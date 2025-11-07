नए साल में भारत के दौरे पर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? पीएम मोदी के लिए कही बड़ी बात

India US Trade Talks: अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वो अगले साल भारत दौरे पर (Donald Trump India Visit) जाएंगे. इसी दौरे में उन्होंने एक बार फिर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांध दिए.
Trump plans to visit India next year: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले साल भारत दौरे पर आ रहे हैं. ट्रंप ने पीएम मोदी के साथ उनकी लगातार हो रही बातचीत के बारे में बताते हुए अपनी भारत जाने की योजना का खुलासा कर दिया. ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने मोदी की तारीफों के पुल बांधते हुए उन्हें मोदी को अपना 'महान मित्र' बताते हुए एनर्जी सेक्टर से जुड़े आयात पर तालमेल का संकेत दिया. ट्रंप ने कहा, 'भारत ने रूस से तेल खरीदना लगभग बंद कर दिया है, जो उनके प्रशासन द्वारा रूसी ऊर्जा खरीदने वाले देशों पर की जा रही कार्रवाई के अनुरूप है.'
जब उनसे सीधे पूछा गया कि क्या वह अगले साल भारत यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो राष्ट्रपति ने जवाब दिया, हां, हो सकता है. आगे उन्होंने ये भी कहा, 'उन्होंने (प्रधानमंत्री मोदी ने) रूस से खरीदारी काफी हद तक बंद कर दी है. वो मेरे स्वाभाविक मित्र हैं, हम अक्सर बात करते हैं. पीएम मोदी एक महान व्यक्ति हैं. वह मेरे मित्र हैं और हम बात करते हैं और वह चाहते हैं कि मैं वहां जाऊं. ये इतनी बड़ी बात नहीं. हम इसका हल निकाल लेंगे, मैं इंडिया जाऊंगा. प्रधानमंत्री मोदी एक महान व्यक्ति हैं और मैं वहां जाऊंगा.'
ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और भारत ट्रेड डील को लेकर सही ट्रैक पर हैं. यह टिप्पणी दोनों देशों के बीच चल रही ट्रेड टॉक्स के बीच आई. अमेरिका ने हाल ही में भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल की निरंतर खरीद पर चिंताओं का हवाला देते हुए भारतीय उत्पादों पर 50 फीसदी टैरिफ के साथ-साथ 25 फीसदी एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया था.
