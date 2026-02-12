Advertisement
trendingNow13107623
Hindi NewsदुनियाDNA: बहुमत के बावजूद टैरिफ के मुद्दे पर कैसे हारे ट्रंप? अमेरिकी संसद में रिपब्लिकन सांसदों ने छोड़ा साथ

DNA: बहुमत के बावजूद टैरिफ के मुद्दे पर कैसे हारे ट्रंप? अमेरिकी संसद में रिपब्लिकन सांसदों ने छोड़ा साथ

DNA: ट्रंप भले खलीफा को कितना भी डराएं-धमकाएं. लेकिन सच ये है कि वो आजकल अपनों से ही हार रहे हैं. टैरिफ को हथियार बनाकर अपने ही करीबी देशों के खिलाफ इस्तेमाल करने वाले ट्रंप को अमेरिकी संसद के निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से करारा झटका लगा है.

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Feb 12, 2026, 11:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

DNA: बहुमत के बावजूद टैरिफ के मुद्दे पर कैसे हारे ट्रंप? अमेरिकी संसद में रिपब्लिकन सांसदों ने छोड़ा साथ

DNA Analysis: हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने कनाडा पर टैरिफ लगाने के ट्रंप के फैसले को खारिज कर दिया है. ये फैसला ट्रंप के लिए कितना बड़ा झटका है और इसका ट्रंप के टैरिफ पर क्या असर होगा, ये बताने से पहले आपको जानना चाहिए कि अमेरिकी संसद में क्या हुआ.

हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से एक प्रस्ताव पेश किया गया जिसमें कनाडा के खिलाफ ट्रंप के टैरिफ को रद्द करने की मांग की गई. डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से ये दलील दी गई कि टैरिफ की वजह से कनाडा के साथ अमेरिका के संबंधों को नुकसान हुआ है और वो चीन के करीब चला गया है.

रिपब्लिकन का बहुमत
इस प्रस्ताव पर जब वोटिंग कराई गई तो ये 211 के मुकाबले 219 वोट से पास हुआ. सोचिए, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ट्रंप की पार्टी यानी रिपब्लिकन का बहुमत है लेकिन इसके बावजूद वहां ट्रंप की नीति के खिलाफ प्रस्ताव पास हो गया. यानी ट्रंप की पार्टी के सदस्यों ने भी प्रस्ताव का समर्थन और ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ वोटिंग की. 

Add Zee News as a Preferred Source

संसद में कितने सदस्य
हमारे देश में अगर सरकार की किसी नीति के खिलाफ संसद के निचले सदन से कोई प्रस्ताव पास हो जाता तो सरकार गिर जाती लेकिन अमेरिका की संघीय व्यवस्था अलग होने की वजह से ट्रंप इसके बावजूद सत्ता में बने हुए हैं. आपको अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में दलीय स्थिति के बारे में जानना चाहिए. यहां कुल सदस्यों की संख्या 435 जिनमें से 3 सीट अभी खाली हैं. यानी फिलहाल 432 सीट हैं. रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य 218 हैं जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी के 214 सदस्य हैं.

ट्रंप की चेतावनी
लेकिन जब वोटिंग हुई तो 219 ने ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ वोट दिया और टैरिफ के समर्थन में 211 वोट ही पड़े. ट्रंप की पार्टी के 6 सांसदों ने भी टैरिफ लगाने के फैसले का विरोध करते हुए क्रॉस वोटिंग की. यानी दुनिया को टैरिफ के नाम पर डराने-धमकाने पर अपने ही सांसदों ने ट्रंप के खिलाफ बगावत कर दी और विपक्षी पार्टी के साथ हाथ मिला लिया. ट्रंप ने वोटिंग के दौरान अपनी पार्टी के सांसदों को चेतावनी भी दी थी. ट्रंप ने कहा कि प्रतिनिधि सभा या सीनेट में टैरिफ के खिलाफ वोट देने वाले रिपब्लिकन सदस्य को चुनाव के समय गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे. लेकिन ट्रंप की धमकी की परवाह नहीं करते हुए 6 सांसदों ने विपक्ष के प्रस्ताव का साथ दिया.

कनाडा पर टैरिफ
इसके बाद ट्रंप के करीबी और हाउस के स्पीकर माइक जॉनसन ने इस प्रस्ताव को रोकने की कोशिश की लेकिन वो भी नाकाम रहे. ट्रंप ने पिछले साल कनाडा पर 25-35% के बीच टैरिफ लगाया था. कुछ दिन पहले ट्रंप ने कनाडा पर चीन के साथ व्यापार का आरोप लगाते हुए 100% तक टैरिफ लगाने की धमकी दी थी. लेकिन अपने प्रस्ताव के जरिए अमेरिकी संसद ने ट्रंप की टैरिफ नीति पर सवालिया निशाना लगा दिया है. इस प्रस्ताव के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी ने कहा है कि वो यहीं पर नहीं रुकेगी बल्कि वो दुनिया के दूसरे देशों पर लगाए गए टैरिफ के खिलाफ भी प्रस्ताव लाएगी.

