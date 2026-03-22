क्या वाकई बीमार हैं डोनाल्ड ट्रंप? विमान से उतरे समय लड़खड़ाए कदम, 79 की उम्र में फिटनेस पर उठे गंभीर सवाल, देखें वीडियो

Trump Viral Video: क्या दुनिया के सबसे ताकतवर शख्सियतों में शुमार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सेहत बिलकुल ठीक है या ट्रंप किसी गंभीर बीमारी का सामना कर रहे हैं? यह सवाल एक बार फिर से उठने लगा है. हाल ही में फ्लोरिडा पहुंचने पर एयरफोर्स वन की सीढ़ियों से उतरते हुए ट्रंप का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में ट्रंप के सीढ़ियों से उतरने का हाव-भाव ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है. ऐसे में उनकी फिटनेस को लेकर सवाल उठने लगे हैं.

79 साल के हो चुके हैं ट्रंप

वायरल हो रहे वीडियो में 79 साल के ट्रंप फ्लाइट की सीढ़ियों से उतरते समय काफी सतर्क नजर आ रहे हैं. वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि उन्होंने विमान से उतरते समय रेलिंग को मजबूती से पकड़ रखा है और वह बहुत ही धीमी और नपी-तुली स्पीड से नीचे उतर रहे हैं. बीच में वे एक पल के लिए रुकते भी हैं और फिर सावधानी से जमीन पर कदम रखते हैं.

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर लोग दो तरह की बातें कर रहे हैं. एक तरफ जहां लोग इसे बढ़ती उम्र और थकान का कारण मान रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप के समर्थकों का कहना है कि सीढ़ियों पर सावधानी बरतना एक सामान्य बात है और इसे बिना किसी वजह के ही तूल दिया जा रहा है.

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WATCH: Here Donald Trump getting off Air Force One to go golfing in Florida while the war in IRAN continues What do you notice here?

pic.twitter.com/xSvkkJR5Sx — Lucas Sanders (@LucasSa56947288)

बैठने में भी दिखी तकलीफ!

विवाद सिर्फ सीढ़ियों तक ही सीमित नहीं रहा. एक दिन पहले के एक अन्य वीडियो ने भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. एक आधिकारिक समारोह के दौरान ट्रंप कुर्सी पर बैठने से पहले मेज का सहारा लेते दिखे. फुटेज में उनके चेहरे पर हल्का तनाव देखा जा सकता है जब वे घुटने मोड़कर बैठने की कोशिश करते हैं.

BREAKING: TRUMP STRUGGLES TO SIT DOWN IN THE CHAIR pic.twitter.com/rq5LSQvtRs — Express News (ExNewsHD) March 20, 2026

शारीरिक बदलावों पर टिकी नजरें

बीते कुछ सालों से ट्रंप के सेहत और शारीरिक बदलावों पर खास नजर रखी जा रही है. जानकारों और सोशल मीडिया यूजर्स ने उनके टखनों में सूजन और त्वचा के रंग में बदलाव जैसे संकेत दिखाई देने का भी दावा कर चुके हैं. हालांकि, ट्रंप इन सभी अटकलों को खारिज करते आए हैं. वे अक्सर पूर्व व्हाइट हाउस डॉक्टर रॉनी जैक्सन की उस रिपोर्ट का जिक्र करते हैं जिसमें उन्हें सबसे स्वस्थ राष्ट्रपति बताया था.

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इंटरनेट पर शुरू हुई बहस

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में यूजर्स ने तरह-तरह के कमेंट्स किए हैं. किसी ने लिखा कि अब उनके स्वास्थ्य के बारे में सच बोलने का समय आ गया है, तो किसी ने उनकी मानसिक स्पष्टता को लेकर भी सवाल किए हैं. दूसरी तरफ जानकारों का यह भी मानना है कि छोटे वीडियो क्लिप अक्सर पूरी सच्चाई नहीं दिखाते और इनके जरिए नैरेटिव बनाना भी कारण होता है.

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