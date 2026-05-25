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Hindi Newsजरा हटकेमेरी पीठ जल रही थी... डोनाल्ड ट्रंप के एयरफोर्स वन के शोर को 20 मीटर दूर से कैसे बर्दाश्त कर पाया? जवान ने अब खोला राज!

मेरी पीठ जल रही थी... डोनाल्ड ट्रंप के 'एयरफोर्स वन' के शोर को 20 मीटर दूर से कैसे बर्दाश्त कर पाया? जवान ने अब खोला राज!

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 13 मई को चीन दौरे पर पहुंचे थे. वहां एयरपोर्ट पर जब उनका विमान लैंड कर रहा था, उस दौना एक चीनी जवान का वीडियो बड़ा वायरल हुआ था. अब उसी चीनी जवान ने अपना अनुभव साझा किया है.

Written By  Rahul Vishwakarma|Last Updated: May 25, 2026, 08:26 PM IST
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PLA guard liu zhencheng stand in front of airforce one
PLA guard liu zhencheng stand in front of airforce one

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब अपने हालिया चीनी दौरे पर थे, तो कुछ सेकेंड के वीडियो ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा था. डोनाल्ड ट्रंप के प्लेन Airforce one के टेक ऑफ करने के दौरान के इस वीडियो में एक चीनी जवान अपनी पोजीशन पर मुस्तैद था. उस पर ट्रंप के ताकतवर प्लेन के इंजन और उसके शोर का रत्तीभर फर्क नहीं पड़ता दिख रहा था. जवान की इसी मुस्तैदी की पूरी दुनिया कायल हो गई थी. अब इस जवान ने खुद बताया है कि वो उस वक्त कैसा महसूस कर रहा था. 

पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) के इस 23 साल के चीनी जवान का नाम है लियू झेनचेंग. लियू ने ग्लोबल टाइम्स से बातचीत में बताया कि जब ऐसी पोजीशन पर मैं खड़ा होता हूं तो मैं पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता हूं. ऐसे में मुझे हर हाल में बिना हिले-डुले खड़े रहना होता हूं. लियू ने उस लम्हे को याद करते हुए कहा कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति का विमान उनके करीब से गुजर रहा था वो दूरी सिर्फ 20 मीटर थी. उस समय विमान के इंजन की आवाज इतनी तेज थी कि मेरे कानों में झनझनाहट होने लगी. इंजन की आवाज से और उसकी गर्म हवा लगातार मेरे पीठ पर पड़ रही थी, जिसके तगड़े दबाव से मेरा शरीर आगे की ओर झुक रहा था, लेकिन मैं तना हुआ था. 

 

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लियू ने कहा कि हम लोग कड़ी ट्रेनिंग के बाद यहां तक पहुंचते हैं. ये हमारी रोजाना होने वाली ट्रेनिंग का हिस्सा है, जिसमें हम विपरीत परिस्थितियों में भी शारीरिक संतुलन बनाए रखते हैं. वीडियो वायरल होने के सवाल पर लियू ने कहा कि उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये इतना वायरल हो जाएगा. मेरे लिए तो वो सिर्फ मेरी ड्यूटी थी. हमारी ट्रेनिंग तो इससे भी कड़ी होती है.

लियू जिस पोजीशन पर तैनात थे, पीएलए में उसकी तैयारी के लिए खास शारीरिक बनावट वाले जवानों को लिया जाता है. ऐसे कैंडिडेट की लंबाई 1.85 मीटर से 1.90 मीटर के बीच होना जरूरी है. इसके अलावा शरीर संतुलित और सीधा होना चाहिए. 

(ये भी पढ़ें- ट्रंप के जंबो जेट Air Force One के इंजन की आवाज के आगे भी डटा रहे ये शख्स! Video Viral)

ऐसे जवानों को ट्रेनिंग के दौरान ही रोज 2 घंटे तक सावधान की मुद्रा में खड़ा किया जाता है. तेज हवा, दबाव और शोर... इन सब हालातों में जवानों को ट्रेनिंग दी जाती है. सेरेमोनियल यूनिफॉर्म और सैन्य जूते ही उनकी पोशाक होती है.

ट्रंप के विमान एयरफोर्स वन का इंजन बेहद शक्तिशाली होता है. इसके शोर का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि आईपीएल मैच के दौरान जब सारे दर्शक एक साथ चिल्लाते हैं तो वो शोर 120 डेसिबल तक जाता है. वहीं ट्रंप के विमान का शोर ही 140 डेसिबल तक चला जाता है. ऐसे में किसी इंसान का इतने शोर में खड़े रहना बेहद मुश्किल काम है.

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Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शह...और पढ़ें

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