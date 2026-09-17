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US में रूस से तेल-गैस खरीदने वाले देशों पर 100% टैरिफ का विधेयक भारी बहुमत से पारित, भारत-चीन पर बढ़ा खतरा

New Trump Tariff Bill Against India and China: US में रूस से तेल-गैस खरीदने वाले देशों पर 100% टैरिफ का विधेयक भारी बहुमत से पारित हो गया. इस विधेयक को भारत-चीन के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Sep 17, 2026, 06:12 AM IST|Updated: Sep 17, 2026, 06:12 AM IST
US में रूस से तेल-गैस खरीदने वाले देशों पर 100% टैरिफ का विधेयक भारी बहुमत से पारित, भारत-चीन पर बढ़ा खतरा

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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