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Hindi Newsदुनियाचीन दौरे पर ट्रंप को मिल गया वो बड़ा तोहफा, जिसका इंतजार कर रहा था पूरा अमेरिका! ईरान की बढ़ेगी मुसीबत?

चीन दौरे पर ट्रंप को मिल गया वो बड़ा तोहफा, जिसका इंतजार कर रहा था पूरा अमेरिका! ईरान की बढ़ेगी मुसीबत?

Donald Trump China Tour: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि  चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ईरान को सैन्य सामान नहीं देने का वादा किया है. हालांकि, चीन की इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: May 15, 2026, 07:42 AM IST
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चीन दौरे पर ट्रंप को मिल गया वो बड़ा तोहफा, जिसका इंतजार कर रहा था पूरा अमेरिका! ईरान की बढ़ेगी मुसीबत?

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे पर हैं, यहां पर उनकी और चीन के राष्टपति शी जिनपिंग की मीटिंग हुई, इस मीटिंग के बाद ट्रंप ने कहा है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ईरान को सैन्य सामान नहीं देने का वादा किया है. ट्रंप का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका और ईरान में भारी तनाव है और दोनों देश होर्मुज स्ट्रेट पर निगरानी कर रहे हैं. इसके अलावा ट्रंप ने क्या कुछ कहा आइए जानते हैं. 

मदद के लिए खड़ा रहेगा चीन

बातचीत में ट्रंप ने आगे कहा कि आप जानते हैं, वे अपना बहुत सारा तेल ईरान से खरीदते हैं और वे ऐसा करते रहना चाहेंगे, वो चाहते हैं कि होर्मुज स्ट्रेट खुला रहे, ट्रंप ने आगे कहा कि शी चाहते थे कि U.S. और ईरान के बीच एक समझौता हो और कहा कि अगर किसी भी मदद की जरूरत पड़ती है तो चीन हमेशा मदद के लिए खड़ा रहेगा. बीजिंग में ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच हुई अहम बैठक में ईरान का मुद्दा भी चर्चा का बड़ा विषय रहा. 

 

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चीन ने नहीं दी कोई प्रतिक्रिया

चीन उन देशों में शामिल है जो ईरान से सबसे ज्यादा तेल खरीदता है. ऐसे में ट्रंप चाहते हैं कि चीन ईरान पर परमाणु समझौते के लिए दबाव बनाए, ताकि ईरान परमाणु समझौते के लिए तैयार हो जाए और फिर उसे अमेरिका स्वीकार कर ले. हालांकि, चीन की तरफ से ट्रंप के इस दावे पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.

200 विमान खरीदने की बात

इसके अलावा बीजिंग में बातचीत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बोइंग से 200 विमान खरीदने पर सहमति जताई है. हालांकि, चीन की तरफ से इसे लेकर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है.

चर्चाओं में रहा हैंडशेक

बीजिंग में ट्रंप की एंट्री जितनी धमाकेदार थी, जिनपिंग के साथ उनका हैंडशेक उतना ही चर्चा में रहा. ट्रंप अपनी ट्रेडमार्क स्टाइल में तेजी से आगे बढ़े और जिनपिंग का हाथ मजबूती से थाम लिया. करीब 15 सेकंड तक चले इस हैंडशेक में न तो ट्रंप ने पकड़ ढीली की और न ही जिनपिंग ने अपनी मुद्रा बदली. जिसे देखने के बाद लोग तरह-तरह की बातें कर रहे हैं.

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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