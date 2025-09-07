जन्नत में जाएंगे ट्रंप! समर्थकों से दान में क्यों मांगे 15 डॉलर; अभियान के पीछे की बताई वजह
Advertisement
trendingNow12911643
Hindi Newsदुनिया

जन्नत में जाएंगे ट्रंप! समर्थकों से दान में क्यों मांगे 15 डॉलर; अभियान के पीछे की बताई वजह

डोनाल्ड ट्रंप ने इस मिशन के लिए कथित तौर पर एक फंडरेजर अभियान शुरू किया है. इस अभियान के लिए किए गए मेल का विषय था, 'मैं स्वर्ग में पहुंचने की कोशिश करना चाहता हूं'. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Sep 07, 2025, 07:28 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जन्नत में जाएंगे ट्रंप! समर्थकों से दान में क्यों मांगे 15 डॉलर; अभियान के पीछे की बताई वजह

दुनिया में कई लोगों का ये मानना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार के लिए दुनिया के कई देशों से लॉबिंग कर रहे हैं. कुछ लोग भारत के खिलाफ टैरिफ वॉर के पीछे की वजह भी इसी बात को मानते हैं. इन सब के बीच ट्रंप एक बड़े पुरस्कार की तलाश में दिखाई दे रहे हैं. ट्रंप को अब स्वर्ग का द्वार दिखाई दे रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सेहत की अटकलों और उनकी मौत की अफवाहों के बीच ट्रंप ने अपने समर्थकों से 15 डॉलर डोनेशन की अपील की है ताकि वो स्वर्ग जा सकें.

डोनाल्ड ट्रंप ने इस मिशन के लिए कथित तौर पर एक फंडरेजर अभियान शुरू किया है. इस अभियान के लिए किए गए मेल का विषय था, 'मैं स्वर्ग में पहुंचने की कोशिश करना चाहता हूं'. 23 अगस्त 2025 को शुरू हुए इस ईमेल अभियान ने प्रत्येक समर्थक से 24 घंटे ट्रंप फंडरेजिंग ब्लिट्स के हिस्से के तौर पर 15 डॉलर का योगदान देने की अपील की है.

जानिए क्या है इस अभियान के पीछे की वजह
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सुपर पीएसी, नेवर सरेंडर इंक. ने इस अभियान को 2024 में तब शुरू किया था, जब राष्ट्रपति चुनाव के दौरान डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ था. इस अभियान के पीछे की वजह इस हमले में ट्रंप का मौत के मुंह से बाल-बाल बच जाना था. नेवर सरेंडर इंक ने इसे 'दैवीय हस्तक्षेप' रूप से जिंदा बच जाना द्वारा शुरू किए गए इस ईमेल अभियान ने 2024 में पेनसिल्वेनिया के बटलर में हत्या के प्रयास में उनकी जीवित रहने को 'दैवीय हस्तक्षेप' बताया. ट्रंप ने अभियान के लिए किए गए ईमेल में लिखा है, 'पिछले साल, जब गोली मेरे कान के निचले हिस्से की त्वचा को छूते हुए निकली थी तब मैं मौत से कुछ ही मिलमीटर की दूरी पर था. अगर ऐसा होता तो व्हाइट हाउस पर मेरी विजयी वापसी कभी नहीं होनी थी!'

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ेंः ट्रंप की कमजोर 'नब्ज' पकड़ में आ गई! इस शख्स के इशारे पर नाचते हैं प्रेसिडेंट?

ट्रंप को यकीन कि उन्हें स्वर्ग में जगह मिलेगी
मेल में लिखए गए आगे के संदेश में आगे कहा गया, 'लेकिन मुझे विश्वास है कि भगवान ने मुझे किसी वजह से बचाया: वो वजह है अमेरिका को फिर से महान बनाने के लिए!' 19 अगस्त को फॉक्स एंड फ्रेंड्स के साथ साक्षात्कार के बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी आध्यात्मिक चिंताओं को व्यक्त करते हुए कहा कि वह चाहते हैं कि 'हर सप्ताह 7,000 लोग मारे जाने से बचें, मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा है'- उन्हें यकीन है कि इससे उन्हें स्वर्ग में जगह मिलेगी.

