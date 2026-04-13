अमेरिका या ईरान, होर्मुज पर किसका कंट्रोल? समंदर में तेज हुई जंगी हलचल, फिर बड़े टकराव की ओर बढ़ रहे दोनों देश

US Iran Tension Latest News: होर्मुज पर किसका कंट्रोल रहेगा? इसे लेकर यूएस और ईरान में अदावत तेज हो गई है. शांतिवार्ता के फेल होने के बाद समंदर में जंगी हलचल तेज हो गई है. यूएस ने जहां होर्मुज के आसपास नाकाबंदी का एलान किया है. वहीं ईरान ने भी जोरदार जवाब देने की धमकी दी है.
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War about to start again in the Strait of Hormuz? US-ईरान में अगली टेबल टॉक कब होगी. फिलहाल इस पर तो संस्पेंस है. मगर इसी बीच ट्रंप ने होर्मुज पर ऐसा एक्शन लिया है, जिसके बाद इस बात की संभावना बढ़ चुकी है कि अब किसी भी वक्त होर्मुज स्ट्रेट में युद्ध छिड़ सकता है. बम-गोला-बारूद से यह समुद्री मार्ग दहल सकता है. इस्लामाबाद में शांति वार्ता के फेल होने के फौरन बाद होर्मुज स्ट्रेट में इस तरह के हालात बनने शुरू हो गए हैं.
मीडिया रिपोर्ट्स में US नेवी के हवाले से दावा किया गया कि होर्मुज स्ट्रेट में US नेवी अपना ऑपरेशन शुरू कर चुकी है. इसके लिए होर्मुज में 2 युद्धपोतों को तैनात किया गया है. जिनमें USS फ्रैंक पैटर्सन और USS माइकल मर्फी शामिल है. इनके जरिए होर्मुज में संभावित माइंस को हटाने की तैयारी थी. राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद होर्मुज स्ट्रेट में US नेवी के नेवल ब्लॉकेड वाले ऑपरेशन की जानकारी साझा की.
हालांकि, अमेरिकी नौसेना के जंगी बेड़े अपने मिशन में कामयाब होते और फारस की खाड़ी में बिछाई गई बारूदी सुरंगों को ढूंढकर तबाह करते. उससे पहले ही ईरानी नौसेना ने US नेवी के जहाजों की घेराबंदी कर उन्हें होर्मुज स्ट्रेट से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया.
बता दें कि इस्लामाबाद में ईरान-अमेरिका के बीच जो शांति वार्ता फेल हुई. उसमें होर्मुज स्ट्रेट सबसे बड़ी वजह बना. इसकी वजह ये थी कि अमेरिका होर्मुज स्ट्रेट को बेरोक-टोक खोलने पर अड़ा था. जबकि ईरान होर्मुज पर नियंत्रण छोड़ने को तैयार नहीं था. लिहाजा दोनों पक्षों में 21 घंटे तक चली बातचीत नाकाम रही.
ऐसे में ट्रंप के ऑर्डर के बाद US नेवी के जंगी बेड़े होर्मुज स्ट्रेट में दाखिल हो गए. लेकिन इस बार भी अमेरिका को पीछे हटना पड़ा. अमेरिका के इस कदम के बाद IRGC ने तो भी ट्रंप को सीधी चेतावनी दे दी. उसने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट पर हमारा अधिकार है. बिना अनुमति होर्मुज पार करने के कोशिश की उससे सख्ती से निपटा जाएगा और किसी भी मिलिट्री जहाज को कड़ा जवाब दिया जाएगा. हालांकि सामान्य जहाजों को खास स्थिति में होर्मुज से गुजरने की मंजूरी दी गई है.
मतलब डील फेल होने के बाद ईरान हो या अमेरिका, दोनों युद्ध की तैयारियों में जुट चुके हैं. इस बार भी वॉर का एपिसेंटर होर्मुज स्ट्रेट में बनता दिखाई दे रहा है. इस होर्मुज स्ट्रेट के चारों तरफ अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत मंडरा रहे हैं. वहीं इजरायल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर US एयरफोर्स के दर्जनों विमानों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है.
यानी अब किसी भी वक्त मिडिल ईस्ट में जंगी उबाल उफान मार सकता है. किसी भी वक्त मिडिल ईस्ट में बारूदी भूचाल मच सकता है. अब ये देखना होगा कि जंग के इस दूसरे राउंड में कौन किस पर भारी साबित होता है. क्या इस बार भी यह पहले की तरह टाई रहेगा और इस बार साफ तौर पर शह-मात होती नजर आएगी.