समंदर में अमेरिका का एक्शन मोडः US के निशाने पर होंगे ईरानी तेल टैंकर, जहाजों पर करेगा कब्जा!

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है. ताजा खबरों के मुताबिक, अमेरिका आने वाले दिनों में बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है. अंग्रेजी अखबार द वॉल स्ट्रीट जनरल के सूत्रों के अनुसार, अमेरिकी प्रशासन ने योजना बनाई है कि वह अंतरराष्ट्रीय समुद्री क्षेत्रों में ईरान के प्रतिबंधित कच्चे तेल ले जा रहे जहाजों को रोककर उनकी तलाशी ले सकता है और जरूरत पड़ने पर उन्हें जब्त भी कर सकता है.

अब तक अमेरिका की यह कार्रवाई मुख्य रूप से मिडिल ईस्ट तक सीमित थी, लेकिन नई रणनीति के तहत अमेरिका इसे दुनिया के अलग-अलग समुद्री इलाकों तक फैलाने की तैयारी कर रहा है. इसका सीधा असर वैश्विक तेल व्यापार और समुद्री सुरक्षा पर पड़ सकता है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस कदम से अमेरिका, ईरान पर आर्थिक दबाव और बढ़ाना चाहता है, खासकर उन प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने के लिए जो पहले से ही लगाए गए हैं. हालांकि, इस तरह की कार्रवाई से दोनों देशों के बीच टकराव और बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है.

ईरान के प्रतिबंधित क्रूड ऑयल पर अमेरिका की तैयारी

अगर यह योजना अमल में आती है, तो आने वाले दिनों में अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर तनाव और गतिविधियां तेज हो सकती हैं, जिस पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है. अमेरिका अब ईरान के तेल कारोबार पर लगाम कसने की तैयारी में है. खबरों के मुताबिक, अमेरिकी प्रशासन एक ऐसी योजना पर काम कर रहा है जिसके तहत अंतरराष्ट्रीय समुद्री इलाकों में उन जहाजों को रोका जा सकता है, जो ईरान का प्रतिबंधित कच्चा तेल लेकर जा रहे हों.

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अमेरिका लेगा ईरानी जहाजों की तलाशी

इस योजना के तहत संदिग्ध जहाजों की तलाशी ली जाएगी. अगर जांच में यह साबित होता है कि जहाज ईरानी तेल ले जा रहा है और प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहा है, तो उसे जब्त भी किया जा सकता है. अमेरिका का मानना है कि इस कदम से ईरान के तेल निर्यात पर असर पड़ेगा और उस पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा. वहीं, इस तरह की कार्रवाई से अंतरराष्ट्रीय समुद्री क्षेत्रों में तनाव बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है, क्योंकि कई देश इसे अपनी समुद्री स्वतंत्रता में दखल के तौर पर देख सकते हैं.

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