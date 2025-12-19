Advertisement
एक झटके में खत्म हुआ कार रेसर का पूरा परिवार, नॉर्थ कैरोलिना में धू-धू कर जला प्लेन-Video

North Carolina Plane Crash: अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में स्टेट्सविल हवाई अड्डे पर एक सेसना सी 550 जेट विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें 7 लोगों की मौत हुई. मृतकों में NASCAR के रेसिंग कार ड्राइवर ग्रेग बिफल उनकी पत्नी और दो बच्चे भी शामिल हैं. 

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Dec 19, 2025, 10:23 AM IST
US Plane Crash: अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना राज्य के स्टेट्सविल शहर के एक क्षेत्रीय हवाई अड्डे पर एक छोटा जेट विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस हादसे में सात लोगों की मौत हो गई, पुलिस ने यह जानकारी दी. समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, पुलिस ने बताया कि इस दुर्घटना में मारे गए लोगों में एनएएससीएआर (नेशनल एसोसिएशन फॉर स्टॉक कार ऑटो रेसिंग) के पूर्व चालक ग्रेग बिफल, उनकी पत्नी और उनके दो बच्चे भी शामिल हैं. फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (एफएए) के मुताबिक, सेसना सी 550 विमान गुरुवार सुबह करीब 10 बजकर 20 मिनट पर हवाई अड्डे पर उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया. विमान गिरते ही उसमें भीषण आग लग गई.

राहत और बचाव कार्य जारी

फ्लाइट-ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइटअवेयर के अनुसार, विमान ने सुबह 10 बजे के थोड़ी देर बाद उड़ान भरी थी, लेकिन कुछ ही समय में वह वापस लौट आया और दोबारा लैंड करने की कोशिश कर रहा था. मृतकों की पहचान की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है. यह प्रक्रिया मेडिकल जांच कार्यालय द्वारा पूरी की जा रही है. स्टेट्सविल के सिटी मैनेजर रॉन स्मिथ ने कहा कि यह घटना अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है और कई एजेंसियां मिलकर राहत और जांच का काम कर रही हैं. उन्होंने बताया कि जांच लगातार आगे बढ़ रही है.

घटना के वीडियो में देखा गया कि आपातकालीन कर्मचारी तुरंत रनवे पर पहुंचे, जहां विमान का मलबा चारों ओर बिखरा हुआ था और आग की लपटों में घिरा था. स्टेट्सविलरीजनल एयरपोर्ट के मैनेजर जॉन फर्ग्यूसन ने बताया कि अब दुर्घटनास्थल की जिम्मेदारी एफएए ने संभाल ली है. उन्होंने कहा कि अगली सूचना तक हवाई अड्डा बंद रहेगा, क्योंकि रनवे से मलबा हटाने और उसे सुरक्षित बनाने में समय लगेगा. एफएए ने बताया कि इस हादसे की जांच उनके साथ-साथ राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड भी करेगा. 

बता दें, कुछ ही दिन पहले छोटे विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने का एक मामला अमेरिका के पड़ोसी देश मेक्सिको में भी सामने आया था. मेक्सिको के सेंट्रल स्टेट ऑफ मेक्सिको में सैन माटेओ एटेंको नगर में एक छोटा विमान हादसे का शिकार हो गया. स्थानीय प्रशासन के अनुसार इस हादसे में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई. इनमें पायलट और सह-पायलट भी शामिल थे. यह एक निजी जेट विमान था, जिसमें 8 यात्री और दो चालक दल के सदस्य रजिस्टर्ड थे.

Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है.

north carolina plane crash

