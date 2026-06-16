कश्मीर पर NYT की 'PAK-परस्ती' EXPOSED, पीओके के हालात छिपाकर, चलाया भारत विरोधी एजेंडा

कश्मीर में पैलेट गन विदेशी मीडिया के लिए पसंदीदा मुद्दा रहा है. जिसका इस्तेमाल कई इंटरनेशनल मीडिया हाउस ने भारत के खिलाफ किया. और इस समय जब पीओके में यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मुनीर की फौज नरसंहार कर रही है, निहत्थे लोगों को गोलियों से भून रही है. तब भी विदेशी मीडिया के टारगेट पर भारत ही है. लेकिन इस बार तरीका थोड़ा अलग है.



न्यूयॉर्क टाइम्स ने PoK को लेकर अपनी खबर की हेडलाइन में क्या लिखा, उसे विस्तार से आपको बताते हैं. पाकिस्तानी कश्मीर में स्थानीय चुनाव के लिए वोटिंग शुरू होते ही झड़पें हुईं. इस हेडलाइन के ज़रिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने दो बार अपना वैचारिक पक्षपात दिखाया है.



एक तो वो PoK के लोगों पर पाकिस्तानी सेना के ज़ुल्म को झड़प बता रहा है. दूसरा और सबसे गंभीर पक्षपात है पाकिस्तानी कश्मीर लिखना. सोचिए, कश्मीर के जिस हिस्से पर पाकिस्तान ने अवैध कब्ज़ा कर रखा है, उसे वो पाकिस्तानी कश्मीर बता रहा है. लेकिन भारत ने न्यूयॉर्क टाइम्स के इस पूर्वाग्रह पर तुरंत जवाब दिया.



ये लेख छपने के कुछ ही घंटों के बाद अमेरिका में स्थित भारतीय दूतावास ने न्यूयॉर्क टाइम्स को सीधा जवाब दिया. दुनिया भर की घटनाओं की फैक्ट चेक करने वाले न्यूयॉर्क टाइम्स की इस हेडलाइन का भारतीय दूतावास ने फैक्ट चेक कर दिया. भारत ने न्यूयॉर्क टाइम्स की इस हेडलाइन पर क्या जवाब दिया, ये आपको जानना चाहिए.



भारतीय दूतावास ने न्यूयॉर्क टाइम्स को टैग करते हुए लिखा, 'ये हेडलाइन गुमराह करने वाली और गलत है. पाकिस्तानी कश्मीर जैसा कुछ नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान के कब्ज़े वाला कश्मीर है.'