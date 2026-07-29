/इजिप्ट के पोर्ट पर अमेरिकी गैस टैंकर में धमाका, 2 जहाजों में भड़की आग; क्या ईरान ने किया ड्रोन अटैक?

Egypt Gas Storage Tanker Attack: मिस्र के मेडिटेरेनियन पोर्ट डमिएटा में बुधवार ( 29 जुलाई 2026) को अमेरिका के मालिकाना हक वाले गैस स्टोरेज टैंकर से एक ड्रोन टकराया. इससे 2 गैस टैंकरों में भीषण आग लग गई. घटना की जानकारी समुद्री सुरक्षा कंपनी 'एंब्रे' की ओर से दी गई.
घटना को लेकर पोर्ट सर्विस कंपनी 'इंचकेप' ने बताया कि डमिएटा में हुए इस बड़े विस्फोट में 2 गैस टैंकरों में आग लग गई.
'द जेरूसलम पोस्ट' की रिपोर्ट के मुताबिक, घटना की जानकारी रखने वाले 3 सूत्रों ने बताया कि इजिप्ट में ड्रोन फ्लोटिंग स्टोरेज टैंकर एनर्गोस विंटर से टकराया, जिससे आग लग गई. यह आग दूसरे जहाज गैसलोग सलेम तक फैल गई. रिपोर्ट के मुताबिक, सुरक्षा से जुड़े 2 अलग-अलग सूत्रों ने बताया कि धमाके की वजह ड्रोन अटैक था. घटना की तत्काल जिम्मेदारी अभी किसी ने नहीं ली है.
समुद्री सुरक्षा कंपनी 'एंब्रे' ने बताया कि घटना के बाद क्रू को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और आग पर काबू पा लिया गया है. कंपनी ने यह भी बताया कि हमले की जिम्मेदारी किसी भी पक्ष की ओर से नहीं ली गई है. मिस्र के अधिकारियों ने घटना के हालात की जांच शुरू कर दी है, लेकिन उन्होंने इस घटना को हमला नहीं माना है. मिस्र के पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक, आग लगने से किसी की मौत नहीं हुई है और न ही किसी को चोट आई है.
'खलीज टाइम्स' की रिपोर्ट के मुताबिक, घटना को लेकर मिस्र के पेट्रोलियम और मिनरल रिसोर्सेज मंत्री इंजीनियर करीम बदावी ने घटनास्थल पर स्थिति का जायजा लिया और कंट्रोल एंड सेफ्टी मेजर्स की प्रोग्रेस देखने के लिए पहुंचे. अधिकारियों ने मीडिया और सोशल मीडिया यूजर्स से मंत्रालय की ओर से जारी आधिकारिक आंकड़ों से जानकारी प्राप्त करने का आग्रह किया. इसमें हालातों पर लगातार निगरानी और किसी भी अपडेट की घोषणा की पुष्टि की गई है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, बुधवार ( 29 जुलाई 2026) को इससे पहले अमेरिका और सऊदी अरब ने इराक में ईरान समर्थित पैरामिलिट्री फोर्सेज पर हमला किया था. वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हवाई हमले रोकने के कुछ दिनों बाद अमेरिकी सैनिकों पर गोलीबारी करने के लिए ईरान को बुरी तरह से सबक सिखाने की कसम खाई.