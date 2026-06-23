Donald Trump Reaction On Keir Starmer Resignation: ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के इस्तीफे के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी खास बेबाक शैली में उन पर तीखा हमला बोला है. ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि स्टार्मर की नीतियां ही उनकी विदाई की मुख्य वजह बनी हैं. ट्रंप ने कहा कि मैं उनकी आलोचना सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि मैंने उनसे साफ कहा था कि आप सच में देश की एनर्जी पॉलिसी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. आपने हर जगह विंडमिल्स लगा दी हैं, जबकि आपके पास नॉर्थ सी (उत्तरी सागर) में तेल का इतना बड़ा भंडार मौजूद है. पर्यावरण के नाम पर वे वहां किसी को ड्रिलिंग नहीं करने दे रहे थे, जिससे देश को भारी नुकसान हुआ.
ट्रंप ने आगे कहा कि स्टार्मर नाटो (NATO) के मोर्चे पर भी अमेरिका के लिए अच्छे साबित नहीं हुए. उन्होंने ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान के दौरान साइप्रस में ब्रिटिश सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल को लेकर कुछ हफ्तों की देरी की थी. ट्रंप के मुताबिक, उन्होंने पहले कहा कि हम आइलैंड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, फिर बाद में मान गए. लेकिन उनका वह एक गलत कदम था जिसने उन्हें भारी राजनीतिक चोट पहुंचाई. मैं उनके अच्छे भविष्य की कामना करता हूं, लेकिन वे तीन बड़ी समस्याओं- एनर्जी, इमिग्रेशन और क्राइम से पूरी तरह घिर चुके थे.
इस बीच, ट्रंप ने इजराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर कहा कि उनकी सेना लेबनान में जमी रहेगी. इस फैसले के बाद जब अमेरिकी राष्ट्रपति से पूछा गया कि वह यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि नेतन्याहू अमेरिका और ईरान के बीच चल रही नाजुक शांति वार्ता में कोई रुकावट न डालें, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं आपको यह पहले से नहीं बताने वाला कि मैं क्या रणनीति अपनाने जा रहा हूं, लेकिन यह समस्या पूरी तरह सुलझ जाएगी. मैं एक प्रॉब्लम सॉल्वर हूं और बहुत तेजी से मामले हल करता हूं, जिसमें 'बीबी' (बेंजामिन नेतन्याहू) का मामला भी शामिल है. ट्रंप के इस बयान से साफ है कि वे इजरायल-लेबनान तनाव के बावजूद ईरान के साथ कूटनीतिक समझौते को पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं.