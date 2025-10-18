'जहां हैं, वहीं रुक जाएं ' जेलेंस्की से मीटिंग के बाद ट्रंप ने रूस-यूक्रेन को दी युद्ध खत्म करने की नसीहत

Russia Ukraine War: अमेरिकी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन को जहां हैं वहीं रूक जाने की बात कहते हुए युद्ध खत्म करने को कहा है. युद्ध को रोके जाने की हर संभावना के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ फोन पर लगभग ढाई घंटे बातचीत की है. शुक्रवार को ट्रंप ने व्हाइट हाउस पहुंचे यूक्रेन राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की को भी युद्ध विराम कर समझौते का सुझाव दिया है. यूक्रेन राष्ट्रपति के साथ मीटिंग को ट्रंप ने काफी रोचक और सौहार्दपूर्ण बताया.

"जहां हैं वहीं रुक जाएं"

जेलेंस्की के साथ व्हाइट हाउस में हुई मुलाकात पर ट्रंप पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर पोस्ट साझा की है. मुलाकात के दौरान ट्रंप ने जेलेंस्की रूसी राष्ट्रपति को दी गई सलाह को दोहराया है.ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को हत्याओं के इस सिलसिले को बंद कर तुरंत समझौता करने की सलाह दी थी. इतना ही नहीं ट्रंप ने रूस और यूक्रेन को जहां हैं वहीं पर रूक जाने की बात कहते हुए सैनिकों को वापस अपने परिवार के पास जाने की भी नसीहत दी है.

"मैं राष्ट्रपति होता तो"

ट्रंप ने दोनों देशों से कहा "रूस यूक्रेन इस युद्ध को यहीं रोक कर खुद की जीत का दावा करें और इतिहास को इस फैसला करने दें".इतना ही नहीं ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि अगर वो रूस या यूक्रेन के राष्ट्रपति होते तो ये युद्ध कभी शुरू ही नहीं होता.इसके साथ-साथ ट्रंप ने रूस यूक्रेन के बीच चल रही भारी गोलीबारी के कारण हो रही मौत और बेहिसाब खर्च हो रही धनराशि को रोकने की नसीहत दी है.

टॉमहॉक देने से किया मना

रूस और यूक्रेन के साथ बैठक से पहले ट्रंप ने मीडिया से भी बात की है. बातचीत के दौरान ट्रंप यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें देने के अपने रुख से भी पलटते नजर आए. ट्रंप ने इसको लेकर कहा "मै चाहूंगा की यूक्रेन को टॉमहॉक की जरूरत न पड़े". ट्रंप ने मीडिया के सामने इस बात का भी दावा किया "अमेरिका को अपनी सुरक्षा के लिए उन सभी मिसाइलों की जरूरत जो वो पिछले चार साल से यूक्रेन को भेज रहे हैं.

जेलेंस्की को उम्मीद

इजराइल हमास के बीच लगातार दो साल से चल रहा युद्ध खत्म हो गया है. ऐसे में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को रूस के साथ युद्ध खत्म होने की उम्मीद नजर आ रही है इसलिए वो लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत और मीटिंग के लिए लगातार आगे नजर आ रहे हैं.