बीते कुछ सप्ताह से ट्रंप की सार्वजनिक गतिविधियों में आई कमी
बीते कुछ सप्ताह से डोनाल्ड ट्रंप की सार्वजनिक गतिविधियां शिथिल पड़ गईं थीं जिसकी वजह से उनकी सेहत को लेकर सियासी गलियारों में अटकलें तेज हो गईं थीं. सोशल मीडिया पर कई नकारात्मक बातें फैलाईं जा रहीं थीं जिसमें उनकी गंभीर बीमारी और उनकी मौत तक की झूठी खबरें तक फैलाईं जाने की कोशिशें की गईं. इस बीच, व्हाइट हाउस ने उनके हाथों पर चोट और टखनों में सूजन को बिना किसी बीमारी का जिक्र कि एक नॉन-कॉग्निटिव कंडीशन के रूप में बताया है. ऐसा एहसास हो रहा है कि ये सब बातें बताकर ट्रंप को अल्जाइमर, डिमेंशिया या अन्य मस्तिष्क से संबंधित बीमारियों से अलग करने की कोशिश की जा रही है.

यह भी पढ़ेंः एलन मस्क की सैलरी कितने देशों की GDP से ज्यादा? ऐसा ऑफर अबतक किसी को भी न मिला होगा

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

Donald Trump

Trending news

बिहार के बाद अब देशभर में होगा SIR की तैयारी, कंप्लीट रखिएगा ये दस्तावेज
Election Commission
बिहार के बाद अब देशभर में होगा SIR की तैयारी, कंप्लीट रखिएगा ये दस्तावेज
Chandra Grahan Live Updates: आज साल का आखिरी चंद्रग्रहण, भारत में कब और कहां-कहां दिखेगा ब्लड मून?
Chandra Grahan
Chandra Grahan Live Updates: आज साल का आखिरी चंद्रग्रहण, भारत में कब और कहां-कहां दिखेगा ब्लड मून?
रविवार को मौसम की 'हाहाकारी' भविष्यवाणी, घर से निकलने से पहले पढ़ लीजिए वेदर रिपोर्ट
weather update
रविवार को मौसम की 'हाहाकारी' भविष्यवाणी, घर से निकलने से पहले पढ़ लीजिए वेदर रिपोर्ट
60 साल पहले PAK फौज को घर में घुसकर मारा था, जंग की ये कहानी लहू मे जोश भर देगी
india pakistan war
60 साल पहले PAK फौज को घर में घुसकर मारा था, जंग की ये कहानी लहू मे जोश भर देगी
देश के इस राज्य में कभी मत बनाना मकान! आकाश से अचानक झपट पड़ेगी 'मौत' और...
Lightning Causes
देश के इस राज्य में कभी मत बनाना मकान! आकाश से अचानक झपट पड़ेगी 'मौत' और...
दरगाह में राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न खुरचे जाने के बाद उल्टा वक्फ बोर्ड पर भड़के उमर
jammu kashmir news
दरगाह में राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न खुरचे जाने के बाद उल्टा वक्फ बोर्ड पर भड़के उमर
मोदी सरकार या विपक्ष का उम्मीदवार... उपराष्ट्रपति चुनाव में किसे वोट देंगे ओवैसी?
Asaduddin Owaisi
मोदी सरकार या विपक्ष का उम्मीदवार... उपराष्ट्रपति चुनाव में किसे वोट देंगे ओवैसी?
गुजरात दौरे पर केजरीवाल, चोटिला में कपास किसानों की बड़ी रैली को करेंगे संबोधित
Arvind Kejriwal
गुजरात दौरे पर केजरीवाल, चोटिला में कपास किसानों की बड़ी रैली को करेंगे संबोधित
7 सितंबर को दिखेगा मॉनसून का रौद्र रूप, उफान मार जाएंगे नदी-नाले! जान लें मौसम अलर्ट
weather update
7 सितंबर को दिखेगा मॉनसून का रौद्र रूप, उफान मार जाएंगे नदी-नाले! जान लें मौसम अलर्ट
'क्यों दुखों से भरा था प्रभाकरन...? राजीव गांधी हत्याकांड में कैसे मिला सुराग
Rajiv Gandhi murder case
'क्यों दुखों से भरा था प्रभाकरन...? राजीव गांधी हत्याकांड में कैसे मिला सुराग
;