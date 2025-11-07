Advertisement
trendingNow12991797
Hindi Newsदुनिया

नए साल में भारत के दौरे पर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? पीएम मोदी के लिए कही बड़ी बात

India US Trade Talks: अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वो अगले साल भारत दौरे पर (Donald Trump India Visit) जाएंगे. इसी दौरे में उन्होंने एक बार फिर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांध दिए. 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Nov 07, 2025, 06:40 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नए साल में भारत के दौरे पर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? पीएम मोदी के लिए कही बड़ी बात

Trump plans to visit India next year: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले साल भारत दौरे पर आ रहे हैं. ट्रंप ने पीएम मोदी के साथ उनकी लगातार हो रही बातचीत के बारे में बताते हुए अपनी भारत जाने की योजना का खुलासा कर दिया. ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने मोदी की तारीफों के पुल बांधते हुए उन्हें मोदी को अपना 'महान मित्र' बताते हुए एनर्जी सेक्टर से जुड़े आयात पर तालमेल का संकेत दिया. ट्रंप ने कहा, 'भारत ने रूस से तेल खरीदना लगभग बंद कर दिया है, जो उनके प्रशासन द्वारा रूसी ऊर्जा खरीदने वाले देशों पर की जा रही कार्रवाई के अनुरूप है.'

मैं जरूर भारत जाऊंगा: ट्रंप

जब उनसे सीधे पूछा गया कि क्या वह अगले साल भारत यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो राष्ट्रपति ने जवाब दिया, हां, हो सकता है. आगे उन्होंने ये भी कहा, 'उन्होंने (प्रधानमंत्री मोदी ने) रूस से खरीदारी काफी हद तक बंद कर दी है. वो मेरे स्वाभाविक मित्र हैं, हम अक्सर बात करते हैं. पीएम मोदी एक महान व्यक्ति हैं. वह मेरे मित्र हैं और हम बात करते हैं और वह चाहते हैं कि मैं वहां जाऊं. ये इतनी बड़ी बात नहीं. हम इसका हल निकाल लेंगे, मैं इंडिया जाऊंगा. प्रधानमंत्री मोदी एक महान व्यक्ति हैं और मैं वहां जाऊंगा.'

ये भी पढ़ें- भारत-इजरायल की डील ने उड़ाए पाकिस्तान के तोते, 8,000 करोड़ का आया है खर्च

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- जब 10 मुखी 'दानव' की एंट्री से कांप गए सातों महाद्वीप! ट्रंप भी देखते रह गए

सही दिशा में वाशिंगटन-नई दिल्ली

ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और भारत ट्रेड डील को लेकर सही ट्रैक पर हैं. यह टिप्पणी दोनों देशों के बीच चल रही ट्रेड टॉक्स के बीच आई. अमेरिका ने हाल ही में भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल की निरंतर खरीद पर चिंताओं का हवाला देते हुए भारतीय उत्पादों पर 50 फीसदी टैरिफ के साथ-साथ 25 फीसदी एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया था.

ये भी पढ़ें- 1770 में पांच भारतीयों ने बसाया था ये खूबसूरत समुद्री देश, वहां क्यों गए उपराष्ट्रपति; कम लोगों को मालूम होगा किस्सा

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

india us trade talks

Trending news

कार्तिक पूर्णिमा के बाद मौसम इन राज्यों में मचाएगा कहर! 7-10 नवंबर तक का IMD अलर्ट
#WeatherUpdate
कार्तिक पूर्णिमा के बाद मौसम इन राज्यों में मचाएगा कहर! 7-10 नवंबर तक का IMD अलर्ट
'वंदे मातरम' के 150 साल, देश के 150 स्थानों पर होगा आयोजन; जानें इस गीत की कहानी..
Vande Mataram 150 Years
'वंदे मातरम' के 150 साल, देश के 150 स्थानों पर होगा आयोजन; जानें इस गीत की कहानी..
CV Raman Birthday: फिजिक्स में नोबेल पाने वाले पहले एशियाई, भारत को दिलाई नई पहचान
cv Raman
CV Raman Birthday: फिजिक्स में नोबेल पाने वाले पहले एशियाई, भारत को दिलाई नई पहचान
दिल्ली की दम घोंटू हवा से बचने को इस अफसर ने सरकारी नौकरी ही छोड़ दी!
Air Pollution News
दिल्ली की दम घोंटू हवा से बचने को इस अफसर ने सरकारी नौकरी ही छोड़ दी!
...खबरदार जो मेरा नाम घसीटा! जमीन घोटाले में आया बेटे का नाम तो भड़के अजित पवार
Pune land deal controversy
...खबरदार जो मेरा नाम घसीटा! जमीन घोटाले में आया बेटे का नाम तो भड़के अजित पवार
तापमान लुढ़कने से बढ़ गई ठिठुरन, अब कंपकंपी छुड़ाने आ रही बारिश; जानें मौसम अलर्ट
weather update
तापमान लुढ़कने से बढ़ गई ठिठुरन, अब कंपकंपी छुड़ाने आ रही बारिश; जानें मौसम अलर्ट
मुंबई में नारेबाजी के बीच न ट्रेन रुकी ना लोग... कट कर 3 की मौत, कई जख्मी
mumbai
मुंबई में नारेबाजी के बीच न ट्रेन रुकी ना लोग... कट कर 3 की मौत, कई जख्मी
शुगर मरीजों के लिए खुशखबरी! जल्द मिल सकती है बिना दर्द वाली मशीन
Diabetes
शुगर मरीजों के लिए खुशखबरी! जल्द मिल सकती है बिना दर्द वाली मशीन
'शादी की रस्म, कत्ल की स्क्रिप्ट...', बीवी ने प्रेमी के साथ मिलकर रची साजिश
Telangana NEWS
'शादी की रस्म, कत्ल की स्क्रिप्ट...', बीवी ने प्रेमी के साथ मिलकर रची साजिश
1800 करोड़ की जमीन महज 300 करोड़ में! घोटाले में फंसा इस बड़े नेता का बेटा
pune news in hindi
1800 करोड़ की जमीन महज 300 करोड़ में! घोटाले में फंसा इस बड़े नेता का बेटा