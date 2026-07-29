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इजिप्ट के पोर्ट पर अमेरिकी गैस टैंकर में धमाका, 2 जहाजों में भड़की आग; क्या ईरान ने किया ड्रोन अटैक?

Attack On Egypt Gas Storage Tanker: मिस्र में बुधवार ( 29 जुलाई 2026) को एक गैस स्टोरेज टैंकर पर अचानक विस्फोट हुआ. यह टैंकर अमेरिकी स्वामित्व वाला था. हमले की जिम्मेदारी अभी किसी की तरफ से नहीं ली गई है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 29, 2026, 10:33 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 10:33 PM IST
इजिप्ट के पोर्ट पर अमेरिकी गैस टैंकर में धमाका, 2 जहाजों में भड़की आग; क्या ईरान ने किया ड्रोन अटैक?

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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