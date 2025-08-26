'मेरे पास वो कार्ड है जिसे खेलने से चीन की...', भारत पर 50% टैरिफ लगाने से पहले ड्रैगन को ट्रंप की चेतावनी

Trump Warns China: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने का ऐलान किया है. हालांकि ट्रंप ने अभी तक यह फैसला लागू नहीं किया है. 27 अगस्त को अमेरिका ये टैरिफ लागू होना है. अब जैसे-जैसे भारत पर अमेरिका के इस टैरिफ को लागू करने की डेडलाइन नजदीक आ रही है, ट्रंप ने चीन को भी आंखें दिखानी शुरू कर दी है.चीन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने उसे चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका के पास कुछ ऐसे 'कार्ड्स' हैं जिन्हें वह फिलहाल खेलना नहीं चाहता. अगर मैं इन कार्ड्स को खेल दूं तो चीन बर्बाद हो जाएगा. अगर इसकी जरूरत पड़ी तो अमेरिका इसके खिलाफ सख्त कदम उठा सकता है.

हालांकि ट्रंप ने इस दौरान ये भी कहा कि चीन और अमेरिका के बीच अब रिश्तों में सुधार हो रहा है. दोनों देश दोस्ती की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसी बीच भारत और चीन के बीच बढ़ती निकटता भी ट्रंप के लिए चिंता का विषय बन गई है. यह बदलते वैश्विक समीकरण अमेरिकी रणनीति को प्रभावित कर सकते हैं. ट्रंप ने एक संबोधन में कहा,'हमारा चीन के साथ शानदार संबंध होने वाला है... हमारे पास अविश्वसनीय कार्ड हैं, लेकिन मैं उन कार्ड्स को खेलना नहीं चाहता. अगर मैं उन कार्ड्स को खेलूं, तो यह चीन को नष्ट कर देगा.

Add Zee News as a Preferred Source

#WATCH | Washington DC | "We are going to have a great relationship with China...They have some cards. We have incredible cards, but I don't want to play those cards. If I play those cards, that would destroy China. I am not going to play those cards" says US President Donald… pic.twitter.com/PDlNPkkmm2 — ANI (@ANI) August 25, 2025

दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के साथ मंच पर थे ट्रंप

दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति के बगल में बैठे थे, जब उन्होंने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस से यह टिप्पणी की. डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में प्रवेश करने वाले भारतीय आयातों पर 50% टैरिफ की धमकी दी थी, और यह शुल्क 27 अगस्त को लागू होने वाला है. ट्रंप ने टैरिफ को दोगुना करने का कारण भारत द्वारा रूसी तेल खरीदना बताया था. उन्होंने एक कार्यकारी आदेश में कहा था, 'मैंने यह निर्धारित किया है कि भारत के लेखों के आयात पर अतिरिक्त मूल्यवृद्धि शुल्क लगाना आवश्यक और उचित है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रूसी संघ के तेल का आयात कर रहा है.'

ट्रंप के टैरिफ पर भारत का पलटवार

अमेरिका को अपने निर्यात पर शुल्क दोगुना करने की प्रतिक्रिया में भारत ने पलटवार करते हुए कहा, 'हमें उन कार्यों के लिए 50 फीसदी का टैरिफ दिया जा रहा है जो कई अन्य देश भी अपने राष्ट्रीय हित में कर रहे हैं.' चीन के रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार होने के बावजूद, अमेरिका द्वारा इस देश के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई. ट्रंप ने हाल ही में चीन के लिए टैरिफ की समय सीमा, जो पहले 12 अगस्त को समाप्त होने वाली थी, को 90 दिन और बढ़ा दिया. अमेरिका ने चीन के लिए फेंटानिल से संबंधित टैरिफ में 20% शुल्क लगाया था और आधार दर 10% है, जिससे चीनी आयात पर कुल टैरिफ 30% हो जाता है.

यूक्रेन हमलों के बाद भारत ने रूस से भारी मुनाफा कमायाः स्कॉट बेसेन्ट

ट्रंप के कोषाध्यक्ष स्कॉट बेसेन्ट ने इस संबंध में चीन को दंडित न करने के कदम का बचाव किया. उन्होंने कहा कि देश का रूसी तेल खरीदना 'गलत' था. बेसेन्ट ने कहा, 'चीन का (रूसी तेल) आयात अनुचित है. (रूस द्वारा यूक्रेनी क्षेत्र पर आक्रमण से पहले) पहले, चीन का 13 प्रतिशत तेल रूस से आता था. अब यह 16 प्रतिशत है, इसलिए चीन ने अपने तेल स्रोतों में विविधता लाई है.' शीर्ष अधिकारी ने दावा किया कि भारत ने यूक्रेन में युद्ध के दौरान और बाद में तेल व्यापार के माध्यम से 'भारी' मुनाफा कमाया. उन्होंने कहा कि जहां पहले भारत का रूसी तेल का व्यापार 1% से कम था, वहीं बाद में यह बढ़कर 42% हो गया. भारतीय आयातों के लिए ट्रंप के 50% शुल्क का आधा हिस्सा इस महीने की शुरुआत में लागू हो चुका है और शेष आधा हिस्सा बुधवार 27 अगस्त से लागू होने वाला है.

यह भी पढ़ेंः क्या भारतीय मिसाइलों की मार झेल पाएगा चीन? ड्रैगन के एयर डिफेंस सिस्टम में कितना दम?