दुनिया को खटकने लगी भारत-रूस की दोस्ती, अमेरिकी अखबार ने ट्रंप के सिर फोड़ा ठीकरा

DNA: फ्रांस के प्रतिष्ठित अखबार ले मॉन्ड ने पुतिन की भारत यात्रा पर लिखा है 'पश्चिमी दबाव के बावजूद भारत ने पुतिन का दिल खोलकर स्वागत किया, जो बताता है कि रूस से तेल खरीदने पर जो दबाव भारत पर बनाया गया था उसे भारत ने कबूल नहीं किया है'. अंतरराष्ट्रीय न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने लिखा है 'पुतिन की भारत यात्रा में तेल, व्यापार और सामरिक संबंधों को लेकर बातचीत हुई है. पुतिन के बयान संकेत देते हैं कि प्रतिबंधों के बावजूद वो भारत के प्रति अपने ढृढ़ निश्चय पर कायम रहेंगे'. ब्रिटेन के अखबार गार्जियन ने अपने संपादकीय में लिखा है 'भारत और रूस ऐसे वक्त में करीब आ रहे हैं जब दोनों देशों पर दबाव है, दोनों ही देशों के नेता अमेरिका के दबाव और चीन की आर्थिक शक्ति का सामना करने के लिए तैयार नजर आते हैं'.

दोस्ती की अटल दीवार

दुनिया का तकरीबन हर बड़ा अखबार और मैगजीन भारत की पुतिन यात्रा को पश्चिमी जगत के दबाव के सामने खड़ी दोस्ती की अटल दीवार करार दे रहा है. रूस से रिश्तों की वजह से भारत पर सख्त रुख अपनाने वाले अमेरिका में भी पुतिन के भारत दौरे पर बातें हो रही हैं लेकिन इन बातों में भारत और रूस के साथ ही साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप का भी जिक्र है. अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार ने इस यात्रा के लिए किस तरह ट्रंप की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है, ये भी आपको गौर से देखना और समझना चाहिए.

अखबार के निशाने पर ट्रंप

अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के संपादकीय में लिखा गया है कि ट्रंप के भारी भरकम टैरिफ की वजह से ही भारत को रूस के ज्यादा करीब जाना पड़ा ताकि जियो पॉलिटिक्स में संतुलन बना रहे. ट्रंप की अस्थिर और अप्रत्याशित विदेश नीति ने भारत और अमेरिका के आगे बढ़ते संबंधों में विघ्न डाला है. ट्रेड डील पर बातचीत शुरु करके ट्रंप ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश जरूर की है. अगर ऐसा नहीं होता तो अमेरिका का एक महत्वपूर्ण साझीदार ( भारत ) दूर हो जाता. भारत पर सख्त टैरिफ और बेबुनियाद आरोप लगाकर ट्रंप ने वाकई एक फासला बना दिया है. कई अमेरिकी एक्सपर्ट ट्रंप के इस फैसले की लगातार आलोचना कर रहे हैं. अब पुतिन की भारत यात्रा ने अमेरिकी हलकों में ये फिक्र बढ़ा दी है, कहीं ट्रंप की अस्थिर नीतियों की कीमत अमेरिका को भारत जैसा सहयोगी खोकर ना चुकानी पड़े.

