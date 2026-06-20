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हताश मैं नहीं ईरान था, अब उन्हें फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी...खामेनेई को ट्रंप ने फिर लगाई लताड़

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर ईरान पर भड़क गए हैं. उन्होंने कहा कि ईरान खत्म हो चुका है, उसकी सेना तबाह हो चुकी है, उसे फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 20, 2026, 07:55 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 07:55 AM IST
हताश मैं नहीं ईरान था, अब उन्हें फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी...खामेनेई को ट्रंप ने फिर लगाई लताड़

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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