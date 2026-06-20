Donald Trump: अमेरिका और ईरान में भले ही गोलीबारी थम गई है लेकिन दोनों देशों में अब भी जुबानी जंग छिड़ी है. ईरान ने दावा किया था कि अमेरिका ने ईरान के साथ समझौता मजबूरी में किया है. अब ट्रंप ने उस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और भड़कते हुए कहा कि हम हताशा में नहीं मिले, ईरान मिला. वे खत्म हो चुके हैं. उन्हें फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी. इसके अलावा क्या कुछ कहा जानते हैं.