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Hindi NewsदुनियाUS का ईरान पर नया शिकंजा, इस खास मोहरा पर रख दिया 94 करोड़ रुपये का इनाम; असली वजह भी जानिए

US का ईरान पर नया शिकंजा, इस खास मोहरा पर रख दिया 94 करोड़ रुपये का इनाम; असली वजह भी जानिए

अमेरिका ने ईरान समर्थित इराकी समूह कताइब सईद उल-शुहादा के आतंकी अबू आला वलाई पर बड़ा ईनाम रखा है. यूएस की ओर से कहा गया कि जो भी इस बारे में जानकारी देगा, उसको 94 करोड़ रुपये का ईनाम दिया जाएगा. अमेरिका की ओर से KSS को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Apr 24, 2026, 08:23 PM IST
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फाइल फोटो
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US News: अमेरिका और ईरान के बीच भले सीजफायर की मियाद अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दी गई हो, लेकिन दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है. इस बीच अमेरिका के विदेश विभाग की ओर से ईरान समर्थित इराकी समूह कताइब सईद उल-शुहादा के नेता अबू आला वलाई पर बड़ा ईनाम रखा है. अमेरिकी विदेश विभाग ने इस आतंकी की जानकारी देने वाले को 1 करोड़ डॉलर (लगभग 94 करोड़ रुपये) देने की घोषणा की है. 

दरअसल, अमेरिका की ओर से KSS को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है. अमेरिकी विदेश विभाग के  ने इस बारे में 23 अप्रैल को जानकारी दी. एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से हाशिम फिनयान रहीम अल-सराजी की जानकारी मांगी गई है. बता दें कि इस संगठन को अब अबू आला-वलाई या आला-वलाई के नाम से जाना जाता है. 

KSS पर लगे हैं कई आरोप

केकेएस के सदस्य पर इरानी नागरिकों की हत्या, इराक में अमेरिकी दूतावास और राजनयिक स्थलों पर हमले और सीरिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और सैनिकों पर हमले के आरोप हैं. बताया गया है कि जिसे भी इस आतंकी से जुड़ी कोई जानकारी मिलती है वह व्यक्ति टोर टिपलाइन या सिग्नल के जरिए संपर्क कर सकता है. सूचना देने वाला ईनाम के साथ-साथ स्थांतरण की सुविधा के भी पात्र होंगे. 

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यह भी पढ़ें: ईरान की एकजुटता से लगा दुश्मन को झटका...ट्रंप के ' आंतरिक कलह' वाले बयान पर क्या-क्या बोले खामेनेई, गलीबाफ

अमेरिका ने KSS को घोषित किया है आतंकी संगठन 

गौरतलब है कि अल-सराजी और KSS को अमेरिका ने साल 2023 में आतंकी संगठन घोषित किया था. इसके अलावा सितंबर 2025 में अमेरिकी विदेश विभाग ने KSS को विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया था. बता दें कि काउंटर एक्सट्रीमिज्म प्रोजेक्ट के मुताबिक, कताइब सईद उल-शुहादा एक इराकी मिलिशिया है, जो ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से समर्थन और विचारधारा प्राप्त करता है. इराक और सीरिया दोनों में यह समूह लड़ चुका है. 

यह भी पढ़ें: ईरान को बनने में लग जाते 20 साल...ट्रंप ने बताई होर्मुज स्ट्रेट में नाकेबंदी की असल वजह, कितने हफ्तों के लिए बढ़ा इजरायल-लेबनान का सीजफायर?

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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