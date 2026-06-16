कश्मीर पर NYT की 'PAK-परस्ती' EXPOSED, पीओके के हालात छिपाकर, चलाया भारत विरोधी एजेंडा

कश्मीर में पैलेट गन विदेशी मीडिया के लिए पसंदीदा मुद्दा रहा है. जिसका इस्तेमाल कई इंटरनेशनल मीडिया हाउस ने भारत के खिलाफ किया. और इस समय जब पीओके में यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मुनीर की फौज नरसंहार कर रही है, निहत्थे लोगों को गोलियों से भून रही है. तब भी विदेशी मीडिया के टारगेट पर भारत ही है. लेकिन इस बार तरीका थोड़ा अलग है.
न्यूयॉर्क टाइम्स ने PoK को लेकर अपनी खबर की हेडलाइन में क्या लिखा, उसे विस्तार से आपको बताते हैं. पाकिस्तानी कश्मीर में स्थानीय चुनाव के लिए वोटिंग शुरू होते ही झड़पें हुईं. इस हेडलाइन के ज़रिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने दो बार अपना वैचारिक पक्षपात दिखाया है.
एक तो वो PoK के लोगों पर पाकिस्तानी सेना के ज़ुल्म को झड़प बता रहा है. दूसरा और सबसे गंभीर पक्षपात है पाकिस्तानी कश्मीर लिखना. सोचिए, कश्मीर के जिस हिस्से पर पाकिस्तान ने अवैध कब्ज़ा कर रखा है, उसे वो पाकिस्तानी कश्मीर बता रहा है. लेकिन भारत ने न्यूयॉर्क टाइम्स के इस पूर्वाग्रह पर तुरंत जवाब दिया.
ये लेख छपने के कुछ ही घंटों के बाद अमेरिका में स्थित भारतीय दूतावास ने न्यूयॉर्क टाइम्स को सीधा जवाब दिया. दुनिया भर की घटनाओं की फैक्ट चेक करने वाले न्यूयॉर्क टाइम्स की इस हेडलाइन का भारतीय दूतावास ने फैक्ट चेक कर दिया. भारत ने न्यूयॉर्क टाइम्स की इस हेडलाइन पर क्या जवाब दिया, ये आपको जानना चाहिए.
भारतीय दूतावास ने न्यूयॉर्क टाइम्स को टैग करते हुए लिखा, 'ये हेडलाइन गुमराह करने वाली और गलत है. पाकिस्तानी कश्मीर जैसा कुछ नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान के कब्ज़े वाला कश्मीर है.'
इसके आगे भारत ने न्यूयॉर्क टाइम्स की जानकारी हमेशा हमेशा के लिए दुरुस्त करते हुए लिखा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा रहे हैं, अभी भी हैं और हमेशा रहेंगे. पाकिस्तान ने इन इलाकों के कुछ हिस्सों पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर रखा है और अब वो वहां के लोगों के खिलाफ हिंसा कर रहा है.
अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत का रुख़ हमेशा साफ रहा है. पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है. ये भारत कई बार साफ कर चुका है. ऐसे में जब कोई विदेशी संस्थान या मीडिया संगठन PoK की जगह किसी गलत शब्द का इस्तेमाल करता है, तो ये केवल उसकी अज्ञानता नहीं है. ये भारत के ख़िलाफ़ उसका एजेंडा है. और अगर कोई संस्थान भारत के ख़िलाफ़ एजेंडा चलाएगा तो इसका पर्दाफ़ाश करना ज़रूरी है.
वैसे भी PoK को पाकिस्तानी कश्मीर कहना अंतरराष्ट्रीय कानून और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से पूरी तरह गलत है. PoK न तो पाकिस्तान का संवैधानिक हिस्सा है, न संयुक्त राष्ट्र ने कभी इसे पाकिस्तान का भाग माना है. लेकिन इसके बावजूद न्यूयॉर्क टाइम्स और उसके जैसे विदेशी मीडिया संस्थान बार बार कश्मीर पर दुष्प्रचार फैलाने की कोशिश करते रहते हैं.
PoK को लेकर वैचारिक छल केवल विदेशी मीडिया संस्थान नहीं करते. इस मामले में कथित मानवाधिकार संगठन भी पीछे नहीं हैं. जब PoK में विद्रोह हो रहा है, जनता सड़कों पर उतरी हुई है, उस समय भी एमनेस्टी इंटरनेशनल को गाजा की याद आ रही है.
उसे भारत और इजरायल की दोस्ती पसंद नहीं आ रही है. एमनेस्टी इंटरनेशनल को इस बात की चिंता है कि भारत, इजरायल को अपना हथियार क्यों बेच रहा है. इस हथियार का इस्तेमाल इजरायल, गाज़ा में कर सकता है. सोचिए, एमनेस्टी को भारत के हथियारों को लेकर चिंता हो रही है लेकिन अमेरिका पर वो खामोश है. जबकि अमेरिका से इजरायल सबसे ज़्यादा हथियार खरीदता है. इजरायल का लगभग दो तिहाई हथियार अमेरिका से आता है.
जिस इंग्लैंड में एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर है, वो भी इजरायल को बड़ी मात्रा में हथियारों की सप्लाई करता रहा है. लेकिन एमनेस्टी को अमेरिका और इंग्लैंड के हथियारों की चिंता नहीं है. वो परेशान सिर्फ भारत के हथियारों से है.