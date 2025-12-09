नहीं बदल रहा ट्रंप का रवैया; अब भारतीय चावल पर लगा सकते हैं नया टैरिफ, कनाडाई फर्टिलाइजर भी झेलेगा मार

Trump Tariff: सत्ता की कुर्सी दोबारा संभालने के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काफी सख्त नजर आ रहे हैं. दुनियाभर को उनके फैसले हैरान कर रहे हैं. ट्रंप भारत पर 50 प्रतिशत की टैरिफ थोप चुके हैं, जिसकी वजह से भारत और अमेरिका के संबंधों में काफी ज्यादा उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है, इतना ही नहीं दुश्मन मुल्क पाकिस्तान से भी उनकी नजदीकियां लगातार बढ़ रही है. इसी बीच US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि वह कनाडा से खेती के इंपोर्ट, खासकर भारतीय चावल और फर्टिलाइजर पर नए टैरिफ लगा सकते हैं. ट्रंप ने ये संकेत क्यों दिया आइए जानते हैं.

ट्रंप ने दोहराया इरादा

ट्रंप ने यह बात व्हाइट हाउस में एक मीटिंग के दौरान कही क्योंकि दोनों देशों के साथ ट्रेड बातचीत बिना किसी बड़ी प्रोग्रेस के जारी है. यहां पर ट्रंप ने अमेरिकी किसानों के लिए USD 12 बिलियन के नए सपोर्ट का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि इंपोर्ट घरेलू प्रोड्यूसर्स के लिए चुनौती बन रहे हैं और ऐसे में उन्होंने इस मुद्दे को सुलझाने का अपना इरादा दोहराया. इसके अलावा कहा कि वह US में भारतीय चावल की डंपिंग का भी ध्यान रखेंगे.

कनाडाई फर्टिलाइजर भी झेलेगा मार

किसानों ने चावल की गिरती कीमतों की ओर इशारा किया है, उनका दावा है कि भारत, वियतनाम और थाईलैंड जैसे देशों से इंपोर्ट उनकी फसलों को कम कर रहा है. जबकि ट्रंप ने कहा कि उन्हें डंपिंग नहीं करनी चाहिए, मैनें दूसरों से ये सुना है और आप ऐसा नहीं कर सकते हैं. ट्रंप ने लोकल प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए कनाडा से आने वाले फर्टिलाइजर पर संभावित टैरिफ उपायों का भी सुझाव दिया. उन्होंने कहा कि इसमें से बहुत कुछ कनाडा से आता है. इसलिए अगर हमें करना पड़ा तो हम उस पर बहुत कड़े टैरिफ लगाएंगे, क्योंकि आप यहां मजबूती चाहते हैं और हम यहां ऐसा कर सकते हैं.

किसान हैं ट्रंप के लिए सपोर्ट बेस

यह बात महंगाई और कंज्यूमर कीमतों को लेकर चिंताओं सहित चल रहे आर्थिक दबावों के बीच आई है. किसान, ट्रंप के लिए एक अहम सपोर्ट बेस हैं, उन्हें टैरिफ पॉलिसी से जुड़ी बढ़ती लागत और मार्केट की चुनौतियों का सामना करना पड़ा है. कनाडा और भारत दोनों के साथ ट्रेड संबंधों को स्थिर करने के मकसद से हुई बातचीत में मुश्किलें आई हैं. बता दें कि इस साल की शुरुआत में, ट्रंप ने ट्रेड में रुकावटों और एनर्जी खरीद का हवाला देते हुए भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लगाया था. आगे की बातचीत के लिए इस हफ्ते एक US डेलीगेशन के भारत आने की उम्मीद है, हालांकि कोई बड़ी कामयाबी मिलने की उम्मीद नहीं है. (ANI)