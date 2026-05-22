ईरान से तनाव के बीच अब इस देश में सैनिक भेज रहा अमेरिका, ट्रंप ने अचानक क्यों लिया फैसला?

Karol Nawrocki: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चल रहा है, इसी बीच अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक फैसला लेते हुए कहा है कि अमेरिका पोलैंड में पांच हजार सैनिक भेजेगा. ट्रंप ने पोलैंड के नवविर्वाचित राष्ट्रपति करोल नवरोकी के चुनाव जीतने पर भी खुशी जताई और कहा कि अब प्रेसिडेंट करोल नवरोकी नए राष्ट्रपति बन गए हैं, जिनका मैं समर्थन करता हूं, जिसके बाद ट्रंप ने ये बड़ी घोषणा कर दी. ट्रंप के इस फैसले से NATO अधिकारी भी हैरान हो गए.

हैरान हुए NATO के अधिकारी

ट्रंप के इस फैसले को लेकर NATO के प्रतिनिधि ने कहा कि वो इस फैसले से पूरी तरह से हैरान हो गए क्योंकि अमेरिका ने 4 हजार सैनिकों की तैनाती का फैसला लिया था, हालांकि उन्होंने अब ऐलान किया है कि 5 हजार और सैनिक भेजेगा, ट्रंप के इस फैसले के बाद NATO अधिकारी भी हैरान हो गए क्योंकि US ने घोषणा करने से पहले इस पर चर्चा नहीं की.

क्या बोले पेंटागन के प्रवक्ता

इस घोषणा के बाद पेंटागन के प्रवक्ता सीन पार्नेल ने कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने यूरोप को दी गई ब्रिगेड कॉम्बैट टीम्स (BCTs) की कुल संख्या चार से घटाकर तीन कर दी है, इससे हम 2021 में यूरोप में BCTs के लेवल पर वापस आ गए हैं. यह फैसला यूरोप में U.S. फोर्स की स्थिति पर फोकस करने वाली एक बड़ी, कई लेयर वाली प्रक्रिया का नतीजा था. इसकी वजह से पोलैंड में U.S. फोर्स की तैनाती में कुछ समय के लिए देरी हो रही है, जो U.S. का एक मॉडल सहयोगी है.

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क्या है ट्रंप का एजेंडा

इसके अलावा लिखा कि अमेरिकी रक्षा विभाग यूरोप में अपनी और अन्य अमेरिकी सेनाओं की अंतिम तैनाती तय करेगा. यह फैसला अमेरिका की रणनीतिक और सैन्य जरूरतों के विश्लेषण के आधार पर होगा. साथ ही यह भी देखा जाएगा कि यूरोप के अपने सहयोगी देश अपनी सेनाओं से कितना योगदान दे सकते हैं. यह पूरा विश्लेषण राष्ट्रपति ट्रंप के “अमेरिका पहले” एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है. इसमें NATO के सहयोगी देशों को यूरोप की सुरक्षा की मुख्य जिम्मेदारी खुद उठाने के लिए प्रोत्साहित और सक्षम बनाना शामिल है.