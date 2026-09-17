/US में रूस से तेल-गैस खरीदने वाले देशों पर 100% टैरिफ का विधेयक भारी बहुमत से पारित, भारत-चीन पर बढ़ा खतरा

इस विधेयक को भारत जैसे देशों के खिलाफ माना जा रहा है. इस बिल में राष्ट्रपति ट्रंप को रूसी ऊर्जा के प्रमुख खरीदारों पर भारी सेकेंडरी टैरिफ लगाने का अधिकार दिया गया है. इस कानून के तहत उन देशों पर 100 प्रतिशत तक का टैरिफ लगाया जा सकता है जो रूस से तेल और गैस खरीदना जारी रखते हैं. विधेयक के समर्थकों का कहना है कि टैरिफ की धमकी से रूस से ऊर्जा खरीदने वाले देश अपनी खरीद पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होंगे, जिससे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा.