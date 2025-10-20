टैरिफ पर चीन से सौदा करेंगे ट्रंप? बीजिंग के सामने वॉशिंगटन की बड़ी शर्त, क्या है अमेरिका की मांग

US-China Tariff War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ को लेकर एक और बयान सामने आया है. ट्रंप ने रविवार 19 अक्टूबर 2025 को संकेत दिया कि अगर बीजिंग वाशिंगटन के लिए बदले में कुछ करेगा तभी वह चीन पर टैरिफ कम कर सकते हैं. यह बात ट्रंप के चीन से आने वाले सामानों पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने और 1 नवंबर 2025 तक सभी महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर पर नए टैरिफ कंट्रोल लगाने की घोषणा के बाद सामने आई है.

टैरिफ पर ट्रंप का बयान

ट्रंप ने कहा,' चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मेरे बेहद अच्छे संबंध हैं. हमारे बीच कुछ मुद्दों पर मतभेद हैं. वे हमें टैरिफ के रूप में भारी भरकम रकम दे रहे हैं और वे शायद इसे कम करना चाहेंगे. हम इस पर काम करेंगे, लेकिन उन्हें हमें कुछ चीजें भी देनी होंगी.' राष्ट्रपति ने आगे कहा,' आप जानते हैं कि मेरे पहले प्रशासन या मेरे पहले कार्यकाल के दौरान उन्होंने बेहद जयादा भुगतान किया था. अब वे अमेरिका को अविश्वसनीय राशि का भुगतान कर रहे हैं. वे शायद इतना भुगतान नहीं कर सकते और मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है. हम इसे कम कर सकते हैं, लेकिन उन्हें हमारे लिए भी कुछ करना होगा. अब यह एकतरफा रास्ता नहीं रहा.'

टैरिफ पर बातचीत

बता दें कि इससे पहले अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा था कि वाशिंगटन और बीजिंग इस हफ्ते के अंत में मलेशिया में बातचीत करेंगे. इससे कुछ दिन पहले ट्रंप ने व्हाइट हाउस लौटने के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अपनी पहली आमने-सामने की बैठक को कैंसिल करने की योजना बनाई थी. दोनों देशों के बीच हालिया तनाव उनके संबंधों में अस्थायी स्थिरता के कुछ महीनों बाद भी सामने आया है. बता दें कि अमेरिका ने अमेरिकन पोर्ट्स में एंट्री लेने वाले चीनी जहाजों पर नए शुल्क लगाने की योजना बनाई है. इसके जवाब में चीन ने रेयर अर्थ और अन्य प्रमुख सामग्रियों के एक्सपोर्ट पर कड़े नियमों की घोषणा की है.

टैरिफ को लेकर तनाव

विश्व व्यापार संगठन ( WTO) की डायरेक्टर जनरल नगोजी ओकोंजो इवेला ने पहले कहा था कि उन्होंने अमेरिका और चीन से व्यापार तनाव कम करने का आग्रह किया है और चेतावनी दी है कि दोनों देशों के बीच व्यापार तनाव कम करने से लंबे समय में ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट में 7 प्रतिशत की कमी आ सकती है. इस बीच चीन ने टैरिफ युद्ध के बीच अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता का एक नया दौर आयोजित करने पर सहमति जताई है.

FAQ

चीन पर टैरिफ क्यों लगाया गया है?

अमेरिका ने चीन पर टैरिफ लगाया है क्योंकि उसे लगता है कि चीन अमेरिका को भारी भरकम टैरिफ दे रहा है.

क्या अमेरिका और चीन के बीच व्यापार वार्ता होगी?

हां, अमेरिका और चीन के बीच व्यापार वार्ता का एक नया दौर आयोजित करने पर सहमति जताई गई है.