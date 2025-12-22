Advertisement
trendingNow13049209
Hindi Newsदुनियाकब्रिस्तान हो चुका गाजा अब बनने जा रहा हाईटेक लग्जरी डेस्टिनेशन, रफा होगा जन्नतों का शहर, पैसा इतना लगेगा कि गिनते हुए दिमाग चकरा जाए

कब्रिस्तान हो चुका गाजा अब बनने जा रहा हाईटेक लग्जरी डेस्टिनेशन, रफा होगा 'जन्नतों' का शहर, पैसा इतना लगेगा कि गिनते हुए दिमाग चकरा जाए

US Will Pay 20 Percent of Gaza Reconstruction: गाजा के हालात देखकर किसी का भी दिल दहल जाए. घर-घर तबाही, सड़कें उखड़ी हुईं, जैसे कोई कब्रिस्तान हो. लेकिन अब अमेरिका ने एक ऐसा प्लान पेश किया है जो सुनकर आंखें फटी की फटी रह जाएंगी. अमेरिका ने गाजा के युद्ध के बाद पुनर्निर्माण के लिए 'प्रोजेक्ट सनराइज' नाम का प्लान पेश किया है.जानें कैसे बन जाएगा गाजा जन्नत. पूरी रिपोर्ट.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Dec 22, 2025, 07:31 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कब्रिस्तान हो चुका गाजा अब बनने जा रहा हाईटेक लग्जरी डेस्टिनेशन, रफा होगा 'जन्नतों' का शहर, पैसा इतना लगेगा कि गिनते हुए दिमाग चकरा जाए

US $112 billion plan to transform Gaza high-tech luxury destination: युद्ध से तबाह हो चुके गाजा को अब हाई-टेक और लग्ज़री कोस्टल डेस्टिनेशन में बदलने की महत्वाकांक्षी योजना अमेरिका ने पेश की है. 'प्रोजेक्ट सनराइज़' नाम की इस योजना में अगले 20 सालों में गाज़ा को 'मध्य पूर्व का रिवेरा' बनाने का ब्लूप्रिंट है. पहले 10 सालों में ही 112 अरब डॉलर (लगभग 9.5 लाख करोड़ रुपये) का खर्च अनुमानित है. इतनी रकम कि गिनते-गिनते दिमाग चकरा जाए लोग.

वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, यह प्रस्ताव अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और मध्य पूर्व दूत स्टीव विटकॉफ की टीम ने पिछले 45 दिनों में तैयार किया है. 32 पेज की पावरपॉइंट प्रस्तुति संभावित दानदाता देशों (खाड़ी देश, तुर्की, मिस्र) को दिखाई गई है. जानें अमेरिका का क्या है प्लान.

रफा बनेगा 'न्यू राफा' – जन्नतों सा शहरचार चरणों वाला रोडमैप: दक्षिण से शुरू – राफा और खान यूनिस, फिर मध्य इलाके, अंत में गाज़ा सिटी.
न्यू राफा: पट्टी की नई "शासन सीट" बनेगा. यहां 1 लाख से ज्यादा आवास यूनिट, 200+ स्कूल, 75+ मेडिकल सुविधाएं, 180 मस्जिदें और कल्चरल सेंटर बनेंगे. 5 लाख से ज्यादा लोग रह सकेंगे.
हाई-टेक विज़न: गाज़ा को "स्मार्ट सिटी" बनाना. AI से चलने वाली सर्विसेज, हाई-स्पीड रेल, लग्ज़री पेंटहाउस, बीचफ्रंट रिसॉर्ट्स.
आर्थिक रिटर्न: 10वें साल से गाज़ा की 70% कोस्टलाइन से कमाई शुरू. लंबे समय में 55 अरब डॉलर से ज्यादा निवेश रिटर्न की उम्मीद.

Add Zee News as a Preferred Source

पहले चरण में क्या होगा?
पहले चरण में मलबा, बम और हमास की सुरंगें साफ की जाएंगी. फिर स्थायी घर और इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा. अंत में "चमकदार रिवेरा"  लग्ज़री होटल और टूरिज्म हब.

फंडिंग कौन देगा? 
अमेरिका "एंकर" बनेगा यानी शुरुआती 60 अरब डॉलर देगा (ग्रांट्स और लोन गारंटी के रूप में). बाकी खाड़ी देशों और अन्य डोनर्स से उम्मीद.
योजना आत्मनिर्भर बनेगी – टूरिज्म और इंडस्ट्री से कमाई शुरू हो जाएगी.

बड़ी शर्त: हमास को हथियार छोड़ने होंगे
इसके लिए अमेरिका ने एक शर्त रखी है. हमास को सभी हथियार और सुरंगें नष्ट करनी होंगी. यह मुख्य रुकावट है. हमास ने अब तक मना किया है. इज़राइल और अमेरिका दोनों जोर देते हैं कि बिना डेमिलिटराइजेशन के पुनर्निर्माण नहीं.

