ड्रैगन को मात, AI पर राज... कैसा होगा ट्रंप के 'AI Czar' का नया अवतार?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर पूरी दुनिया में बहस काफी तेज है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल में ही माना कि अमेरिका में एआई का विकास काफी धीमी गति से हो रहा है. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक अहम घोषणा की है. ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर एक पोस्ट किया, जिसमें एक नए AI सलाहकार की नियुक्ति करने की बात का ऐलान किया गया. सबसे खास बात है कि इस पद पर जो भी तैनात होगा, उसको ‘AI सम्राट’ कहा जाएगा.
दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति एआई के विकास के लिए एक नई 'एआई फोर्स' बनाने की बात कह रहे हैं. हालांकि, ट्रंप के इस पोस्ट में इस पद से संबंधित अधिक जानकारी नहीं साझा की गई है. इस पोस्ट में इतना जरूर कहा गया है कि इस पद के लिए एआई के जानकार और जिम्मेदार शख्स की जरूरत होगी.
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का यह ऐलान ऐसे समय पर आया है. जब एआई के तेजी से विकास को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं. हाल के दिनों में ही एंथ्रोपिक के CEO डारियो अमोदेई ने चिंता जताते हुए कहा कि अमेरिका में एआई के विकास की रफ्तार काफी धीमी है. इसके विकास के लिए उन्होंने तीन चरणों वाला एक तरीका भी बताया.
एंथ्रोपिक के CEO के इस विचार को OpenAI के सीईओ अल्टमैन और xAI के सीईओ एलन मस्क का समर्थन भी मिला था. एआई की सुरक्षा और इसके बढ़ते असर को लेकर टेक इंडस्ट्री में काफी चर्चा की जा रही है.
ट्रंप प्रशासन की ओर से अगर इस पद के लिए नियुक्ति की जाती है, तो ट्रंप के शासनकाल में यह दूसरी बार होगा, जब किसी व्यक्ति को एआई चीफ की जिम्मेदारी मिलेगी. इससे पहले वेंचर कैपिटलिस्ट डेविड सैक्स इस भूमिका को निभा चुके हैं. उन्होंने इसी साल इस पद को छोड़ दिया था. इसके बाद से वह बाहरी सलाहकार की भूमिका में चले गए. उन्होंने संघीय नए नियमों को लागू करने का विरोध किया था.
इसके अलावा ट्रंप की ओर से एक अलग पोस्ट में एआई के नाम को लेकर भी सवाल खड़ा किया गया. ट्रंप ने पूछा कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इस आधुनिक तकनीक के लिए सही नाम है? ट्रंप ने अपनी पोस्ट में तीन नाम भी सुझाए हैं, जिसमें पहला Superior Intelligence (SI), दूसरा Extreme Intelligence (EI) और तीसरा Supreme Intelligence (SI) है. उन्होंने कहा कि लोगों को इन तीनों विकल्पों में कोई एक नाम चुनना चाहिए.
गौरतलब है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अगले हफ्ते अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले हैं. ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में होने वाली उनकी बैठक से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बड़ा ऐलान किया है. एआई को लेकर अमेरिका और चीन के बीच पहले ही प्रतिसपर्धा बढ़ती रही है. आपका जानना चाहिए कि दोनों देश एआई और दूसरी तकनीक को अपनी आर्थिक और सैन्य ताकत के लिए अहम मानते हैं.