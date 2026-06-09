न्यूयॉर्क में ट्रंप की भारी बेइज्जती! NBA फाइनल देखने पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति को दर्शकों ने किया 'बू', सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

Trump Booed At MSG: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सोमवार रात अपने ही पुराने गढ़ न्यूयॉर्क शहर में एक असहज स्थिति का सामना करना पड़ा. जानकारी के मुताबिक, मैडिसन स्क्वायर गार्डन (MSG) में चल रहे हाई-प्रोफाइल NBA फाइनल का तीसरा मुकाबला देखने पहुंचे ट्रंप का स्वागत खेल प्रेमियों ने जोरदार 'बू' (नापसंदगी जाहिर करने वाली आवाज) के साथ किया.
बुलेटप्रूफ ग्लास से सुरक्षित सुइट में बैठे राष्ट्रपति के लिए यह अनुभव बेहद चौंकाने वाला रहा, क्योंकि यह हूटिंग मेहमान टीम के खिलाड़ियों को मिलने वाले विरोध से भी कहीं ज्यादा जोरदार थी. आइए जानते हैं कि खेल के मैदान पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक माहौल बदल गया...
मैच शुरू होने से ठीक पहले जब अमेरिकी राष्ट्रगान 'स्टार स्पैंगल्ड बैनर' की धुन बजने वाली थी, तब तक माहौल काफी देशभक्तिपूर्ण था. एरीना में मौजूद भीड़ के कुछ हिस्सों ने जोश में USA! USA! के नारे लगाने भी शुरू कर दिए थे. जैसे ही स्टेडियम की विशाल स्क्रीन (जंबोट्रॉन) पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का चेहरा लाइव दिखाया गया, वैसे ही पूरे एरीना का मूड बदल गया. कोर्ट के नजारे वाली एक बेहद सुरक्षित सुइट में न्यूयॉर्क निक्स के मालिक जेम्स डोलन के साथ बैठे ट्रंप राष्ट्रगान के सम्मान में सैल्यूट कर रहे थे, लेकिन नीचे मौजूद हजारों फैन्स ने एक साथ मिलकर उन्हें 'बू' करना शुरू कर दिया. हालांकि, खेल शुरू होने और राष्ट्रगान खत्म होने के बाद भीड़ ने राजनीति को पीछे छोड़ दिया और अपनी होम टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए गो निक्स! के नारे लगाने शुरू कर दिए.
Trump, shown on camera during the national anthem, is booed loudly at MSG pic.twitter.com/NkWE4xsE2Z
Aaron Rupar (@atrupar) June 9, 2026
डोनाल्ड ट्रंप यहां निक्स के मालिक जेम्स डोलन के विशेष निमंत्रण पर पहुंचे थे. उनकी सुरक्षा के लिए मिडकोर्ट के पास स्थित इस सुइट को पूरी तरह से बुलेटप्रूफ ग्लास से कवर किया गया था. इस मुकाबले को देखने के लिए ट्रंप अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ अमेरिकी प्रशासन के कई बड़े अधिकारी और उनके परिवार के सदस्य भी मौजूद थे. व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ डैन स्काविनो, EPA एडमिनिस्ट्रेटर ली जेल्डिन, इंटीरियर सेक्रेटरी डग बर्गम और ट्रांसपोर्टेशन सेक्रेटरी शॉन डफी. ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर, उनकी पोती काई ट्रंप और मध्य पूर्व के लिए अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ भी इसी वीआईपी सुइट में मैच का लुत्फ उठा रहे थे.
राष्ट्रपति ट्रंप का विरोध सिर्फ स्टेडियम के अंदर तक ही सीमित नहीं था. जब उनका भारी-भरकम मोटरकेड (काफिला) न्यूयॉर्क शहर की सड़कों से गुजरा, तो रास्ते में कई प्रदर्शनकारी उनके खिलाफ बैनर और पोस्टर लेकर खड़े दिखे. इन पोस्टरों पर तीखे संदेश लिखे थे, जैसे कि कोई नहीं चाहता कि आप यहां हों, ट्रंप को जाना होगा, और महाभियोग चलाओ, दोषी ठहराओ. ट्रंप को हटाओ.
BREAKING: Crowds BOOO as Trump waves from his Motorcade in NYC, arriving to Knicks MSG Game 3. Protesters gathered holding sign "GO KNICKS, F**K TRUMP" pic.twitter.com/ZhC15UV525
Oliya Scootercaster (@ScooterCasterNY) June 8, 2026
राजनीति में कदम रखने से पहले, 1990 के दशक में जब निक्स का सुनहरा दौर था, तब डोनाल्ड ट्रंप इस स्टेडियम में अक्सर मैच देखते हुए पाए जाते थे. न्यूयॉर्क शहर से उनका पुराना कारोबारी और व्यक्तिगत नाता रहा है. इसके बावजूद, यह शहर आज डेमोक्रेटिक पार्टी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है, जहां ट्रंप बेहद अलोकप्रिय हैं. हालिया 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं, जहां न्यूयॉर्क शहर में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस को करीब 534000 वोट मिले थे, जबकि ट्रंप के खाते में 114000 वोट भी नहीं आ सके थे. यही वजह है कि आज अपने ही पुराने शहर में ट्रंप को इस भारी विरोध का सामना करना पड़ा.