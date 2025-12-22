कब्रिस्तान हो चुका गाजा अब बनने जा रहा हाईटेक लग्जरी डेस्टिनेशन, रफा होगा 'जन्नतों' का शहर, पैसा इतना लगेगा कि गिनते हुए दिमाग चकरा जाए

US $112 billion plan to transform Gaza high-tech luxury destination: युद्ध से तबाह हो चुके गाजा को अब हाई-टेक और लग्ज़री कोस्टल डेस्टिनेशन में बदलने की महत्वाकांक्षी योजना अमेरिका ने पेश की है. 'प्रोजेक्ट सनराइज़' नाम की इस योजना में अगले 20 सालों में गाज़ा को 'मध्य पूर्व का रिवेरा' बनाने का ब्लूप्रिंट है. पहले 10 सालों में ही 112 अरब डॉलर (लगभग 9.5 लाख करोड़ रुपये) का खर्च अनुमानित है. इतनी रकम कि गिनते-गिनते दिमाग चकरा जाए लोग.

वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, यह प्रस्ताव अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और मध्य पूर्व दूत स्टीव विटकॉफ की टीम ने पिछले 45 दिनों में तैयार किया है. 32 पेज की पावरपॉइंट प्रस्तुति संभावित दानदाता देशों (खाड़ी देश, तुर्की, मिस्र) को दिखाई गई है. जानें अमेरिका का क्या है प्लान.

रफा बनेगा 'न्यू राफा' – जन्नतों सा शहरचार चरणों वाला रोडमैप: दक्षिण से शुरू – राफा और खान यूनिस, फिर मध्य इलाके, अंत में गाज़ा सिटी.

न्यू राफा: पट्टी की नई "शासन सीट" बनेगा. यहां 1 लाख से ज्यादा आवास यूनिट, 200+ स्कूल, 75+ मेडिकल सुविधाएं, 180 मस्जिदें और कल्चरल सेंटर बनेंगे. 5 लाख से ज्यादा लोग रह सकेंगे.

हाई-टेक विज़न: गाज़ा को "स्मार्ट सिटी" बनाना. AI से चलने वाली सर्विसेज, हाई-स्पीड रेल, लग्ज़री पेंटहाउस, बीचफ्रंट रिसॉर्ट्स.

आर्थिक रिटर्न: 10वें साल से गाज़ा की 70% कोस्टलाइन से कमाई शुरू. लंबे समय में 55 अरब डॉलर से ज्यादा निवेश रिटर्न की उम्मीद.

पहले चरण में क्या होगा?

पहले चरण में मलबा, बम और हमास की सुरंगें साफ की जाएंगी. फिर स्थायी घर और इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा. अंत में "चमकदार रिवेरा" लग्ज़री होटल और टूरिज्म हब.

फंडिंग कौन देगा?

अमेरिका "एंकर" बनेगा यानी शुरुआती 60 अरब डॉलर देगा (ग्रांट्स और लोन गारंटी के रूप में). बाकी खाड़ी देशों और अन्य डोनर्स से उम्मीद.

योजना आत्मनिर्भर बनेगी – टूरिज्म और इंडस्ट्री से कमाई शुरू हो जाएगी.

बड़ी शर्त: हमास को हथियार छोड़ने होंगे

इसके लिए अमेरिका ने एक शर्त रखी है. हमास को सभी हथियार और सुरंगें नष्ट करनी होंगी. यह मुख्य रुकावट है. हमास ने अब तक मना किया है. इज़राइल और अमेरिका दोनों जोर देते हैं कि बिना डेमिलिटराइजेशन के पुनर्निर्माण नहीं.

अमेरिकी अधिकारियों की मिली-जुली राय

कुछ को शक कि हमास मान जाएगा या डोनर्स फंड करेंगे. अन्य इसे गाज़ा के लिए "सबसे विस्तृत और आशावादी" योजना मानते हैं. यदि सुरक्षा ठीक रही तो योजना दो महीनों में शुरू हो सकती है.

सीज़फायर का कमजोर दौर

यह रिपोर्ट ऐसे समय आई जब गाज़ा सीज़फायर का दूसरा फेज अटका है. हमास ने ज्यादातर बंधकों को छोड़ा, लेकिन मुख्य शर्त (हथियार डालना) पर अड़ा है. इज़राइल ने हाल में हमास कमांडर को मारा, जिससे तनाव बढ़ा हुआ है.ट्रंप प्रशासन शांति और समृद्ध गाज़ा की नींव रखने को उत्सुक है, लेकिन फिलिस्तीनी निवासियों के ठहरने और राजनीतिक भविष्य पर सवाल बाकी हैं.यह योजना महत्वाकांक्षी है, लेकिन हमास की जिद और क्षेत्रीय राजनीति के बीच इसका अमल मुश्किल लगता है. क्या "कब्रिस्तान" सच में "जन्नत" बनेगा? यह समय ही बताएगा.