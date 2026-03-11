ईरान की जंग में क्या ट्रंप ने टेक दिए घुटने? पुतिन दुनिया के नए सरपंच बनकर उभरे

ईरान पर हमले के 12 दिन में जिओ पॉलिटिक्स में कई समीकरण बदल गए हैं. कई समीकरण तो 360 डिग्री तक बदले हैं. कल तक जो ट्रंप पुतिन को युद्ध उन्मादी बता रहे थे, आज वही ट्रंप पुतिन से ईरान वॉर खत्म कराने की अपील कर रहे हैं. जिस जंग को ट्रंप ने जीत के मकसद से शुरू किया था, उस जंग में सभी हार रहे हैं. अगर कोई जीत रहा है तो वो हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन. समय कैसे बदलता है, कूटनीति का कलेवर कैसे बदलता है, इसे इस खबर में पढ़िए.

तेजी से बदलती डिप्लोमेसी को समझने के लिए सबसे तीन बड़ी घटनाओं को समझना होगा. 9 मार्च को ट्रंप ने पुतिन को फोन किया. 10 मार्च को रूस ने कहा कि मध्यस्थता का प्रस्ताव उसके एजेंडे में है. आज 11 मार्च को ट्रंप ने कहा है कि ईरान में अब ऐसा कुछ भी नहीं बचा जिसे टारगेट किया जाए.

किसी भी तरह युद्ध से बाहर निकलना चाहते हैं ट्रंप

अब जरा इन कड़ियों को जोड़िए. ट्रंप का पुतिन को फोन करना, रूस की मध्यस्थता की चर्चा करना, फिर ट्रंप का ये कहना कि ईरान में कुछ बचा ही नहीं. ये संकेत है कि ट्रंप कितनी शिद्दत से ईरान वॉर से बाहर निकलना चाहते हैं. इसके लिए वो पुतिन की तरफ देख रहे हैं. ये महज संयोग नहीं है. ये वर्ल्ड ऑडर में रूस की मजबूती का सबूत है. मिडिल ईस्ट संकट के वक्त पुतिन दुनिया के सरपंच बनकर उभरे हैं. आज पुतिन उसी ताकतवर कुर्सी पर बैठे हैं, जहां चंद दिन पहले तक ट्रंप बैठते थे.

स्वयंभू शांति दूत ट्रंप ने अपनी कुर्सी पुतिन को सौंप दी

आपको याद होगा कैसे ट्रंप व्हाइट हाउस में युद्ध कर रहे देशों के राष्ट्र प्रमुखों को बुलाते थे. बीच में ट्रंप बैठते थे. उनके दाएं-बाएं दूसरे राष्ट्र प्रमुख बैठते थे. मीडिया कैमरों के चमकते फ्लैश के बीच ट्रंप युद्ध-विराम का ऐलान करते थे. लेकिन अब तस्वीर बदलती दिख रही है. ट्रंप की कुर्सी पर पुतिन बैठे दिख रहे हैं. एक तरफ ट्रंप और नेतन्याहू होंगे, तो दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामनेई. पुतिन मिडिल ईस्ट के विध्वंसक युद्ध का अंत कराएंगे. यानि पुतिन सरपंच की भूमिका में होंगे. समझिए की स्वयंभू शांति दूत ट्रंप ने अपनी कुर्सी पुतिन को सौंप दी. ये वर्ल्ड ऑर्डर में और मजबूत हो रहे रूस की ताकत का साक्ष्य है. ट्रंप ने पुतिन को सिर्फ अपनी शांति दूत वाली पोजिशन ही नहीं सौंपी है. रूस के क्रूड ऑयल पर लगाए गए प्रतिबंध भी हटाने का ऐलान किया है.

वर्ल्ड ऑर्डर में बढ़ा पुतिन का कद

अब चार महीने पीछे चलते हैं. रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर ट्रंप मनमाना टैरिफ लगा रहे थे. लेकिन अब हालात बदल गए हैं. ट्रंप ने खुद रूस के तेल से बैन हटा लिया है. ट्रंप कह रहे हैं कि रूस से तेल खरीदो. आप समझिए शक्ति संतुलन कैसे बदल रहा है. इसी से वर्ल्ड ऑर्डर में पुतिन के बढ़ते कद और रूस की बढ़ती ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है.

4 साल से प्रतिबंध झेल रहा रूस अचानक मजबूत कैसे हो गया?

अमेरिकी पॉलिसी में इतना बड़ा बदलाव क्यों आया? 4 साल से प्रतिबंध झेल रहा रूस अचानक मजबूत कैसे हो गया? ये सब कुछ हुआ है 28 फरवरी को ईरान पर हुए हमले और उसके बाद बदले हालात की वजह से. सबसे पहले कच्चे तेल के जुड़े एक आंकड़े को समझते हैं. 9 मार्च को क्रूड ऑयल की कीमत 116 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई. कई रिसर्च एजेंसियां अंदेशा जता रही हैं कि क्रूड 200 डॉलर तक पहुंच सकता है. ईरान ने भी आज यही बात कही है. ऐसा इसलिए है क्योंकि खाड़ी के देश दुनिया को 30 प्रतिशत क्रूड की सप्लाई करते हैं. लेकिन वॉर की वजह से स्ट्रेट ऑफ होर्मूज के रास्ते होने वाली सप्लाई करीब-करीब ठप पड़ गई है.

