Advertisement
trendingNow13144589
Hindi Newsदुनियाईरान जंग पर ट्रंप की टीम में पड़ी फूट! राष्ट्रपति के सिपहसालार ने पद से दिया इस्तीफा; कहा- कोई खतरा नहीं था, केवल...

ईरान जंग पर ट्रंप की टीम में पड़ी फूट! राष्ट्रपति के सिपहसालार ने पद से दिया इस्तीफा; कहा- कोई खतरा नहीं था, केवल...

US-Iran War: ईरान से जारी जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है. ट्रंप की टीम के एक बड़े अधिकारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने दावा किया कि अमेरिका को ईरान से कोई बड़ा तत्कालिक खतरा नहीं था फिर भी युद्ध की शुरुआत की गई.  

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Mar 17, 2026, 08:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जो केंट, यूएस काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर
जो केंट, यूएस काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर

Trump's counterterrorism chief quits: अमेरिका और ईरान की जंग के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है. अमेरिका में एक बड़े स्तर के अधिकारी ने ईरान के साथ अमेरिका की जंग पॉलिसी पर सवाल खड़ किया. इसके साथ ही उन्होंने अपना पद छोड़ने का ऐलान किया. दरअसल, यूएस काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जो केंट (Joe Kent) ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि उनकी अंतरात्मा ईरान के साथ जारी युद्ध का समर्थन करने को तैयार नहीं हो रही है. उन्होंने यहां तक दावा कर दिया कि ईरान से अमेरिका को कई तत्कालिक खतरा नहीं था. ये युद्ध केवल इजरायल के दबाव में शुरू किया गया. 

हैरान करने वाली बात है कि जो (Joe Kent) ने अपने पद से ऐसे समय पर इस्तीफा दिया है, जब अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध के कारण पश्चिम एशिया में हालात बिगड़ रहे हैं. इस युद्ध की वजह से कच्चे तेल के बाजार पर बुरा असर पड़ा है और कई देशों में ईंधन संकट गहराने लगा है. केंट के इस्तीफे से संघर्ष के तेज होने के बाद अमेरिकी प्रशासन से हुए सबसे चर्चित इस्तीफों में एक का पता चलता है. 

ट्रंप के अधिकारी ने खड़े किए कई सवाल

यूएस काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जो केंट ने अपने इस्तीफे के साथ अमेरिका की नीतियों पर सवाल खड़ा किया है. जो केंट अमेरिका की एक अहम खुफिया एजेंसी का नेृतृत्व कर रहे थे. उनका मुख्य काम अमेरिका के लिए आतंकवादी खतरों की पहचान करना और उनका विश्लेषण करना था. हालांकि, केंट की ओर से दावा किया गया कि ईरान से अमेरिका को कोई तत्कालिक खतरा नहीं था. सबसे हैरान करने वाली बात है कि केंट ने यहां तक दावा कर दिया कि अमेरिका ने इजरायल के दबाव में आकर ईरान के साथ जंग शुरू की है. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: ‘कुछ किलो मांस’ में मिले ईरानी जनरल, मौके पर ही खामेनेई खत्म, टुकड़ों में दामाद की खोपड़ी, मोजतबा की बचने की कहानी चौंकाने वाली; ऑडियो में हुआ खुलासा

सोशल मीडिया पर दी जानकारी 

एक पत्र के माध्यम से जो केंट ने अपना इस्तीफा दिया और इस पत्र को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया. अपने पत्र में उन्होंने अपने इस्तीफे की वजहों पर प्रकाश डाला. इस पत्र में केंट की ओर से कहा गया कि वह उन मूल्यों और विदेश नीतियों का समर्थन करते हैं, जिसके आधार पर राष्ट्रपति ने साल 2016, 2020 और 2024 में चुनाव प्रचार किया, लेकिन ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान की शुरुआत करने का फैसला रही नहीं है. 

यह भी पढ़ें: ट्रंप से माफी मंगवाने की खाई कसम... खामेनेई भी रहे करीबी, कौन हैं अली लारीजानी; इजरायल ने जिनके मारे जाने का किया दावा

 

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

Joe Kent resign

Trending news

'देश के खिलाफ किस हद तक जाएंगे राहुल गांधी?', कांग्रेस पर क्यों बरसे संबित पात्रा
Sambit Patra
'देश के खिलाफ किस हद तक जाएंगे राहुल गांधी?', कांग्रेस पर क्यों बरसे संबित पात्रा
18 मार्च को कैसे रहेगा मौसम? उत्तर भारत में बारिश-बर्फबारी का अलर्ट
weather update
18 मार्च को कैसे रहेगा मौसम? उत्तर भारत में बारिश-बर्फबारी का अलर्ट
ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री रास्तों पर कंट्रोल.... ईरान जंग से भारत के लिए बड़े सबक
Iran-Israel War
ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री रास्तों पर कंट्रोल.... ईरान जंग से भारत के लिए बड़े सबक
भाजपा को वोट देने वाली सोफिया फिरदौस को कांग्रेस ने दिखाया बाहर का रास्ता
congress
भाजपा को वोट देने वाली सोफिया फिरदौस को कांग्रेस ने दिखाया बाहर का रास्ता
रिहाई मायने नहीं रखती, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई..., साथियों के बीच गरजे सोनम वांगचुक
Sonam Wangchuk
रिहाई मायने नहीं रखती, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई..., साथियों के बीच गरजे सोनम वांगचुक
ममता ने लागू कर दिया 'जीत का जादुई फॉर्मूला', 15 साल से BJP भी नहीं निकाल सकी तोड़
West Bengal elections 2026
ममता ने लागू कर दिया 'जीत का जादुई फॉर्मूला', 15 साल से BJP भी नहीं निकाल सकी तोड़
PNG पर भी संकट लाएगा ईरान युद्ध! कब तक पाइप वाली गैस की सप्लाई पर भरोसा? जानें डिटेल
PNG and CNG Supply
PNG पर भी संकट लाएगा ईरान युद्ध! कब तक पाइप वाली गैस की सप्लाई पर भरोसा? जानें डिटेल
तौलिया लपेटकर छात्राओं ने किया डांस, इंटरनेट पर मचा हंगामा; स्कूल पर भड़के लोग
West Bengal
तौलिया लपेटकर छात्राओं ने किया डांस, इंटरनेट पर मचा हंगामा; स्कूल पर भड़के लोग
ममता ने जारी की 291 उम्मीदवारों की लिस्ट, भवानीपुर से रण में उतरेंगी 'दीदी'
West Bengal Election 2026
ममता ने जारी की 291 उम्मीदवारों की लिस्ट, भवानीपुर से रण में उतरेंगी 'दीदी'
2026 में 226 से ज्यादा सीट जीतेंगे, बंगाल में उम्मीदवारों के ऐलान से पहले गरजीं दीदी
West Bengal elections 2026
2026 में 226 से ज्यादा सीट जीतेंगे, बंगाल में उम्मीदवारों के ऐलान से पहले गरजीं दीदी