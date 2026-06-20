Donald Trump: अमेरिका और ईरान में भले ही गोलीबारी थम गई है लेकिन दोनों देशों में अब भी जुबानी जंग छिड़ी है. ईरान ने दावा किया था कि अमेरिका ने ईरान के साथ समझौता मजबूरी में किया है. अब ट्रंप ने उस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और भड़कते हुए कहा कि हम हताशा में नहीं मिले, ईरान मिला. वे खत्म हो चुके हैं. उन्हें फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी. इसके अलावा क्या कुछ कहा जानते हैं.
ट्रंप ने एक ट्रुथ सोशल पोस्ट में कहा, हम हताशा में नहीं मिले, ईरान मिला. वे खत्म हो चुके हैं. उनकी सैन्य शक्ति पूरी तरह से तबाह हो चुकी है. उसके पास नेवी और एयरफोर्स भी नहीं बची है. US अपनी मौजूदा टाइमलाइन पर चलता रहेगा और ईरान के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में तय 60-दिन की बातचीत का समय “पूरा करेगा” लेकिन तेहरान को कोई फाइनेंशियल राहत नहीं देगा.
ट्रंप ने राजनीतिक विरोधियों की आलोचना को भी खारिज किया और कहा कि युद्ध ने ईरान की मिलिट्री ताकत को काफी कम कर दिया है. इस जंग ने ईरान को कमजोर कर दिया है, अब उसके पास एयर फोर्स, नेवी, एंटी-एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट, रडार या असल में कुछ भी नहीं है.
ट्रंप ने आगे कहा कि फिर भी डेमोक्रेट्स का कहना है कि ईरान अब चार महीने पहले से बेहतर हालत में है. क्या आप सोच सकते हैं कि वे इससे बच निकलेंगे??? कुछ लोग कितने बेवकूफ हो सकते हैं??? ट्रंप के इस बयान से साफ है कि उनकी सरकार ईरान पर दबाव बनाए रखने की नीति जारी रखना चाहती है. जबकि आलोचक सवाल उठा रहे हैं कि क्या इस स्ट्रैटेजी से कोई पक्का समझौता हो सकता है.
अमेरिका और ईरान के बीच जंग खत्म करने के लिए अंतरिम समझौते पर दस्तखत हो गए हैं, इसके बाद ईरानी सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई ने कहा कि 'जैसा कि आपको पता है, ईरान और अमेरिका के राष्ट्रपतियों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं. ईरानी अधिकारियों ने शांति के लिए ईमानदारी से काम किया, लेकिन अमेरिकी पक्ष था जिसने इसके लिए सबसे ज्यादा जोर लगाया.'