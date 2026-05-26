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Hindi Newsदुनियाक्या ट्रंप की बिगड़ी तबीयत? हाथ में चोट और झुके हुए कंधे; बॉडी में नजर आए बदलाव के बीच अस्पताल पहुंचे यूएस प्रेसिडेंट!

क्या ट्रंप की बिगड़ी तबीयत? हाथ में चोट और झुके हुए कंधे; बॉडी में नजर आए बदलाव के बीच अस्पताल पहुंचे यूएस प्रेसिडेंट!

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी तबीयत को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं. डोनाल्ड ट्रंप दूसरे कार्यकाल में चौथी बार मेडिकल चेकअप करा रहे हैं. ट्रंप 14 जून को 80 साल की उम्र पूरी कर लेंगे. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: May 26, 2026, 11:18 PM IST
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क्या ट्रंप की बिगड़ी तबीयत? हाथ में चोट और झुके हुए कंधे; बॉडी में नजर आए बदलाव के बीच अस्पताल पहुंचे यूएस प्रेसिडेंट!

Donald Trump: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही 80 साल के हो जाएंगे. इससे पहले उनकी सेहत को लेकर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं. ट्रंप की तबीयत खराब होने की जानकारी ऐसे समय पर आई है, जब अमेरिका ईरान के साथ युद्ध में फंसा हुआ है. हौरान करने वाली बात है कि डोनाल्ड ट्रंप दूसरे कार्यकाल में चौथी बार मेडिकल चेकअप करा रहे हैं. 

दरअसल, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जून में 80 साल के होने जा रहे हैं और उससे पहले उनकी मेडिकल चेकअप की खबर चौतरफा चर्चा बटोर रही है. डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि ट्रंप की हाथों में चोट है और शरीर में सूजन है. 

ट्रंप का होगा मेडिकल चेकअप 

रिपोर्ट्स के अनुसार, हाल में ही व्हाइट हाउस ने बताया था कि ट्रंप 26 मई को वॉल्टर रीड नेशनल मिलिट्री मेडिकल सेंटर में अपना वार्षिक मेडिकल चेकअप कराने जाएंगे. इससे भी खास बात है कि 14 जून को 80 साल की उम्र पूरी करने वाले ट्रंप अमेरिका के इतिहास में पहले व्यक्ति बन जाएंगे, जो इस पद पर रहने वाले इतने उम्रदराज नेता होंगे. 

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ट्रंप के हाथ पर नजर आए कई निशान

कुछ अमेरिकी रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि हाल में ही डोनाल्ड ट्रंप के हाथ पर चोट के निशान नजर आए. इसके अलावा पैरों के निचले हिस्से में सूजन देखे गए. वहीं, ट्रंप के चिकित्सकों ने दावा किया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति पूरी तरीके से स्वस्थ्य हैं. 

यह भी पढ़ें: डोनाल्‍ड ट्रंप ने मुस्लिम देशों के बीच शहबाज की कर दी बेइज्‍जती, मुनीर को बख्‍श दी इज्‍जत

'मैं युवा हूं, पहले जैसा ही'

ध्यान देने वाली बात है कि 4 मई को एक कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने कहा था कि मैं खुद को वैसा ही महसूस करता हूं, जैसा 50 साल पहले था. मैं कोई सीनियर नहीं हूं, बल्कि पहले से काफी ज्यादा युवा हूं. 

किस बीमारी से जूझ रहे ट्रंप? 

गौरतलब है कि ट्रंप ने एक कार्यक्रम के दौरान अपने हाथों पर पड़े निशान के लिए एस्परिन के अत्यधिक इस्तेमाल को जिम्मेदार ठहराया था. ट्रंप का कहना था कि वह चिकित्सकों की सलाह पर वह ज्यादा एस्परिन लेते हैं. एस्परिन खून को पतला कर ब्लह क्लॉट बनने से रोकने में मदद करती है. 

यह भी पढ़ें: '25 साल में इजरायल को खत्म कर देंगे', जंग के बीच मोजतबा की बड़ी चेतावनी; US के चक्कर में पड़ोसियों को भी धमकाया

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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