगी भारत-रूस की दोस्ती, अमेरिकी अखबार ने ट्रंप के सिर फोड़ा ठीकरा

DNA Analysis: अब हम आपके सामने उन प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जो पुतिन की भारत यात्रा को लेकर अंतरराष्ट्रीय मीडिया और राजनीतिक हलकों से सामने आ रही हैं. इस विश्लेषण को समझने के लिए आपको सबसे पहले दुनिया के कुछ मशहूर अखबारों की हेडलाइंस गौर से देखनी चाहिए.

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Dec 05, 2025, 11:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दुनिया को खटकने लगी भारत-रूस की दोस्ती, अमेरिकी अखबार ने ट्रंप के सिर फोड़ा ठीकरा

DNA: फ्रांस के प्रतिष्ठित अखबार ले मॉन्ड ने पुतिन की भारत यात्रा पर लिखा है 'पश्चिमी दबाव के बावजूद भारत ने पुतिन का दिल खोलकर स्वागत किया, जो बताता है कि रूस से तेल खरीदने पर जो दबाव भारत पर बनाया गया था उसे भारत ने कबूल नहीं किया है'. अंतरराष्ट्रीय न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने लिखा है 'पुतिन की भारत यात्रा में तेल, व्यापार और सामरिक संबंधों को लेकर बातचीत हुई है. पुतिन के बयान संकेत देते हैं कि प्रतिबंधों के बावजूद वो भारत के प्रति अपने ढृढ़ निश्चय पर कायम रहेंगे'. ब्रिटेन के अखबार गार्जियन ने अपने संपादकीय में लिखा है 'भारत और रूस ऐसे वक्त में करीब आ रहे हैं जब दोनों देशों पर दबाव है, दोनों ही देशों के नेता अमेरिका के दबाव और चीन की आर्थिक शक्ति  का सामना करने के लिए तैयार नजर आते हैं'.

दोस्ती की अटल दीवार 
दुनिया का तकरीबन हर बड़ा अखबार और मैगजीन भारत की पुतिन यात्रा को पश्चिमी जगत के दबाव के सामने खड़ी दोस्ती की अटल दीवार करार दे रहा है. रूस से रिश्तों की वजह से भारत पर सख्त रुख अपनाने वाले अमेरिका में भी पुतिन के भारत दौरे पर बातें हो रही हैं लेकिन इन बातों में भारत और रूस के साथ ही साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप का भी जिक्र है. अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार ने इस यात्रा के लिए किस तरह ट्रंप की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है, ये भी आपको गौर से देखना और समझना चाहिए. 

अखबार के निशाने पर ट्रंप 
अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के संपादकीय में लिखा गया है कि ट्रंप के भारी भरकम टैरिफ की वजह से ही भारत को रूस के ज्यादा करीब जाना पड़ा ताकि जियो पॉलिटिक्स में संतुलन बना रहे. ट्रंप की अस्थिर और अप्रत्याशित विदेश नीति ने भारत और अमेरिका के आगे बढ़ते संबंधों में विघ्न डाला है. ट्रेड डील पर बातचीत शुरु करके ट्रंप ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश जरूर की है. अगर ऐसा नहीं होता तो अमेरिका का एक महत्वपूर्ण साझीदार ( भारत ) दूर हो जाता. भारत पर सख्त टैरिफ और बेबुनियाद आरोप लगाकर ट्रंप ने वाकई एक फासला बना दिया है. कई अमेरिकी एक्सपर्ट ट्रंप के इस फैसले की लगातार आलोचना कर रहे हैं. अब पुतिन की भारत यात्रा ने अमेरिकी हलकों में ये फिक्र बढ़ा दी है, कहीं ट्रंप की अस्थिर नीतियों की कीमत अमेरिका को भारत जैसा सहयोगी खोकर ना चुकानी पड़े. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: Putin In India: पुतिन के आस-पास घूमता रहता है ये हाईटेक गैजेट, क्या है Cheget? जिससे कांपती है पूरी दुनिया

About the Author
author img
Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

TAGS

Putin Modi Meet

Trending news

दुनिया को रूस और भारत की ताकत दिखा पुतिन दिल्ली से मॉस्को के लिए हुए रवाना
Putin India Visit 2025
दुनिया को रूस और भारत की ताकत दिखा पुतिन दिल्ली से मॉस्को के लिए हुए रवाना
जब ताज के साए में पत्नी के साथ पहुंचे थे नए नवेले राष्ट्रपति पुतिन
Putin India Visit 2025
जब ताज के साए में पत्नी के साथ पहुंचे थे नए नवेले राष्ट्रपति पुतिन
PM मोदी ने पुतिन को गिफ्ट में श्रीमद्भगवद्गीता के अलावा ये खास चीजें भी दीं
PM Modi
PM मोदी ने पुतिन को गिफ्ट में श्रीमद्भगवद्गीता के अलावा ये खास चीजें भी दीं
राष्ट्रपति भवन में व्लादिमीर पुतिन के लिए शाही डिनर, जानें डिनर Menu में क्या है खास
lifestyle
राष्ट्रपति भवन में व्लादिमीर पुतिन के लिए शाही डिनर, जानें डिनर Menu में क्या है खास
पुतिन और PM मोदी के बीच में रखे इस पौधे पर आपकी नजर गई क्या? गुणों की खान है ये पौधा
Heliconia Plant
पुतिन और PM मोदी के बीच में रखे इस पौधे पर आपकी नजर गई क्या? गुणों की खान है ये पौधा
कड़कड़ाती ठंड का बढ़ेगा डबल डोज, यहां जमकर बरसेंगे इंद्रदेव, IMD का बड़ा अलर्ट
Weather
कड़कड़ाती ठंड का बढ़ेगा डबल डोज, यहां जमकर बरसेंगे इंद्रदेव, IMD का बड़ा अलर्ट
पुतिन के स्टेट डिनर में राहुल-खरगे को न्योता नहीं! शामिल होंगे ये कांग्रेसी दिग्गज
Putin India Visit 2025
पुतिन के स्टेट डिनर में राहुल-खरगे को न्योता नहीं! शामिल होंगे ये कांग्रेसी दिग्गज
VVIP या बड़े नेता, 'पालम' एयरपोर्ट पर ही क्यों उतरते हैं? जानें IGI से कितना है अलग
VVIP landing Delhi
VVIP या बड़े नेता, 'पालम' एयरपोर्ट पर ही क्यों उतरते हैं? जानें IGI से कितना है अलग
तेल पर पुतिन ने भारत के लिए कह दी ऐसी बात, जिससे ट्रंप का तिलमिलाना तय!
Vladimir Putin
तेल पर पुतिन ने भारत के लिए कह दी ऐसी बात, जिससे ट्रंप का तिलमिलाना तय!
भारत और रूस ने एक-दूसरे को क्या सौगातें दीं? इन 14 प्वाइंट से समझिए
india russia news in hindi
भारत और रूस ने एक-दूसरे को क्या सौगातें दीं? इन 14 प्वाइंट से समझिए