हम आपके हैं कौन? नाटो नेता के अमेरिका पहुंचने पर ट्रंप ने पूछा, किस बात से खफा हैं अमेरिकी राष्ट्रपति?

NATO: अमेरिका-इजरायल और ईरान में छिड़ी जंग दो हफ्तों के लिए रुक गई है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीजफायर का ऐलान किया है. इस ऐलान के बाद ट्रंप सख्त रवैया अपना रहे हैं. अब व्हाइट हाउस ने कहा है कि ट्रंप प्रशासन NATO गठबंधन के कुछ सदस्यों को सजा देने की एक योजना पर विचार कर रहा है. ट्रंप का मानना ​​है कि ईरान युद्ध के दौरान ये सदस्य अमेरिका और इजरायल के लिए मददगार साबित नहीं हुए थे. चर्चा ये भी है कि ट्रंप नाटो छोड़ सकते हैं. जानिए क्या है पूरा माजरा.

'जरूरत पड़ने पर नहीं होंगे आप'

ट्रंप ने सोशल मीडिया पर NATO को लेकर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि जब हमें उनकी ज़रूरत थी, तब NATO वहां नहीं था, और अगर हमें उनकी दोबारा जरूरत पड़ी, तो वे वहां नहीं होंगे. ट्रंप का ये बयान ऐसा समय पर आया है जब NATO महासचिव अमेरिका पहुंचे हैं, यहां पर उन्होंने अमेरिकी अधिकारियों के साथ मीटिंग की. NATO को डर है कि NATO के साथियों के ईरान के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने से लगातार मना करने पर POTUS का गुस्सा, उन्हें लगभग आठ दशक पुराने इस गठबंधन से अमेरिका को बाहर निकालने पर मजबूर कर सकता है.

ट्रंप ने कही थी ये बात

इससे पहले ट्रंप ने ये भी कि अमेरिका ट्रांस-अटलांटिक अलायंस छोड़ने पर विचार कर सकता है, क्योंकि सदस्य देशों ने एक जरूरी शिपिंग वॉटरवे को फिर से खोलने में मदद करने की उनकी अपील को नजरअंदाज कर दिया था. इसकी वजह से गैस की कीमतें तेजी के साथ बढ़ गई थी.

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हटा लिए जाएंगे सैनिक

इसे लेकर ट्रंप प्रशासन ने ये भी बताया है कि उन NATO सदस्य देशों से अमेरिकी सैनिकों को हटा लिया जाएगा जिन्हें ईरान युद्ध के प्रयासों में अमेरिका की मदद नहीं की थी. उन्हें देशों में तैनात किया जाएगा जिन्होंने अमेरिकी सैन्य अभियान का ज्यादा समर्थन किया था. ट्रंप लगातार नाटो से निकलने की धमकी दे रहे हैं लेकिन अगर हम कानूनी तौर पर देखें तो ट्रंप कांग्रेस की मंजूरी के बिना ऐसा नहीं कर सकते हैं.