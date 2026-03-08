ईरान का परमाणु सपना हमेशा के लिए तोड़ेगा US! यूरेनियम स्टॉक पर कब्जे की तैयारी, कर सकता है स्पेशल ऑपरेशन

Iran Uranium Stock Capture Preparation News: मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग कब रुकेगी, ये सिर्फ और सिर्फ ईरान ही तय कर सकता है. अमेरिका और इजरायल ने कसम खा रखी है कि वो ईरान को एटम बम नहीं बनाने देंगे. इसीलिए वे ईरान को रोकने के लिए उस पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक और बड़े बड़े बम बरसा रहे हैं. लेकिन लगता है कि उन्हें अब भी तसल्ली नहीं हुई है. अब खबरें आ रही हैं कि अमेरिका अब ईरान की न्यूक्लियर साइट पर अपने एक्सपर्ट भेजने की तैयारी कर रहा है. ये एक्सपर्ट वहां जाकर मौके पर ही ईरान के सपनों को नेस्तनाबूत कर देंगे.

ईरान की न्यूक्लियर साइट पर उतरेगा अमेरिका?

एटम बम को लेकर मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग अब और तेज होने वाली है. न्यूक्लियर की निगरानी करने वाली इंटरनेशनल एजेंसी IAEA को शक है कि ईरान के पास अभी भी बम बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में यूरेनियम है. इसलिए अब अमेरिका, ईरान में न्यूक्लियर साइट्स पर यूरेनियम और इंस्ट्रूमेंट्स बर्बाद करने के लिए अपने एक्सपर्ट भेजने पर विचार कर रहा है. इसके साथ ही इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी भी इस्फहान और नतांज में बनीं न्यूक्लिर साइट का निरीक्षण करना चाहती है.

इस काम के लिए अमेरिका ईरान की न्यूक्लियर सामग्री यानी यूरेनियम पर कब्जे का विचार कर रहा है, जिसमें स्पेशल फोर्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता है. जिसके लिए अमेरिका के पास दो ऑप्शन हैं. पहला- मौके पर जाकर वहां मौजूद यूरेनियम को फिजिकली रिमूव कर दिया जाए. दूसरा है, न्यूक्लियर साइट पर एक्सपर्ट भेजकर यूरेनियम को डाइल्यूट किया जाए या फिर ट्रंप स्पेशल फोर्स भेजकर यूरेनियम स्टॉकपाइल पर कब्जा कर लें.

Add Zee News as a Preferred Source

हमेशा के लिए तोड़ देगा परमाणु सपना

इन सब एक्शन के जरिए अमेरिका अपने दुश्मन ईरान को यह बताना चाहता है कि वो एटम बम का सपना देखना बंद कर दें. अपने पास मौजूद यूरेनियम को हथियार बनाने लायक स्तर तक एनरिच न करे. जिससे वह कभी भी परमाणु बम न बना सके. एक्सपर्टों के मुताबिक, अमेरिका-इजरायल को ईरान के उन ठिकानों का पता है, जहां पर यूरेनियम के भंडार मौजूद हैं. ऐसे में उनकी ओर से ईरान का यूरेनियम भंडार कब्जाने की किसी कोशिश से इनकार नहीं किया जा सकता.

कैसे अंजाम दिया जाएगा पूरा ऑपरेशन?

सवाल है कि अगर यूएस-इजरायल यूरेनियम कब्जाने के लिए ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन कैसे शुरू करते हैं तो यह कैसे होगा. Axios और Semafor रिपोर्ट्स के अनुसार, इसके लिए अमेरिकी सेना में 2 तरीकों पर विचार किया जा रहा है. पहला है, स्पेशलाइज्ड यूनिट्स को ईरान में भेजकर करीब 450-460 किलोग्राम HEU स्टॉकपाइल को जब्त कर ईरान से बाहर ले जाना. यह सामग्री 10-11 परमामु बम बनाने के लिए पर्याप्त मानी जाती है.

US-इजरायल पर आसमान से मौत बरसाएगा ईरान! मिसाइल-ड्रोन के बाद ‘एसिड रेन’ का खौफ, जानें कितनी खतरनाक?

दूसरा उपाय है, स्पेशल फोर्सेस के साथ न्यूक्लियर विशेषज्ञों को भेजकर यूरेनियम को रासायनिक रूप से पतला करना. ऐसा करने से वह यूरिनियम परमामु बम बनाने के लिए बेकार हो जाएगा.

डेल्टा फोर्स ले चुकी है स्पेशल ट्रेनिंग

सूत्रों का कहना है कि अमेरिकी आर्मी की डेल्टा फोर्स ऐसे मिशनों के लिए तैयार है. वह सेंट्रीफ्यूज सुरक्षित करने और खतरनाक न्यूक्लियर सामग्री रिकवर करने की ट्रेनिंग ले चुकी है. राष्ट्रपति ट्रंप से हरी झंडी मिलने के बाद इस फोर्स के जवान नतांज, फोर्डो और इस्फहान जैसे शहरों में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं.

यह एक सीमित और टारगेटेड ऑपरेशन होगा. इस मिशन के लिए भारी एयर कवर जरूरी होगा. साथ ही क्षेत्रीय बेस या USS अब्राहम लिंकन जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स का इस्तेमाल भी मिशन में किया जा सकता है. मार्च 2026 की सैटेलाइट इमेजरी से नतांज में पहले एयर स्ट्राइक्स से बिल्डिंग्स को नुकसान की पुष्टि हुई है. ऐसे में स्पेशल फोर्स इस मुश्किल ऑपरेशन को संभव कर सकती है.