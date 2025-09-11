डोनाल्ड ट्रंप के करीबी एक्टिविस्ट चार्ली किर्क यूनिवर्सिटी में दे रहे थे भाषण, गोली मारकर हत्या, US में झुका झंडा

Charlie Kirk death: अमेरिका के इंफ्लूएंसर और फेमस कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट चार्ली किर्क की गोली लगने से मौत हो गई. उटाह वैली यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के दौरान उन्हें गोली मार दी गई. इस घटना की पुष्टि खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की है. ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इस खबर को शेयर करते हुए किर्क के प्रति अपना गहरा दुख और सम्मान व्यक्त किया है. उन्होंने किर्क को 'महान और यहां तक कि महानतम' व्यक्ति बताया, जिसने अमेरिका के युवाओं को सबसे बेहतर तरीके से समझा. ट्रंप ने किर्क के परिवार और खासकर उनकी पत्नी एरिका के प्रति अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं. उनके सम्मान में ट्रंप ने अमेरिकी झंडे को झुकाने का आदेश दिया है.

चार्ली किर्क की मौत

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से चार्ली किर्क के निधन की खबर दी. उन्होंने लिखा, "महान और यहां तक कि महानतम, चार्ली किर्क अब नहीं रहे. संयुक्त राज्य अमेरिका के युवाओं को चार्ली से बेहतर कोई नहीं समझा या कोई भी युवा के दिल के इतना करीब नहीं था. वह सभी के द्वारा, खासकर मेरे द्वारा बहुत प्यार और सम्मान पाते थे और अब वह हमारे बीच नहीं हैं. मेलानिया और मेरी संवेदनाएं उनकी खूबसूरत पत्नी एरिका और उनके परिवार के साथ हैं. चार्ली, हम आपसे प्यार करते हैं."

यह खबर मिलते ही अमेरिका में राजनीतिक गलियारों और किर्क के समर्थकों के बीच मातम छा गया. चार्ली किर्क ने टर्निंग प्वाइंट यूएसए की स्थापना की थी, जो युवाओं को रूढ़िवादी विचारों से जोड़ने का काम करता है. वह अपनी बेबाक राय और प्रभावशाली भाषणों के लिए जाने जाते थे. उनके कार्यक्रमों में अक्सर युवाओं की भारी भीड़ उमड़ती थी, जिससे उनकी लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है.

सम्मान में झुकाया झंडा

ट्रंप ने किर्क के सम्मान में एक और महत्वपूर्ण घोषणा भी की. उन्होंने कहा कि "चार्ली किर्क, एक सच्चे महान अमेरिकी देशभक्त" के सम्मान में, अमेरिका भर में सभी अमेरिकी झंडे को रविवार शाम 6 बजे तक आधा झुका दिया जाएगा.