Advertisement
trendingNow13171586
Hindi Newsदुनियाहम आपके हैं कौन? नाटो नेता के अमेरिका पहुंचने पर ट्रंप ने पूछा, किस बात से खफा हैं अमेरिकी राष्ट्रपति?

हम आपके हैं कौन? नाटो नेता के अमेरिका पहुंचने पर ट्रंप ने पूछा, किस बात से खफा हैं अमेरिकी राष्ट्रपति?

Donald Trump: दो हफ्तों के युद्ध विराम के बाद नाटो के महासचिव मार्क रुट्टे अमेरिका पहुंचे, यहां पहुंचने के बाद ट्रंप ने उनसे कई सवाल खड़े किए, उनका दौरा ऐसे समय पर हुआ है जब NATO को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति गुस्से में हैं.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Apr 09, 2026, 07:40 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हम आपके हैं कौन? नाटो नेता के अमेरिका पहुंचने पर ट्रंप ने पूछा, किस बात से खफा हैं अमेरिकी राष्ट्रपति?

NATO: अमेरिका-इजरायल और ईरान में छिड़ी जंग दो हफ्तों के लिए रुक गई है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीजफायर का ऐलान किया है. इस ऐलान के बाद ट्रंप सख्त रवैया अपना रहे हैं. अब व्हाइट हाउस ने कहा है कि ट्रंप प्रशासन NATO गठबंधन के कुछ सदस्यों को सजा देने की एक योजना पर विचार कर रहा है. ट्रंप का मानना ​​है कि ईरान युद्ध के दौरान ये सदस्य अमेरिका और इजरायल के लिए मददगार साबित नहीं हुए थे. चर्चा ये भी है कि ट्रंप नाटो छोड़ सकते हैं. जानिए क्या है पूरा माजरा. 

'जरूरत पड़ने पर नहीं होंगे आप'

ट्रंप ने सोशल मीडिया पर NATO को लेकर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि जब हमें उनकी ज़रूरत थी, तब NATO वहां नहीं था, और अगर हमें उनकी दोबारा जरूरत पड़ी, तो वे वहां नहीं होंगे. ट्रंप का ये बयान ऐसा समय पर आया है जब NATO महासचिव अमेरिका पहुंचे हैं, यहां पर उन्होंने अमेरिकी अधिकारियों के साथ मीटिंग की. NATO को डर है कि  NATO के साथियों के ईरान के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने से लगातार मना करने पर POTUS का गुस्सा, उन्हें लगभग आठ दशक पुराने इस गठबंधन से अमेरिका को बाहर निकालने पर मजबूर कर सकता है.

ट्रंप ने कही थी ये बात

इससे पहले ट्रंप ने ये भी कि अमेरिका ट्रांस-अटलांटिक अलायंस छोड़ने पर विचार कर सकता है, क्योंकि सदस्य देशों ने एक जरूरी शिपिंग वॉटरवे को फिर से खोलने में मदद करने की उनकी अपील को नजरअंदाज कर दिया था. इसकी वजह से गैस की कीमतें तेजी के साथ बढ़ गई थी. 

Add Zee News as a Preferred Source

हटा लिए जाएंगे सैनिक

इसे लेकर ट्रंप प्रशासन ने ये भी बताया है कि उन NATO सदस्य देशों से अमेरिकी सैनिकों को हटा लिया जाएगा जिन्हें ईरान युद्ध के प्रयासों में अमेरिका की मदद नहीं की थी. उन्हें देशों में तैनात किया जाएगा जिन्होंने अमेरिकी सैन्य अभियान का ज्यादा समर्थन किया था. ट्रंप लगातार नाटो से निकलने की धमकी दे रहे हैं लेकिन अगर हम कानूनी तौर पर देखें तो ट्रंप कांग्रेस की मंजूरी के बिना ऐसा नहीं कर सकते हैं.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Donald Trump

Trending news

SIR के बावजूद वोटर लिस्‍ट में लिखा- जुबीन गर्ग अमर रहें, असम का प्रेम 'जिंदा' है
Assam assembly election 2026
SIR के बावजूद वोटर लिस्‍ट में लिखा- जुबीन गर्ग अमर रहें, असम का प्रेम 'जिंदा' है
ममता बनर्जी की भी सीट फंस गई? टीएमसी नेताओं की बढ़ीं धड़कनें, भाजपा खुश तो बहुत होगी
West Bengal Election 2026
ममता बनर्जी की भी सीट फंस गई? टीएमसी नेताओं की बढ़ीं धड़कनें, भाजपा खुश तो बहुत होगी
Kerala Assembly Election 2026 Live: केरल में मतदान शुरू; 2,7 करोड़ वोटर चुनेंगे नई सरकार; LDF-UDF में कांटे की टक्कर
kerala election 2026
Kerala Assembly Election 2026 Live: केरल में मतदान शुरू; 2,7 करोड़ वोटर चुनेंगे नई सरकार; LDF-UDF में कांटे की टक्कर
Puducherry Assembly Election 2026 Live: शुरू हुई वोटिंग, पीएम मोदी ने की मतदान करने की अपील
puducherry election 2026 live updates
Puducherry Assembly Election 2026 Live: शुरू हुई वोटिंग, पीएम मोदी ने की मतदान करने की अपील
Assam Assembly Election 2026 Live: असम की वोटर लिस्ट में ‘अमर’ जुबीन गर्ग, निधन के बाद भी नाम बरकरार
assam election 2026
Assam Assembly Election 2026 Live: असम की वोटर लिस्ट में ‘अमर’ जुबीन गर्ग, निधन के बाद भी नाम बरकरार
बंगाल में पीएम की रैली से पहले बड़ा कांड, खून से लथपथ मिला BJP कार्यकर्ता का शव
West Bengal
बंगाल में पीएम की रैली से पहले बड़ा कांड, खून से लथपथ मिला BJP कार्यकर्ता का शव
चुनाव हारने का डर या सत्ता से बेदखल होने का खतरा? वोटिंग से पहले क्यों बौखला रही TMC
DNA
चुनाव हारने का डर या सत्ता से बेदखल होने का खतरा? वोटिंग से पहले क्यों बौखला रही TMC
'जब भक्त नहीं, तो मंदिर की परंपरा...,' सबरीमाला में महिलाओं की एंट्री पर बहस
Sabrimala Mandir
'जब भक्त नहीं, तो मंदिर की परंपरा...,' सबरीमाला में महिलाओं की एंट्री पर बहस
मुंबई में 'योगी स्टाइल' एक्शन, 1200 अवैध झोपड़ियों पर चला बुलडोजर
Maharashtra news
मुंबई में 'योगी स्टाइल' एक्शन, 1200 अवैध झोपड़ियों पर चला बुलडोजर
1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, पति लॉटरी किंग, कौन हैं TN की सबसे अमीर प्रत्याशी
Assembly Election 2026
1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, पति लॉटरी किंग, कौन हैं TN की सबसे अमीर प्रत्याशी