अमेरिकी अधिकारियों की मिली-जुली राय 
कुछ को शक कि हमास मान जाएगा या डोनर्स फंड करेंगे. अन्य इसे गाज़ा के लिए "सबसे विस्तृत और आशावादी" योजना मानते हैं. यदि सुरक्षा ठीक रही तो योजना दो महीनों में शुरू हो सकती है.

सीज़फायर का कमजोर दौर
यह रिपोर्ट ऐसे समय आई जब गाज़ा सीज़फायर का दूसरा फेज अटका है. हमास ने ज्यादातर बंधकों को छोड़ा, लेकिन मुख्य शर्त (हथियार डालना) पर अड़ा है. इज़राइल ने हाल में हमास कमांडर को मारा, जिससे तनाव बढ़ा हुआ है.ट्रंप प्रशासन शांति और समृद्ध गाज़ा की नींव रखने को उत्सुक है, लेकिन फिलिस्तीनी निवासियों के ठहरने और राजनीतिक भविष्य पर सवाल बाकी हैं.यह योजना महत्वाकांक्षी है, लेकिन हमास की जिद और क्षेत्रीय राजनीति के बीच इसका अमल मुश्किल लगता है. क्या "कब्रिस्तान" सच में "जन्नत" बनेगा? यह समय ही बताएगा.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं. AI के जमाने में यूजर्स के...और पढ़ें

TAGS

gaza

Trending news

महाराष्ट्र निकाय चुनाव में भाजपा की आंधी, शिंदे-अजीत जीतकर भी ज्यादा खुश नहीं होंगे
maharashtra local body election 2025
महाराष्ट्र निकाय चुनाव में भाजपा की आंधी, शिंदे-अजीत जीतकर भी ज्यादा खुश नहीं होंगे
बर्फ पड़े या... कश्मीर में न होगा अनाज का संकट, पहुंचने लगी राशन की मालगाड़ी
Jammu Kashmir
बर्फ पड़े या... कश्मीर में न होगा अनाज का संकट, पहुंचने लगी राशन की मालगाड़ी
गांधी की दूसरी हत्या? G RAM G बिल पर केंद्र पर भड़के चिदंबरम, कहा- सरकार कर रही धोखा
chidambaram
गांधी की दूसरी हत्या? G RAM G बिल पर केंद्र पर भड़के चिदंबरम, कहा- सरकार कर रही धोखा
नेवी की जानकारी लीक करने वाला तीसरा जासूस भी गिरफ्तार, कर्नाटक पुलिस के हत्थे चढ़ा
Indian Navy
नेवी की जानकारी लीक करने वाला तीसरा जासूस भी गिरफ्तार, कर्नाटक पुलिस के हत्थे चढ़ा
एक ही परिवार के 6 के 6 कैंडिडेट हारे...महाराष्ट्र निकाय चुनाव में जनादेश का गुणागणित
maharashtra nikay chunav result
एक ही परिवार के 6 के 6 कैंडिडेट हारे...महाराष्ट्र निकाय चुनाव में जनादेश का गुणागणित
भारत में इस शहर के किनारे बनेगा वर्ल्ड क्लास 'मरीना', होटल से लेकर क्लब तक की सुविधा
Mumbai Marina Project
भारत में इस शहर के किनारे बनेगा वर्ल्ड क्लास 'मरीना', होटल से लेकर क्लब तक की सुविधा
पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम ने बदला मिजाज, मनाली से गुलमर्ग तक बना 'विंटर वंडरलैंड'
weather update
पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम ने बदला मिजाज, मनाली से गुलमर्ग तक बना 'विंटर वंडरलैंड'
पंजाब के सरकारी स्कूलों में रिकॉर्ड, 23 लाख अभिभावकों ने एक साथ लिया PTM में हिस्सा
Punjab
पंजाब के सरकारी स्कूलों में रिकॉर्ड, 23 लाख अभिभावकों ने एक साथ लिया PTM में हिस्सा
जब आ गया था मुलायम के एनकाउंटर का आदेश, 'साइकिल' से किसके पास भागकर बचाई थी जान?
Mulayam singh yadav
जब आ गया था मुलायम के एनकाउंटर का आदेश, 'साइकिल' से किसके पास भागकर बचाई थी जान?
NIA ऑफिस पर निशाना लगा रहा था आतंकी स्नाइपर? असॉल्ट रायफल का टेलीस्कोप बरामद, अलर्ट
Jammu Kashmir
NIA ऑफिस पर निशाना लगा रहा था आतंकी स्नाइपर? असॉल्ट रायफल का टेलीस्कोप बरामद, अलर्ट