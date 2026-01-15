तो गल गई शहबाज की दाल, ट्रंप की फैमिली ने मिलाया पाकिस्तान से हाथ, इस एग्रीमेंट पर किया साइन

Advertisement
US Pakistan Relation: पाकिस्तान पिछले कई महीनों से अमेरिका का चक्कर लगा रहा था. अब खबर है कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल से जुड़ी एक फर्म के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है. ये कंपनी ट्रंप परिवार की है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Jan 15, 2026, 01:31 PM IST
US Pakistan Relation: ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों मार खाने के बाद पाकिस्तान लगातार अमेरिका का चक्कर लगा रहा था, दूसरे देशों पर हमेशा डिपेंड रहने वाले वाले पाकिस्तान ने कहा है कि उसने क्रिप्टोकरेंसी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल से जुड़ी एक फर्म के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है. यह ट्रंप परिवार की वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल से जुड़ी कंपनी है. यह एग्रीमेंट क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट के लिए वर्ल्ड लिबर्टी के USD1 स्टेबलकॉइन का इस्तेमाल करने की संभावना तलाशने के लिए किया गया है. आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार के साथ. 

समझ को बनाएगा मुमकिन 
पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने एक बयान में कहा कि SC फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज वर्ल्ड लिबर्टी के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग उभरते डिजिटल पेमेंट आर्किटेक्चर के बारे में बातचीत और टेक्निकल समझ को मुमकिन बनाएगा. वर्ल्ड लिबर्टी साल 2024 में लॉन्च हुआ एक क्रिप्टो-बेस्ड फाइनेंस प्लेटफॉर्म है, यह एक सॉवरेन स्टेट को जोड़ने वाले पहले पब्लिकली अनाउंस किए गए टाई-अप में से एक है.

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस एग्रीमेंट के तहत SC फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के साथ मिलकर उसके USD1 स्टेबलकॉइन को एक रेगुलेटेड डिजिटल पेमेंट स्ट्रक्चर में इंटीग्रेट करेगी, जिससे टोकन पाकिस्तान के अपने डिजिटल करेंसी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ काम कर सकेगा.

वर्ल्ड लिबर्टी के CEO पाकिस्तान गए
इस मेमोरेंडम की घोषणा वर्ल्ड लिबर्टी के को-फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव ज़ैक विटकॉफ ने पाकिस्तान दौरे के दौरान की, जो U.S. के स्पेशल दूत स्टीव विटकॉफ के बेटे हैं. पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर मुहम्मद औरंगजेब और विटकॉफ एग्रीमेंट पर साइन करते हुए नजर आए. उनके पीछे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर खड़े हुए हैं. 

SC फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज के हैं CEO
विटकॉफ SC फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज के CEO भी हैं. जुलाई 2025 से स्टेबलकॉइन के रिजर्व पर डॉक्यूमेंटेशन के अनुसार डेलावेयर में रजिस्टर्ड यह कंपनी, वर्ल्ड लिबर्टी के साथ USD1 स्टेबलकॉइन ब्रांड की को-ओनर है. वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के स्पोक्सपर्सन डेविड वाच्समैन ने कहा कि पाकिस्तान सरकार और SC फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल की सिस्टर कंपनी है. एग्रीमेंट यह पक्का करने में मदद कर सकता है कि U.S. डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी बना रहेगा.

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

US Pakistan Relation

