'यह एक डेमोक्रेट शटडाउन है...', बंद के 18वें दिन ट्रंप ने बोला हमला, मौजूदा हालात के लिए किसे ठहराया जिम्मेदार?

Donald Trump: अमेरिका के हालात धीरे-धीरे खराब होते जा रहे हैं. यहां पर शटडाउन का असर दिखने लगा है, बंद के 18वें दिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने डेमोक्रेट्स पर हमला बोला है. उन्होंने इस शटडाउन को 'डेमोक्रेट शटडाउन' करार दिया.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Oct 18, 2025, 04:15 PM IST
US Shutdown: अमेरिकी शटडाउन का असर पूरी दुनिया पर दिखने लगा है. ये शटडाउन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, हालात जस के तस बने हुए हैं, बंद के 18वें दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए इसे 'डेमोक्रेट शटडाउन' करार दिया. साथ ही कहा कि रिपब्लिकन पार्टी हमारे देश में आने वाले उन अवैध प्रवासियों को डेढ़ ट्रिलियन डॉलर का भुगतान नहीं करेगी, जो किसी न किसी वजह से आ रहे हैं.  इसके अलावा क्या कुछ कहा जानते हैं.

ट्रंप ने लगाया आरोप
इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि डेमोक्रेट अमेरिका में अवैध प्रवासियों के प्रवेश को रोक रहे हैं और कहा कि हम ऐसा नहीं करने जा रहे हैं, इसलिए बंद जारी है, यह एक डेमोक्रेट शटडाउन है, यह शूमर शटडाउन है क्योंकि उनका करियर विफल हो गया है और खत्म हो गया है. बता दें कि सरकार का बंद होना अपने अठारहवें दिन जारी है और इसका कोई अंत नहीं दिख रहा है.

क्या बोले नेता
यह शटडाउन आधुनिक इतिहास में तीसरी सबसे लंबी फंडिंग चूक है, जो केवल 1995 और 2018-19 के शटडाउन से ही अधिक है. सीनेट के बहुमत नेता जॉन थून ने गुरुवार के मतदान के बाद ऊपरी सदन को वीकेंड के लिए घर भेज दिया, जिसका अर्थ है कि फंडिंग चूक कम से कम सोमवार तक जारी रहेगी, सदन 19 सितंबर से सत्र से बाहर है और शटडाउन समाप्त होने तक वापस लौटने की कोई योजना नहीं है.थून के कार्यालय ने गुरुवार को कहा कि वह अगले सप्ताह एक विधेयक पेश करेंगे जो संघीय कर्मचारियों और सैन्य सेवा सदस्यों को भुगतान करेगा जो शटडाउन के दौरान काम करना जारी रखते हैं लेकिन इस विधेयक को पारित करने के लिए डेमोक्रेट्स की मदद की आवश्यकता होगी, जिन्होंने दीर्घकालिक रक्षा खर्च विधेयक को आगे बढ़ने से रोक दिया था.

ठप है कामकाज
अमेरिका में 1 अक्टूबर से न वित्त वर्ष की शुरुआत होती है और उससे पहले 30 सितंबर तक बजट पास कराना पड़ता है, लेकिन सीनेट बजट पर सहमत नहीं बनने की वजह से खर्च बिल पास नहीं हुआ और जिसके चलते सरकार को मिलने वाला पैसा रुक गया है.पैसा रुकने से जरूरी सेवाएं, सरकारी सेवाएं थम जाती है. कर्मचारियों की सैलरी रोक दी जाती है.टैरिफ लगाने में मशरूफ ट्रंप अपने दी देश में संकट से घिर गए. रिपब्लिकन और डेमोक्रेट सांसद बजट पर सहमति नहीं बनने से अमेरिकी में सरकारी कामकाज 1 अक्टूबर से ठप हैं. (ANI)

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

