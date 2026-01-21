Advertisement
ग्रीनलैंड चाहिए और NATO भरोसे के लायक नहीं, ट्रंप ने G7 की इमरजेंसी मीटिंग से क्यों किया किनारा?

ग्रीनलैंड चाहिए और NATO भरोसे के लायक नहीं, ट्रंप ने G7 की इमरजेंसी मीटिंग से क्यों किया किनारा?

अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर नाटो को लेकर बड़ा बयान दिया है. साथ ही ग्रीनलैंड पर जब उनसे पूछा गया कि वो किस हद तक जाएंगे तो उन्होंने कहा कि आपको पता चल जाएगा. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Jan 21, 2026, 07:18 AM IST
Donald Trump on NATO: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों द्वारा प्रस्तावित ग्रुप ऑफ सेवन के इमरजेंसी शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे. स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अपनी यात्रा से पहले, ट्रंप ने व्हाइट हाउस की एक प्रेस ब्रीफिंग में अपने दूसरे कार्यकाल की पहली सालगिरह पर बात की और कहा कि दावोस में उनकी पहले से ही बहुत सारी बैठकें तय हैं, जिसमें ग्रीनलैंड से संबंधित चर्चाएं भी शामिल हैं.

मैक्रों मुझे पसंद हैं लेकिन...

ट्रंप ने कहा,'मेरी उन लोगों से मुलाकातें हैं जो सीधे तौर पर इसमें शामिल हैं.' यह बात उन्होंने यूरोपीय नेताओं के साथ बढ़ते तनाव के बीच कही, जब उन्होंने कई यूरोपीय देशों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, जब तक कि अमेरिका को ग्रीनलैंड हासिल करने के लिए कोई समझौता नहीं हो जाता. ट्रंप ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति के बारे में कहा,'वह मेरे दोस्त हैं. वह एक अच्छे इंसान हैं. मुझे मैक्रों पसंद हैं लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, वह बहुत लंबे समय तक वहां नहीं रहने वाले हैं.' मैक्रों का कार्यकाल 2027 में खत्म होने वाला है.

यह भी पढ़ें: वो ज्यादा दिन नहीं रहेंगे...ट्रंप ने ठुकराई मैक्रों की मीटिंग की मांग, बता दिया फ्रांस के राष्ट्रपति का राजनीतिक भविष्य

ग्रीनलैंड के लिए कहां तक जाएंगे ट्रंप?

ब्रीफिंग में ट्रंप ने यह भी सवाल उठाया कि क्या नाटो सहयोगी अमेरिका की रक्षा करने में मदद करेंगे. उन्होंने कहा,'नाटो के साथ मुझे सबसे बड़ा डर यह है कि हमने नाटो पर बहुत सारा पैसा खर्च किया है और मुझे पता है कि हम उनकी मदद के लिए आएंगे लेकिन मुझे सच में इस बात पर शक है कि वे हमारी मदद के लिए आएंगे या नहीं.' ट्रंप ने दोहराया कि अमेरिका को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड की जरूरत है. यह पूछे जाने पर कि वह ग्रीनलैंड के लिए कितनी दूर तक जाने को तैयार हैं, ट्रंप ने कहा,'आपको पता चल जाएगा.'

'365 दिन-365 जीत'

व्हाइट हाउस ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के सत्ता में लौटने से घरेलू और विदेशी स्तर पर अमेरिकी नीति को नया आकार मिला है, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच शांति स्थापित करना भी शामिल है, क्योंकि उन्होंने सत्ता में वापस आने के पहले 365 दिनों की उपलब्धियों की एक विस्तृत सूची जारी की '365 दिनों में 365 जीत: राष्ट्रपति ट्रंप की वापसी सफलता, समृद्धि के नए युग की शुरुआत' शीर्षक वाले एक बयान में व्हाइट हाउस ने कहा कि राष्ट्रपति ने सीमा सुरक्षा, अपराध में कमी, आर्थिक पुनरुद्धार, ऊर्जा प्रभुत्व और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति सहित परिवर्तनकारी परिणाम दिए हैं.

Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

Donald Trump

