Advertisement
trendingNow12966882
Hindi Newsदुनिया

'जहां हैं, वहीं रुक जाएं ' जेलेंस्की से मीटिंग के बाद ट्रंप ने रूस-यूक्रेन को दी युद्ध खत्म करने की नसीहत

Donlad Trump: ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को हत्याओं के इस सिलसिले को बंद कर तुरंत समझौता करने की सलाह दी थी. इतना ही नहीं ट्रंप ने रूस और यूक्रेन को जहां हैं वहीं पर रूक जाने की बात कहते हुए सैनिकों को वापस अपने परिवार के पास जाने की भी नसीहत दी है.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Oct 18, 2025, 01:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'जहां हैं, वहीं रुक जाएं ' जेलेंस्की से मीटिंग के बाद ट्रंप ने रूस-यूक्रेन को दी युद्ध खत्म करने की नसीहत

Russia Ukraine War: अमेरिकी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन को जहां हैं वहीं रूक जाने की बात कहते हुए युद्ध खत्म करने को कहा है. युद्ध को रोके जाने की हर संभावना के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ फोन पर लगभग ढाई घंटे बातचीत की है. शुक्रवार को ट्रंप ने व्हाइट हाउस पहुंचे यूक्रेन राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की को भी युद्ध विराम कर समझौते का सुझाव दिया है. यूक्रेन राष्ट्रपति के साथ मीटिंग को ट्रंप ने काफी रोचक और सौहार्दपूर्ण बताया.  

"जहां हैं वहीं रुक जाएं"
जेलेंस्की के साथ व्हाइट हाउस में हुई मुलाकात पर ट्रंप पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर पोस्ट साझा की है. मुलाकात के दौरान ट्रंप ने जेलेंस्की रूसी राष्ट्रपति को दी गई सलाह को दोहराया है.ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को हत्याओं के इस सिलसिले को बंद कर तुरंत समझौता करने की सलाह दी थी. इतना ही नहीं ट्रंप ने रूस और यूक्रेन को जहां हैं वहीं पर रूक जाने की बात कहते हुए सैनिकों को वापस अपने परिवार के पास जाने की भी नसीहत दी है.

"मैं राष्ट्रपति होता तो" 
ट्रंप ने दोनों देशों से कहा "रूस यूक्रेन इस युद्ध को यहीं रोक कर खुद की जीत का दावा करें और इतिहास को इस फैसला करने दें".इतना ही नहीं ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि अगर वो रूस या यूक्रेन के राष्ट्रपति होते तो ये युद्ध कभी शुरू ही नहीं होता.इसके साथ-साथ ट्रंप ने रूस यूक्रेन के बीच चल रही भारी गोलीबारी के कारण हो रही मौत और बेहिसाब खर्च हो रही धनराशि को रोकने की नसीहत दी है. 

Add Zee News as a Preferred Source

टॉमहॉक देने से किया मना 
रूस और यूक्रेन के साथ बैठक से पहले ट्रंप ने मीडिया से भी बात की है. बातचीत के दौरान ट्रंप यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें देने के अपने रुख से भी पलटते नजर आए. ट्रंप ने इसको लेकर कहा "मै चाहूंगा की यूक्रेन को टॉमहॉक की जरूरत न पड़े". ट्रंप ने मीडिया के सामने इस बात का भी दावा किया "अमेरिका को अपनी सुरक्षा के लिए उन सभी मिसाइलों की जरूरत जो वो पिछले चार साल से यूक्रेन को भेज रहे हैं. 

यह भी पढ़ें : हमले में मारे गए क्रिकेटर तो अफगानिस्तान ने रद्द की पाकिस्तान के साथ सीरीज, प्रियंका ने सरकार से पूछा सवाल

जेलेंस्की को उम्मीद 

इजराइल हमास के बीच लगातार दो साल से चल रहा युद्ध खत्म हो गया है. ऐसे में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को रूस के साथ युद्ध खत्म होने की उम्मीद नजर आ रही है इसलिए वो लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत और मीटिंग के लिए लगातार आगे नजर आ रहे हैं.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

russia ukraine war

Trending news

अमृतसर-सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस में लगी भयानक आग, सरहिंद में पर धूं-धूंकर चले डिब्बे
Amritsar
अमृतसर-सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस में लगी भयानक आग, सरहिंद में पर धूं-धूंकर चले डिब्बे
कश्मीरी प्रोडक्ट्स चमकाएगा गुजराती 'नमक', 2000 KM दूर खाराघोड़ा से पहली बार पहुंचा
Jammu Kashmir
कश्मीरी प्रोडक्ट्स चमकाएगा गुजराती 'नमक', 2000 KM दूर खाराघोड़ा से पहली बार पहुंचा
बताऊं क्या तुझे ऐ हम-नशीं... 'डिजिटल दौर में भी आशिकों का इलाज हैं मजाज़ की गजलें
Majaz Lucknawi
बताऊं क्या तुझे ऐ हम-नशीं... 'डिजिटल दौर में भी आशिकों का इलाज हैं मजाज़ की गजलें
'इससे अच्छा तो मेरा...', इंडिगो के लजीज खाने में नहीं मिला 'स्वाद', क्यों छिड़ी बहस?
Indigo flight
'इससे अच्छा तो मेरा...', इंडिगो के लजीज खाने में नहीं मिला 'स्वाद', क्यों छिड़ी बहस?
27 महीने से नहीं मिली सैलरी, दफ्तर के आगे किया सुसाइड; BJP बोली- यही कर्नाटक मॉडल है
Bengaluru
27 महीने से नहीं मिली सैलरी, दफ्तर के आगे किया सुसाइड; BJP बोली- यही कर्नाटक मॉडल है
हमले में मारे गए क्रिकेटर तो अफगानिस्तान ने रद्द की पाकिस्तान के साथ सीरीज
pakistan afghanistan
हमले में मारे गए क्रिकेटर तो अफगानिस्तान ने रद्द की पाकिस्तान के साथ सीरीज
OPINION: जेंटलमैन गेम तक पहुंचे खून के छींटे... खेल सिर्फ पिच तक नहीं रह गया!
Pakistan
OPINION: जेंटलमैन गेम तक पहुंचे खून के छींटे... खेल सिर्फ पिच तक नहीं रह गया!
बिहार के पास क्या बचा? आलू ,बालू और लालू... हरिवंश ने बताया नीतीश कुमार ने क्या दिया
nitish kumar
बिहार के पास क्या बचा? आलू ,बालू और लालू... हरिवंश ने बताया नीतीश कुमार ने क्या दिया
कहीं पर खनकन, तो कहीं पर चीखने की आवाजें; इन दरवाजों के अंधेरे में दफ्न हैं कई राज
Mysterious Doors
कहीं पर खनकन, तो कहीं पर चीखने की आवाजें; इन दरवाजों के अंधेरे में दफ्न हैं कई राज
हम सभी सुसाइड करना चाहते हैं... 100 गांववालों ने पीएम से क्यों मांगी ऐसी परमिशन?
Maharastra News
हम सभी सुसाइड करना चाहते हैं... 100 गांववालों ने पीएम से क्यों मांगी ऐसी परमिशन?