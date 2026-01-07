Advertisement
यूएस सेना ने दावा किया है कि उसने रूसी झंडे वाले एक तेल टैंकर को जब्त कर लिया है, जिसका नाम बेला-1 बताया गया है. अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार यह वही टैंकर है, जो वेनेजुएला से तेल की अवैध ढुलाई से जुड़ा हुआ था और अमेरिकी निगरानी से बचकर भागने में कामयाब हो गया था.

Jan 07, 2026, 10:31 PM IST
तो क्या ट्रंप के निशाने पर अब रूस? रूसी तेल टैंकर पर US नेवी ने किया कब्जा, दोनों देशों के बीच भारी तनाव!

वेनेजुएला से जुड़े एक तेल टैंकर के अमेरिकी कोस्ट गार्ड को चकमा देकर फरार हो जाने के बाद अटलांटिक महासागर में पिछले दो हफ्तों से बड़ा सैन्य और सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा था. इस ऑपरेशन के तहत अब अमेरिका को अहम सफलता मिली है. यूएस सेना ने दावा किया है कि उसने रूसी झंडे वाले एक तेल टैंकर को जब्त कर लिया है, जिसका नाम बेला-1 बताया गया है. अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार यह वही टैंकर है, जो वेनेजुएला से तेल की अवैध ढुलाई से जुड़ा हुआ था और अमेरिकी निगरानी से बचकर भागने में कामयाब हो गया था.

इस पूरे घटनाक्रम ने उस वक्त और गंभीर मोड़ ले लिया, जब खुफिया इनपुट्स में सामने आया कि इस टैंकर की सुरक्षा के लिए रूस ने अपनी एक पनडुब्बी को भी तैनात किया था. हालांकि, तमाम भू-राजनीतिक तनावों और समुद्री सुरक्षा जोखिमों के बावजूद अमेरिकी नौसेना ने टैंकर को घेरकर अपने नियंत्रण में ले लिया. सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटना अमेरिका और रूस के बीच समुद्री प्रभुत्व और प्रतिबंधों को लेकर चल रही खींचतान को और तेज कर सकती है। वहीं, वेनेजुएला से जुड़े तेल व्यापार पर भी एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय सवाल खड़े हो गए हैं.

अमेरिका ने रूसी टैंकर को जब्त किया!
न्यूज़ एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तरी अटलांटिक महासागर में जिस इलाके से अमेरिका ने तेल टैंकर बेला-1 को जब्त किया, वहां रूस की एक पनडुब्बी और एक वॉरशिप की मौजूदगी भी दर्ज की गई थी. इस घटनाक्रम ने समुद्री सुरक्षा और भू-राजनीतिक तनाव को और गहरा कर दिया है. यूएस यूरोपियन कमांड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में पुष्टि करते हुए कहा, 'प्रतिबंधों के उल्लंघन के कारण बेला-1 को जब्त कर लिया गया है. यह कार्रवाई अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग और अमेरिकी सैन्य कर्मियों द्वारा संयुक्त रूप से की गई.'अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, अमेरिका पिछले एक महीने से इस टैंकर पर नजर बनाए हुए था. जब यह टैंकर वेनेजुएला के आसपास अमेरिकी नाकाबंदी से बचने की कोशिश कर रहा था, तभी से इसका पीछा शुरू कर दिया गया था. 

बेहद संवेदनशी और जोखिमभरा एक्शन
खुफिया एजेंसियों को संदेह था कि यह जहाज अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों को दरकिनार कर तेल की ढुलाई में शामिल है. विशेषज्ञों का मानना है कि जिस क्षेत्र में रूसी सैन्य जहाजों की मौजूदगी दर्ज की गई, वहां इस तरह की कार्रवाई करना बेहद संवेदनशील और जोखिम भरा था. यह घटना अमेरिका और रूस के बीच पहले से चले आ रहे तनाव को समुद्री मोर्चे पर और बढ़ा सकती है. फिलहाल अमेरिका ने ऑपरेशन से जुड़ी विस्तृत सैन्य रणनीति साझा नहीं की है, लेकिन इसे प्रतिबंधों के सख्त पालन और समुद्री कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ कड़ा संदेश माना जा रहा है.

‘शैडो फ्लीट’ ऑपरेशन का वीडियो जारी किया
अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (Department of Homeland Security) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बड़े समुद्री ऑपरेशन का वीडियो साझा किया है, जिसमें प्रतिबंधों के उल्लंघन में शामिल तथाकथित ‘शैडो फ्लीट’ के तेल टैंकरों को जब्त करते हुए दिखाया गया है. अमेरिकी होम डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम ने बताया कि यूएस कोस्ट गार्ड की टीम ने दो शैडो फ्लीट टैंकर बेला-1 और सोफिया को अपने कब्जे में लिया है. उन्होंने कहा कि मोटर टैंकर बेला-1 पिछले कई हफ्तों से अमेरिकी तटरक्षक बल से बचने की लगातार कोशिश कर रहा था. पीछा किए जाने के दौरान टैंकर ने अपनी पहचान छिपाने के लिए कई हथकंडे अपनाए. रिपोर्ट के मुताबिक, बेला-1 ने न सिर्फ अपना झंडा बदला, बल्कि जहाज पर लिखा गया नाम भी बदल दिया ताकि वह निगरानी से बच सके. इसके बावजूद अमेरिकी एजेंसियां उसकी गतिविधियों पर नजर बनाए रहीं.

