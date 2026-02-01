ईरान के बजाए वेनेजुएला से तेल खरीदेगा भारत...अमेरिकी राष्ट्रपति का बड़ा दावा, चीन का भी किया स्वागत

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने की वजह से भारत पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया था. अब US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि भारत ईरान के कच्चे तेल के बजाय वेनेज़ुएला का तेल खरीदेगा. इतना ही नहीं ट्रंप ने ये भी कहा कि चीन का स्वागत है और वह तेल पर अच्छी डील करेगा. इसके अलावा क्या कुछ कहा जानते हैं.

चल रही टेंशन के बीच की टिप्पणी

वेनेज़ुएला दुनिया के सबसे बड़े तेल रिजर्व को कंट्रोल करता है और 3 जनवरी को प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो पर US के कब्जे के बाद, उसने इस सेक्टर को प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए खोलने के लिए कानूनों में सुधार किया है. ट्रंप की यह टिप्पणी भारत और US के बीच रूस से नई दिल्ली की तेल खरीद को लेकर महीनों से चल रहे ट्रेड टेंशन के बाद आई है. ट्रंप ने एयर फोर्स वन में कहा, "चीन का स्वागत है कि वह आए और तेल पर एक बड़ी डील करे. इसके अलावा कहा कि हमने पहले ही एक डील कर ली है, भारत आ रहा है और वे ईरान से खरीदने के बजाय वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे, इसलिए, हमने पहले ही डील का कॉन्सेप्ट बना लिया है.

पीएम मोदी ने की थी बातचीत

इससे पहले 30 जनवरी को, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला के एक्टिंग प्रेसिडेंट, डेल्सी रोड्रिगेज से बात की, जिस दौरान दोनों नेताओं ने बाइलेटरल रिश्तों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की. बातचीत की डिटेल्स शेयर करते हुए, PM मोदी ने X पर लिखा, "वेनेजुएला की एक्टिंग प्रेसिडेंट, सुश्री डेल्सी रोड्रिगेज से बात की. हम आने वाले सालों में इंडिया-वेनेजुएला रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के एक जैसे विजन के साथ, सभी एरिया में अपनी बाइलेटरल पार्टनरशिप को और गहरा करने और बढ़ाने पर सहमत हुए.