सप्लाई लाइन बंद होने से दुनिया में कच्चे तेल के संकट की आशंका है. ट्रंप फिलहाल तो संकट जल्द खत्म होने का दावा कर तेल के दाम को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं कि हालात ऐसे ही रहे तो तेल का दाम आसमान पर होगा. इससे अमेरिका और ट्रंप के दूसरे सहयोगी देशों का संकट बढ़ जाएगा. इसलिए ट्रंप अब मिडिल ईस्ट में शांति का दरवाजा खोलना चाहते हैं. संकट को खत्म करना चाहते हैं. अगर संकट को जल्द खत्म करना है तो

पहला विकल्प ये है कि ईरान से जंग खत्म करनी होगी. इसके लिए समझौता करना होगा. इसके लिए ट्रंप ने पुतिन को फोन किया था.

दूसरा विकल्प ये है कि दुनिया में कच्चे तेल की सप्लाई बढ़ाई जाए. इसके लिए बैन हटाकर वर्ल्ड मार्केट को रूस के लिए खोलना होगा. ट्रंप ने इसलिए रूस के कच्चे तेल से बैन हटाया है.

यानि ट्रंप का हर रास्ता पुतिन की तरफ जाता है. यही पुतिन की ताकत है. यही ताकत पुतिन को सरपंच बना रही है. ट्रंप जानते हैं कि वो जिस संकट में फंसे हैं, दुनिया को जिस संकट में उन्होंने फंसाया है, सिर्फ पुतिन ही इस संकट से बाहर निकाल सकते हैं.

इसलिए ट्रंप अपनी मध्यस्थता वाली कुर्सी पुतिन को सौंप रहे हैं. ये ट्रंप की मजबूरी है, क्योंकि यही ट्रंप चंद महीने पहले तक रूस को तबाह करने का ऐलान कर रहे थे. ये तबाही जंग के जरिए नहीं, प्रतिबंधों के जरिए थी. कैसे बैन से लड़कर रूस मजबूत हुआ है, उसे समझने के लिए हमें बैन से रूस को हुए नुकसान को भी समझना होगा.

28 फरवरी के बाद बदलीं परिस्थितियां

दुनिया के दूसरे बड़े तेल उत्पादक रूस की वैश्विक तेल उत्पादन में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी है. रूस की कमाई में तेल की हिस्सेदारी 22 प्रतिशत तक है, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण रूस का ऑयल एक्सपोर्ट घट गया था. रूस का कच्चा तेल 56 डॉलर प्रति बैरल तक बिक रहा था. यहां ब्रेंट क्रूड से करीब 26 डॉलर प्रति बैरल के डिस्काउंट पर बिक रहा था. तेल पर अमेरिकी बैन के कारण रूस को 2025 में 5 लाख 52 हजार करोड़ का नुकसान हुआ. 4 साल में अमेरिकी बैन के कारण रूस की GDP को औसतन 3 प्रतिशत का नुकसान हुआ है, लेकिन 28 फरवरी को जैसे ही ईरान पर हमला हुआ, परिस्थितियां बदल गईं.

ईरान पर हमले के बाद रूस का क्रूड ऑयल 56 डॉलर से बढ़कर 100 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया. ये 78% का उछाल है. पहली बार ऐसा हुआ कि रूस का क्रूड ऑयल ब्रेंट से महंगा हो गया. इससे रूस की इकोनॉमी को ताकत तो मिली ही, होर्मुज से सप्लाई बंद होने से रूस ऑयल मार्केट में महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन गया.

ट्रंप की युद्धनीति फेल होती नज़र आ रही

यानी रूस अब आर्थिक तौर पर ज्यादा मजबूत हो रहा है. लेकिन बात सिर्फ आर्थिक मजबूती की नहीं है. ईरान ने जिस अंदाज में अमेरिका और इजरायल पर जवाबी प्रहार किया है, उससे ट्रंप की युद्धनीति फेल होती नज़र आ रही है. ट्रंप को समझ में आ गया है कि वो ईरान के फ्रंट पर फंस गए हैं. अब उन्हें बाहर निकलने के लिए रास्ता चाहिए. वो रास्ता रूस के जरिए मिल सकता है.

ऐसा इसलिए है क्योंकि रूस और ईरान के बीच मजबूत कूटनीतिक और सैन्य रिश्ते हैं. इसका सबूत मौजूदा वॉर भी है. ईरान जिस शाहेद ड्रोन से सबसे ज्यादा तबाही मचा रहा है ,वो रूस में बने हैं. शाहेद ड्रोन रूस के अलाबुगा में बने हैं. ईरान इनका इस्तेमाल अरब देशों में अमेरिकी बेस को निशाना बनाने के लिए कर रहा है.

रूस ईरान के साथ इंटेलिजेंस शेयर कर रहा है. रूस ईरान को बता रहा है कि उस पर हमला कर रही अमेरिकी सेनाओं की लोकेशन क्या है? अमेरिकी वॉरशिप, फाइटर जेट्स और सैनिक कहां तैनात हैं? इस इंटेलिजेंस की बदौलत ही ईरान अमेरिकी ठिकानों पर सटीक हमले कर रहा है. डिप्लोमेसी के मोर्चे पर भी रूस मजबूती से ईरान से साथ खड़ा है. रूस ने ईरान को अटूट समर्थन का आश्वासन दिया है.