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ड्रैगन को मात, AI पर राज... कैसा होगा ट्रंप के 'AI Czar' का नया अवतार?

ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका में ‘AI सम्राट’ नाम के एक पोस्ट की घोषणा की है. जल्द ही इस पोस्ट पर नियुक्ति को लेकर जानकारी सामने आ सकती है. ट्रंप एआई के विकास के लिए एक नई 'एआई फोर्स' बनाने की बात भी कह रहे हैं.

Written Byabhinav tripathi
Published: Sep 20, 2026, 01:33 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 01:38 PM IST
ड्रैगन को मात, AI पर राज... कैसा होगा ट्रंप के 'AI Czar' का नया अवतार?
Image Credit: ट्रंप करेंगे AI सम्राट की नियुक्ति. (फोटो- एआई)

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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