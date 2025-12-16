Advertisement
प्रशांत महासागर में ड्रग लार्ड्स की नावें ध्वस्त, 8 नार्को-टेररिस्ट को उतारा मौत का घाट

प्रशांत महासागर में ड्रग लार्ड्स की नावें ध्वस्त, 8 'नार्को-टेररिस्ट' को उतारा मौत का घाट

US boat strike: अमेरिका ने पूर्वी प्रशांत महासागर में नार्कोट्रैफिकिंग के रास्तों पर तीन नावों पर हमला किया, जिसमें आठ संदिग्ध ड्रग तस्कर मारे गए हैं. इस कार्रवाई को प्रशासन ने कानूनी बताया, लेकिन नाविकों की मौत से विवाद और युद्ध अपराध के सवाल उठ गए हैं.

Dec 16, 2025, 11:18 AM IST
प्रशांत महासागर में ड्रग लार्ड्स की नावें ध्वस्त, 8 'नार्को-टेररिस्ट' को उतारा मौत का घाट

US boat strike: अमेरिकी साउदर्न कमांड ने सोमवार, 15 दिसंबर को बताया कि उन्होंने अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्रों में तीन नावों पर स्ट्राइक की, जिसमें आठ लोग मारे गए हैं. अधिकारियों के अनुसार, यह ऑपरेशन पूर्वी प्रशांत महासागर में नार्कोट्रैफिकिंग के रास्तों पर किया गया है.

20 से अधिक नावों पर हमले 
यह हमला अमेरिका की ड्रग कार्टेल के खिलाफ युद्ध का हिस्सा माना जा रहा है. ट्रम्प प्रशासन ने अब तक प्रशांत महासागर और कैरेबियाई सागर में वेनेजुएला के पास 20 से अधिक नावों पर हमले किए हैं. इन हमलों में कम से कम 90 संदिग्ध ड्रग तस्कर मारे जा चुके हैं. ट्रम्प प्रशासन ने इन हमलों की वैधता का बचाव किया है और कहा है कि ये सभी कार्रवाईयां अमेरिकी और अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत की गई हैं.

पेंटागन के प्रेस सचिव किंग्सले विल्सन ने मीडिया से कहा कि "जांच में पता चला कि ये नावें पूर्वी प्रशांत के नार्कोट्रैफिकिंग मार्गों पर चल रही थीं और तस्करी में शामिल थीं. हमारे ऑपरेशन साउदर्न कमांड क्षेत्र में अमेरिकी और अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत पूरी तरह वैध हैं और युद्ध कानूनों का पालन किया गया है."

हालांकि, इन हमलों को लेकर विवाद भी बढ़ रहा है. सितंबर में हुए दूसरे हमले में नाव पर बचाए गए लोगों की मौत ने सवाल खड़े कर दिए थे. कुछ कानूनी विशेषज्ञों और सिनेटर टिम केन ने कहा कि क्षतिग्रस्त या असहाय नाविकों पर हमला करना युद्ध अपराध माना जा सकता है.

ड्रग तस्करी रोकने की वैध कार्रवाई
बाइडन प्रशासन से पहले, ट्रम्प प्रशासन के दौरान, अमेरिका ने नावों पर किए गए हमलों को ड्रग तस्करी रोकने की वैध कार्रवाई के रूप में बताया। इस बीच, हेजेथ से कथित रूप से यह सवाल पूछा गया कि दूसरे स्ट्राइक के आदेश किसने दिए. जबकि उन्होंने प्रारंभिक रिपोर्ट्स को फेक बताया, व्हाइट हाउस ने बाद में एडमिरल फ्रैंक ब्रैडली को दूसरे स्ट्राइक का आदेश देने वाला बताया है.

अमेरिकी सांसद दोनों पार्टियों के मांग कर रहे हैं कि सितंबर 2 के हमले का बिना संपादन वाला वीडियो सार्वजनिक किया जाए, ताकि पूरी घटना का सच सामने आ सके.

यह घटना अमेरिका की ड्रग कार्टेल के खिलाफ नीति और अंतरराष्ट्रीय कानून के बीच टकराव को उजागर करती है. हालांकि प्रशासन इसे कानूनी और आवश्यक कार्रवाई बताता है, लेकिन बचाए गए नाविकों की मौत से राजनीतिक और कानूनी विवाद बढ़ गया है.

इस हमले ने दिखाया कि अमेरिका न केवल समुद्री मार्गों पर ड्रग तस्करी को रोकने के लिए सक्रिय है, बल्कि संभावित जमीन पर हमलों के लिए भी तैयारी कर रहा है. विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की कार्रवाईयां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गंभीर चर्चा का विषय बन सकती हैं.