सीनेट में जाएगा प्रस्ताव
अब ये प्रस्ताव अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन यानी सीनेट में जाएगा. वहां भी रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत है लेकिन अगर हाउस ऑफ रिप्रेज़ेंटेटिव की तरह ट्रंप की पार्टी में क्रॉस वोटिंग हुई तो ट्रंप की मुश्किल बढ़ सकती है. हालांकि संसद के दोनों सदनों से झटके के बावजूद ट्रंप के पास प्रस्ताव के खिलाफ वीटो का अधिकार है लेकिन ये हार ट्रंप की नीतियों को करारा तमाचा है. इससे पूरी दुनिया में ये संदेश जाएगा कि ट्रंप ने संसद की अनुमति के बिना कनाडा पर टैरिफ थोपा है. सोचिए, ट्रंप जिस टैरिफ का ढिंढोरा पूरी दुनिया में पीट रहे हैं, अमेरिकी संसद उसका विरोध कर रही है. इस साल होने वाले मिड टर्म चुनाव में भी ये मुद्दा बन सकता है. 

यह भी पढ़ें: क्या रिटायर होने जा रहे नॉर्थ कोरिया के किम जोंग? पत्नी या रिश्तेदार नहीं, इनको मिलेगी सत्ता!

टैरिफ को किया खारिज

यहां आपको ये बताना भी जरूरी है कि ट्रंप के टैरिफ को लेकर एक फैसला अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का भी आने वाला है. इसमें टैरिफ लगाने के ट्रंप के कानूनी अधिकार को चुनौती दी गई है. निचली अदालत ने ट्रंप के टैरिफ को खारिज कर दिया था. अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे खारिज कर दिया तो दुनिया के अलग-अलग देशों पर लगाया गया ट्रंप का टैरिफ पूरी तरह खत्म हो जाएगा.

About the Author
author img
Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

TAGS

DNA Analysis

Trending news

क्या हैं 'स्कैल्प' मिसाइल? आंतकी हमलों पर भारत का जवाब देने वाली मिसाइलों की ताकत
DNA
क्या हैं 'स्कैल्प' मिसाइल? आंतकी हमलों पर भारत का जवाब देने वाली मिसाइलों की ताकत
वैलेंटाइन डे पर बना रहे नंदी हिल्स में सनराइज देखने का प्लान तो फीका हो सकता है मजा
Nandi Hills
वैलेंटाइन डे पर बना रहे नंदी हिल्स में सनराइज देखने का प्लान तो फीका हो सकता है मजा
हाफिज की 'खातून ब्रिगेड' का सबसे बड़ा सबूत, भारत के दम के आगे कहां टिकेगा PAK?
DNA
हाफिज की 'खातून ब्रिगेड' का सबसे बड़ा सबूत, भारत के दम के आगे कहां टिकेगा PAK?
‘बैच ऑफ 83’ का वो खूंखार एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, जिसने 114 बदमाशों को लगाया था ठिकाने
Mumbai police
‘बैच ऑफ 83’ का वो खूंखार एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, जिसने 114 बदमाशों को लगाया था ठिकाने
घाटी में मसाज के नाम पर गंदा काम? प्रशासन ने स्पा सेंटर्स को दिए सख्त आदेश
Jammu-kashmir
घाटी में मसाज के नाम पर गंदा काम? प्रशासन ने स्पा सेंटर्स को दिए सख्त आदेश
आंखों से देख नहीं सकतीं, लेकिन हौसला पहाड़ जैसा, पहली ब्लाइंड जज बनेंगी थन्या नाथन
Thanya Nathan
आंखों से देख नहीं सकतीं, लेकिन हौसला पहाड़ जैसा, पहली ब्लाइंड जज बनेंगी थन्या नाथन
VIDEO: इधर लोकसभा में चंद्रशेखर दे रहे थे भाषण,पीछे TMC के दो सांसद लगा रहे थे ठहाके
Budget Session
VIDEO: इधर लोकसभा में चंद्रशेखर दे रहे थे भाषण,पीछे TMC के दो सांसद लगा रहे थे ठहाके
पायलट ने जानबूझकर क्रैश किया था प्लेन? विमान हादसे पर झूठी निकली इटालियन रिपोर्ट
Air India Plane crash
पायलट ने जानबूझकर क्रैश किया था प्लेन? विमान हादसे पर झूठी निकली इटालियन रिपोर्ट
सर्दी जाते-जाते मौसम का यू टर्न, इन राज्यों में झमाझम बरसेगी बारिश; IMD का अलर्ट
Weather
सर्दी जाते-जाते मौसम का यू टर्न, इन राज्यों में झमाझम बरसेगी बारिश; IMD का अलर्ट
अमेरिका नहीं इस मुस्लिम देश ने सबसे ज्यादा भारतीयों को किया डिपोर्ट
Indian deportations
अमेरिका नहीं इस मुस्लिम देश ने सबसे ज्यादा भारतीयों को किया डिपोर्ट