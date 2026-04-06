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US-Iran Nuclear: क्या पायलट को बचाना बहाना था? US ने चुरा लिया तेहरान का यूरेनियम! ईरान बोला- कहानी समझ नहीं आ रही

US Pilot Rescue: अमेरिका ने अपने इतिहास के सबसे साहसी रेस्क्यू मिशन को अंजाम देते हुए लापता पायलट को बचा लिया है. लेकिन क्या मामला यही है या इसकी आड़ में अमेरिका ने ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम चुरा लिया है. ईरान भी इसकी संभावना से इनकार नहीं कर रहा है.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Apr 06, 2026, 07:06 PM IST
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US-Iran Nuclear: क्या पायलट को बचाना बहाना था? US ने चुरा लिया तेहरान का यूरेनियम! ईरान बोला- कहानी समझ नहीं आ रही

US Iran War: क्या अमेरिका ने ईरान के साथ खेल कर दिया? क्या पायलट को बचाने की आड़ में अमेरिका ने ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम चुरा लिया? बारूद की बू के बीच अब ईरान में यह सवाल घूम रहे हैं. ईरान ने दावा भी कर दिया है कि अमेरिका का 'पायलट बचाव' अभियान असल में एनरिच्ड यूरेनियम चुराने का एक बहाना हो सकता है.

ईरान बोला- कहानी समझ नहीं आ रही?

अल-जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, उनके विदेश मंत्रालय का कहना है कि यह पूरी कहानी समझ में नहीं आ रही है. उनका दावा है कि पायलट कथित तौर पर कोहगिलुयेह और बोयर-अहमद प्रांत में गिरा था. लेकिन अमेरिकी सेना ने कथित तौर पर मध्य ईरान में कहीं और ही उतरने की कोशिश की. अब तेहरान खुले तौर पर संकेत दे रहा है कि यह पूरा अभियान एक धोखा हो सकता है. उसने कहा कि इस संभावना को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए कि यह एनरिच्ड यूरेनियम चुराने के लिए किया गया एक धोखा देने वाला अभियान था.'

रविवार को, अमेरिकी सेना ने CIA के साथ मिलकर एक लापता एयरमैन को बचा लिया. इस एयरमैन का फाइटर जेट ईरान के ऊपर मार गिराया गया था. इसके साथ ही, कई दिनों से चल रहा एक बहुत ही जोखिम भरा तलाशी अभियान खत्म हो गया. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, "हमने उसे बचा लिया!". उन्होंने इस मिशन को अमेरिकी इतिहास के सबसे 'साहसी' तलाशी और बचाव अभियानों में से एक बताया. बाद में उन्होंने कहा कि वह अधिकारी, जो एक कर्नल है, गंभीर रूप से घायल था. लेकिन उसके ठीक होने की उम्मीद है.

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पहाड़ी इलाके में छिपा था पायलट

अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि वह एयरमैन F-15E फाइटर जेट में वेपन सिस्टम ऑफिसर के तौर पर तैनात था, लगभग दो दिनों से लापता था. इस दौरान वह पहाड़ी इलाके में छिपा हुआ था, जबकि ईरानी सेना उसे ढूंढ रही थी. पायलट को इससे पहले ही बचा लिया गया था.

लेकिन यह मिशन जितना बड़ा था और अमेरिका के विमानों को जो नुकसान पहुंचा है, उससे सवाल खड़े हो रहे हैं. रिपोर्ट्स में कहा गया कि इस ऑपरेशन में अमेरिका ने कुछ जहाज खोए हैं. सोशल मीडिया पर विश्लेषक और पूर्व अधिकारी इस ऑपरेशन के बड़े पैमाने और इसकी जगह की ओर इशारा करते हुए यह सुझाव दे रहे हैं कि शायद इस मामले में कुछ और भी चल रहा था.

उदाहरण के लिए, CIA के पूर्व अधिकारी लैरी जॉनसन ने सार्वजनिक तौर पर आधिकारिक बयान पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि गिराया गया F-15 विमान शायद किसी रूटीन मिशन पर नहीं था.

उन्होंने कहा, 'वह F-15 उस इलाके में क्या कर रहा था? उसका मिशन क्या था? मुझे लगता है कि वह नतान्ज न्यूक्लियर रिएक्टर पर जमीनी हमले की तैयारी कर रहा था.'

ईरान के अंदर तक ऑपरेशन

कई रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिकी सेना ईरान के इलाके में 300 मील से भी ज्यादा अंदर तक घुस गई थी. अमेरिकी सेना तेहरान से लगभग 230 मील दूर एक ऐसे इलाके तक पहुंच गई थी, जो इस्फहान, कोम और नतान्ज जैसे अहम न्यूक्लियर लिंक्ड जोन के काफी करीब था.

इस जगह को चुनने से मामला और भी रहस्यमय हो गया, क्योंकि इस क्षेत्र में कई संवेदनशील ठिकाने मौजूद हैं. ऐसी भी बातें सामने आ रही हैं कि इस मिशन के लिए अमेरिकी सेना ने ईरान की एक पुरानी हवाई पट्टी को फिर से चालू किया था. इससे यह संकेत मिलता है कि इसके पीछे पहले से की गई योजना और सटीक तैयारी थी, जो स्टैंडर्ड कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू (CSAR) ऑपरेशन से अलग थी. 

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Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

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