/इजिप्ट के पोर्ट पर अमेरिकी गैस टैंकर में धमाका, 2 जहाजों में भड़की आग; क्या ईरान ने किया ड्रोन अटैक?

'खलीज टाइम्स' की रिपोर्ट के मुताबिक, घटना को लेकर मिस्र के पेट्रोलियम और मिनरल रिसोर्सेज मंत्री इंजीनियर करीम बदावी ने घटनास्थल पर स्थिति का जायजा लिया और कंट्रोल एंड सेफ्टी मेजर्स की प्रोग्रेस देखने के लिए पहुंचे. अधिकारियों ने मीडिया और सोशल मीडिया यूजर्स से मंत्रालय की ओर से जारी आधिकारिक आंकड़ों से जानकारी प्राप्त करने का आग्रह किया. इसमें हालातों पर लगातार निगरानी और किसी भी अपडेट की घोषणा की पुष्टि की गई है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, बुधवार ( 29 जुलाई 2026) को इससे पहले अमेरिका और सऊदी अरब ने इराक में ईरान समर्थित पैरामिलिट्री फोर्सेज पर हमला किया था. वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हवाई हमले रोकने के कुछ दिनों बाद अमेरिकी सैनिकों पर गोलीबारी करने के लिए ईरान को बुरी तरह से सबक सिखाने की कसम खाई.