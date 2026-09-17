/US में रूस से तेल-गैस खरीदने वाले देशों पर 100% टैरिफ का विधेयक भारी बहुमत से पारित, भारत-चीन पर बढ़ा खतरा

New US Trump Tariff Bill Concerning India: ब्रिक्स सम्मेलन की सफलता से बौखलाए अमेरिका ने शामिल होने वाले देशों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है. अमेरिकी प्रतिनिधि सभा यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने रूस के खिलाफ व्यापक प्रतिबंध विधेयक 'लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रूस एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026' विधेयक पारित कर दिया है. इस विधेयक में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अधिकार दिया गया है कि वे रूस से तेल और गैस खरीदने वाले भारत-चीन जैसे देशों पर 100 प्रतिशत तक का टैरिफ यानी शुल्क लगा सकते हैं.
प्रतिनिधि सभा में यह विधेयक 262-159 के बहुमत से पारित हुआ. इसमें डेमोक्रेट्स के भी दर्जनों सदस्यों ने अधिकांश रिपब्लिकन का साथ दिया. यह विधेयक पिछले महीने सीनेट से 86-11 के भारी बहुमत से पहले ही पास हो चुका था. अब यह व्हाइट हाउस यानी राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जा रहा है. ट्रंप के साइन के साथ ही यह विधेयक कानून का रूप ले लेगा.
इस विधेयक का मकसद यूक्रेन पर आक्रमण के लिए रूस को दंडित करना है. रूस और यूक्रेन के बीच फरवरी 2022 से खूनी जंग चल रही है. जिसमें अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं. इस विधेयक के जरिए मॉस्को पर आर्थिक दबाव बढ़ाने का प्लान है.
इस विधेयक को भारत जैसे देशों के खिलाफ माना जा रहा है. इस बिल में राष्ट्रपति ट्रंप को रूसी ऊर्जा के प्रमुख खरीदारों पर भारी सेकेंडरी टैरिफ लगाने का अधिकार दिया गया है. इस कानून के तहत उन देशों पर 100 प्रतिशत तक का टैरिफ लगाया जा सकता है जो रूस से तेल और गैस खरीदना जारी रखते हैं. विधेयक के समर्थकों का कहना है कि टैरिफ की धमकी से रूस से ऊर्जा खरीदने वाले देश अपनी खरीद पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होंगे, जिससे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा.
रिपब्लिकन सांसद माइकल मैकॉलर ने प्रतिनिधि सभा में इस विधेयक की अगुवाई की थी. उनका कहना है कि इसका मकसद मॉस्को पर अधिकतम आर्थिक दबाव बनाना और पुतिन को यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए बातचीत की मेज पर लाना है.
इस विधेयक को डेमोक्रेट्स के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा. उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को टैरिफ के मामलों में असीमित अधिकार दिए जाने के फैसले पर सवाल उठाए. डेमोक्रेट सांसद ग्रेगरी मीक्स ने बहस के दौरान कहा कि यह विधेयक एक ऐसे राष्ट्रपति को अतिरिक्त टैरिफ शक्तियां सौंप देगा, जो पहले से ही अमेरिकी नीति के हथियार के रूप में टैरिफ का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे हैं.
मीक्स ने रूस के व्यापारिक साझेदारों पर सेकेंडरी प्रतिबंध लगाने वाले प्रावधान को हटाने की भी मांग की, जिसे सदन में मतदान के बाद खारिज कर दिया गया. इसके अलावा, दूसरे प्रस्तावित संशोधन भी सदन की प्रक्रिया के दौरान अस्वीकार कर दिए गए. इनमें एक संशोधन टैरिफ के दायरे में आने वाले देशों की संख्या सीमित करने से जुड़ा था, जबकि दूसरा संशोधन यूक्रेन को हथियार खरीदने के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव रखता था.
हाउस की बहस के दौरान विशेष रूप से भारत और चीन की पहचान उन प्रमुख खरीदारों के रूप में की गई है जो इस प्रावधान से प्रभावित हो सकते हैं. हालांकि, इस विधेयक के पारित होने से भारतीय सामानों पर अपने आप 100 प्रतिशत टैरिफ लागू नहीं हो जाएगा. यह विधेयक केवल राष्ट्रपति ट्रम्प को ऐसी कानूनी शक्ति देता है कि वे चाहें तो यह टैरिफ लगा सकते हैं.
प्रतिनिधि सभा से पारित होने के बाद यह विधेयक राष्ट्रपति ट्रंप के पास जाएगा. अगर ट्रंप इस पर हस्ताक्षर करते हैं, तो यह नया कानून राष्ट्रपति को रूसी तेल और गैस के प्रमुख खरीदारों के खिलाफ सेकेंडरी टैरिफ का उपयोग करने का अधिकार दे देगा.
इस विधेयक के पारित होने से अमेरिका के साथ भारत के व्यापारिक और ऊर्जा संबंधों में अनिश्चितता का एक और दौर शुरू हो सकता है. इसकी वजह ये है कि जब से यूक्रेन युद्ध ने पारंपरिक वैश्विक ऊर्जा व्यापार को बाधित किया है, तब तक भारत लगातार रूसी कच्चे तेल का एक प्रमुख खरीदार बना हुआ है. ऐसे में अमेरिका के नए कानून के लागू होने के बाद भारत के लिए रूस से तेल की खरीद मुश्किल हो जाएगी और ऐसा करने पर उसे भारी टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है.
हालांकि भारत के सामने तत्काल सवाल फिलहाल यह नहीं है कि 100 प्रतिशत टैरिफ अपने आप लागू हो गया है, बल्कि असल सवाल यह रहेगा कि राष्ट्रपति ट्रंप इस अधिकार का उपयोग करते हैं या नहीं. अगर वे ऐसा करते हैं तो किस देश के खिलाफ और किस तरीके से करते हैं.
बताते चलें कि यह विधेयक दिवंगत रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम की याद में पेश किया गया था. ग्राहम ने अप्रैल 2025 में यह विधेयक पेश किया था. जुलाई में उनके निधन के बाद उनकी याद में इस विधेयक का नाम बदलकर उनके नाम पर कर दिया गया. ग्राहम के निधन से पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने इस विधेयक को आगे बढ़ाने का समर्थन किया था.