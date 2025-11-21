'यूक्रेन को छोड़नी पड़ेगी अपनी जमीन...', सुलह के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की के सामने रखा 28 पॉइंट्स वाला प्लान

Donald Trump peace proposal: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से विश्व में शांति स्थापित करने के अपने दावे के चलते रूस-यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म करवाने में जुटे हैं, जिसके लिए उन्होंने रूसी अधिकारियों की मदद से तैयार किए 28 सूत्रीय समझौते के लिए शांति दूत को यूक्रेन भेजा है.हालांकि, यूक्रेन इन समझौते से कितना सहमत होगा ये साफ नहीं हो पाया है. दरअसल, पिछले 4 साल से यूक्रेन रूस के बीच जारी युद्ध को खत्म करवाने के लिए ट्रंप के शांति प्रस्ताव में कुछ ऐसी मांगे हैं जिनका यूक्रेन शुरू से लगातार विरोध करता आ रहा है लेकिन रूस के लिए वो मांग संजीवनी बन सकती हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार रूसी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ युद्ध को लेकर बातचीत कर रहे हैं. हालांकि, ट्रंप खुद भी इस युद्ध को रुकवाकर शांति स्थापित करने का क्रेडिट लेना चाहते हैं.

जेलेंस्की का बयान

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की तरफ से दिए गए शांति प्रस्ताव के अनुसार यूक्रेन को अपने कुछ हिस्सों की जमीन सौंपनी होगी. इतना ही नहीं इस समझौते में यूक्रेन को अपनी सेना का आकार घटाने के बारे में कहा गया है. अगर ऐसा होता है तो फिर यूक्रेन नाटो का हिस्सा नहीं बन पाएगा और रूस के लिए यह बड़ी जीत होगी. इस प्रस्ताव को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति का बयान भी सामने आया है. जेलेंस्की का कहना है कि वो इस प्रस्ताव को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे. हालांकि, जेलेंस्की ने इस प्रस्ताव को अभी न तो समर्थन किया है और न ही अस्वीकार किया है, जिसके चलते रूस-यूक्रेन के बीच शांति समझौते पर संशय बरकरार है लेकिन बिना यूक्रेन की भागीदारी के रूस और अमेरिका की तरफ से तैयार किए गए इस 28 सूत्रीय समझौते से यूरोपीय देशों को चिंता बढ़ी हुई है.

यह भी पढ़ें: G20 Summit: जिस समिट के लिए पीएम मोदी साउथ अफ्रीका गए, डोनाल्ड ट्रंप ने बहिष्कार क्यों कर दिया

Add Zee News as a Preferred Source

यूरोपीय देशों ने जताई चिंता

डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यूक्रेन को शांति दूत के जरिए भेजे गए प्रस्ताव पर यूरोपीय देशों की भी प्रतिक्रिया सामने आई है. यूरोपीय देशों की तरफ से इस प्रस्ताव को लेकर चिंता जताई गई है. क्योंकि, इसमें सिर्फ यूक्रेन से रियायते मांगी गई है जबकि रूस की तरफ से कोई त्याग न करने की बात कही गई है. यह सब उस समय हो रहा है जब यूक्रेन रूस के साथ युद्ध के मैदान में लगातार घिरता जा रहा है. जहां एक तरफ रूसी सेना प्रोक्रोव्स्क की तरफ बढ़ रही है तो साथ ही रूस यूक्रेन के महत्वपूर्ण ढांचे पर हमले कर रहा है. इस बीच जेलेंस्की के लिए यूक्रेन में राजनीतिक चुनौतियां भी बढ़ रही हैं, कुछ समय पहले ही यूक्रेन के दो मंत्रियों को भ्रष्टाचार के कारण निलंबित कर दिया था.