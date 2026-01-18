Advertisement
trendingNow13078540
Hindi Newsदुनियाभारत में AI पर क्यों खर्च किए जाएं अमेरिकी डॉलर?, ट्रेड टॉक के बीच ट्रंप के करीबी ने उगला जहर; जानिए पूरा मामला

'भारत में AI पर क्यों खर्च किए जाएं अमेरिकी डॉलर?', ट्रेड टॉक के बीच ट्रंप के करीबी ने उगला जहर; जानिए पूरा मामला

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार एडवाइजर पीटर नवारों ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है. नवारों ने कहा कि भारत में एआई को बढ़ाने के लिए अमेरिकी पैसे का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है. इससे पहले भी उन्होंने भारत को लेकर कई बार विवादित बयान दिया है. 

 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Jan 18, 2026, 04:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'भारत में AI पर क्यों खर्च किए जाएं अमेरिकी डॉलर?', ट्रेड टॉक के बीच ट्रंप के करीबी ने उगला जहर; जानिए पूरा मामला

Peter Navarro Statement: भारत और अमेरिका के बीच पिछले कई महीनों से ट्रेड डील पर बात नहीं बन पा रही है. दोनों देशों के बीच लगातार ट्रेड टॉक चल रही है. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापारिक सलाहकार पीटर नवारों ने भारत को लेकर फिर विवादित बयान दिया है. उन्होंने सवाल खड़ा किया है कि किसी भी दूसरे देश, विशेषकर भारत में एआई को बढ़ाने के लिए अमेरिकी पैसे का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है. 

दरअसल, ट्रंप के करीबियों में से एक माने जाने वाले, नवारों का ये बयान ऐसे समय पर आया है, जब भारत और अमेरिका के रिश्तों में गिरावट देखने को मिल रही है. एआई को लेकर गूगल ने भारत में अगले पांच सालों मे 15 बिलियन डॉलर के निवेश की योजना बनाई है. वहीं, चैटजीपीटी की मालिक कंपनी ओपनएआई भी भारत ने अपने इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश को बढ़ा रही है. भारत में इन दोनों कंपनियों के सबसे अधिक उपयोगकर्ता हैं. 

भारत के खिलाफ नवारों ने उगला जहर 

Add Zee News as a Preferred Source

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, व्हाइट हाउस के पूर्व मुख्य रणनीतिकार स्टीव बैनन के साथ रियल अमेरिकाज वॉयस नाम कार्यक्रम में बात करते हुए नवारों ने भारत के खिलाफ जहर उगला. उन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ अपनी तल्खी जाहिर करते हुए कहा कि अमेरिकी लोग भारत में एआई के भुगतान क्यों कर रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि चैटजीपीटी अमेरिकी धरती पर संचालित होता है और अमेरिका की बिजली और पानी का इस्तेमाल करते हैं. इन सभी को नवारों ने यूएस की आर्थिक नीति के खिलाफ बता दिया है. 

यह भी पढ़ें: ग्रीनलैंड पर तनातनी! अमेरिका को घुटनों पर ला सकता है EU, क्या है वो ब्रह्मास्त्र जिससे हिल जाएगी US की इकोनॉमी

पहले भी भारत के खिलाफ दिया है बयान

इतना ही नहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापारिक सलाहकार पीटर नवारों ने पहले भी भारत की ओर से रूस से तेल खरीदने पर भी आपत्ति जताई थी. उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा था कि भारत रूस से सस्ते दाम में तेल खरीद रहा है और वह रूस की अर्थव्यवस्था को सपोर्ट कर रहा है. इसके अलावा नवारों ने भारत को 'टैरिफ का राजा' करार दिया था. उन्होंने भारत पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि इंडिया हमेशा अमेरिकी उत्पादों पर काफी ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भारत के टैरिफ लगाने के कारण अमेरिकी कंपनियों को काफी नुकसान हुआ है. 

यह भी पढ़ें: 'हां, हजारों लोगों की मौत हुई लेकिन कारण हम नहीं US है', खामेनेई बोले- सुरक्षा बल अपना काम कर रहे थे

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

US NewsDonald TrumpPeter Navarro

Trending news

जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षाबलों ने दिया मुंहतोड़ जवाब
Jammu Kashmir
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षाबलों ने दिया मुंहतोड़ जवाब
एस जयशंकर ने की अमेरिकी सांसद से मुलाकात,क्या ट्रेड डील पर भारत-अमेरिका की बनेगी बात
S Jaishankar
एस जयशंकर ने की अमेरिकी सांसद से मुलाकात,क्या ट्रेड डील पर भारत-अमेरिका की बनेगी बात
उधारी के पैसों से भरा पर्चा, कौन हैं ओवैसी के इकलौते हिंदू पार्षद विजय उबाले?
Who is Vijay Ubale
उधारी के पैसों से भरा पर्चा, कौन हैं ओवैसी के इकलौते हिंदू पार्षद विजय उबाले?
इंडिगो फ्लाइट के टॉयलेट में मिला खौफनाक मैसेज, लखनऊ में करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग
indigo flight bomb threat
इंडिगो फ्लाइट के टॉयलेट में मिला खौफनाक मैसेज, लखनऊ में करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग
'खुद के लिए न बदलें धर्म...', मोहन भागवत ने बताई वो गाड़ी जिसका कभी हादसा नहीं होता
Mohan Bhagwat
'खुद के लिए न बदलें धर्म...', मोहन भागवत ने बताई वो गाड़ी जिसका कभी हादसा नहीं होता
एक्टर विजय की बढ़ी मुश्किलें, CBI ने भगदड़ मामले में फिर भेजा समन; कल फिर होगी पेशी
thalapathy vijay
एक्टर विजय की बढ़ी मुश्किलें, CBI ने भगदड़ मामले में फिर भेजा समन; कल फिर होगी पेशी
AR Rahman Controversy: महबूबा ने जावेद अख्तर से कहा- अपने बीवी के खिलाफ बोल रहे हैं
AR Rahman
AR Rahman Controversy: महबूबा ने जावेद अख्तर से कहा- अपने बीवी के खिलाफ बोल रहे हैं
कांग्रेस के हार के बाद PM का तंज, असम से बोले- कांग्रेस की राजनीति देश को मंजूर नहीं
PM Modi
कांग्रेस के हार के बाद PM का तंज, असम से बोले- कांग्रेस की राजनीति देश को मंजूर नहीं
ओवैसी ने BJP से गठबंधन से फिर किया इनकार, पार्षदों को जारी किया कारण बताओ नोटिस
Asaduddin Owaisi
ओवैसी ने BJP से गठबंधन से फिर किया इनकार, पार्षदों को जारी किया कारण बताओ नोटिस
'शिंदे ने ताज होटल को बना दिया जेल', संजय राउत ने कहा-‘29 लोग बंधक बनाए गए’
Sanjay Raut
'शिंदे ने ताज होटल को बना दिया जेल', संजय राउत ने कहा-‘29 लोग बंधक बनाए गए’