Advertisement
trendingNow13034181
Hindi Newsदुनिया

नहीं बदल रहा ट्रंप का रवैया; अब भारतीय चावल पर लगा सकते हैं नया टैरिफ, कनाडाई फर्टिलाइजर भी झेलेगा मार

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने रवैये के लिए दुनियाभर में फेमस हैं, इसी बीच US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को संकेत दिया कि वह कनाडा से खेती के इंपोर्ट, खासकर भारतीय चावल और फर्टिलाइजर पर नए टैरिफ लगा सकते हैं.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Dec 09, 2025, 06:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नहीं बदल रहा ट्रंप का रवैया; अब भारतीय चावल पर लगा सकते हैं नया टैरिफ, कनाडाई फर्टिलाइजर भी झेलेगा मार

Trump Tariff: सत्ता की कुर्सी दोबारा संभालने के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काफी सख्त नजर आ रहे हैं. दुनियाभर को उनके फैसले हैरान कर रहे हैं. ट्रंप भारत पर 50 प्रतिशत की टैरिफ थोप चुके हैं, जिसकी वजह से भारत और अमेरिका के संबंधों में काफी ज्यादा उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है, इतना ही नहीं दुश्मन मुल्क पाकिस्तान से भी उनकी नजदीकियां लगातार बढ़ रही है. इसी बीच US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि वह कनाडा से खेती के इंपोर्ट, खासकर भारतीय चावल और फर्टिलाइजर पर नए टैरिफ लगा सकते हैं. ट्रंप ने ये संकेत क्यों दिया आइए जानते हैं. 

ट्रंप ने दोहराया इरादा
ट्रंप ने यह बात व्हाइट हाउस में एक मीटिंग के दौरान कही क्योंकि दोनों देशों के साथ ट्रेड बातचीत बिना किसी बड़ी प्रोग्रेस के जारी है. यहां पर ट्रंप ने अमेरिकी किसानों के लिए USD 12 बिलियन के नए सपोर्ट का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि इंपोर्ट घरेलू प्रोड्यूसर्स के लिए चुनौती बन रहे हैं और ऐसे में उन्होंने इस मुद्दे को सुलझाने का अपना इरादा दोहराया. इसके अलावा कहा कि वह US में भारतीय चावल की डंपिंग का भी ध्यान रखेंगे.

कनाडाई फर्टिलाइजर भी झेलेगा मार
किसानों ने चावल की गिरती कीमतों की ओर इशारा किया है, उनका दावा है कि भारत, वियतनाम और थाईलैंड जैसे देशों से इंपोर्ट उनकी फसलों को कम कर रहा है.  जबकि ट्रंप ने कहा कि उन्हें डंपिंग नहीं करनी चाहिए, मैनें दूसरों से ये सुना है और आप ऐसा नहीं कर सकते हैं. ट्रंप ने लोकल प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए कनाडा से आने वाले फर्टिलाइजर पर संभावित टैरिफ उपायों का भी सुझाव दिया. उन्होंने कहा कि इसमें से बहुत कुछ कनाडा से आता है. इसलिए अगर हमें करना पड़ा तो हम उस पर बहुत कड़े टैरिफ लगाएंगे, क्योंकि आप यहां मजबूती चाहते हैं और हम यहां ऐसा कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

किसान हैं ट्रंप के लिए सपोर्ट बेस
यह बात महंगाई और कंज्यूमर कीमतों को लेकर चिंताओं सहित चल रहे आर्थिक दबावों के बीच आई है. किसान,  ट्रंप के लिए एक अहम सपोर्ट बेस हैं, उन्हें टैरिफ पॉलिसी से जुड़ी बढ़ती लागत और मार्केट की चुनौतियों का सामना करना पड़ा है. कनाडा और भारत दोनों के साथ ट्रेड संबंधों को स्थिर करने के मकसद से हुई बातचीत में मुश्किलें आई हैं. बता दें कि इस साल की शुरुआत में, ट्रंप ने ट्रेड में रुकावटों और एनर्जी खरीद का हवाला देते हुए भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लगाया था. आगे की बातचीत के लिए इस हफ्ते एक US डेलीगेशन के भारत आने की उम्मीद है, हालांकि कोई बड़ी कामयाबी मिलने की उम्मीद नहीं है. (ANI)

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Donald Trump

Trending news

भीषण सर्दी के साथ अब बारिश की एंट्री, इन 4 राज्यों में बरसेंगे मेघ
Weather
भीषण सर्दी के साथ अब बारिश की एंट्री, इन 4 राज्यों में बरसेंगे मेघ
'हिंदू-मुसलमान जिंदाबाद...' संसद में असदुद्दीन ओवैसी ने लगाए, सांसदों ने की तारीफ
aimim asaduddin owaisi
'हिंदू-मुसलमान जिंदाबाद...' संसद में असदुद्दीन ओवैसी ने लगाए, सांसदों ने की तारीफ
दीपक जलाने का दिया आदेश तो मच गया सियासी घमासान, कौन हैं जस्टिस स्वामीनाथन?
Tamil Nadu
दीपक जलाने का दिया आदेश तो मच गया सियासी घमासान, कौन हैं जस्टिस स्वामीनाथन?
गुजरात में बनेगी अब जनता की सरकार, राजकोट में बोले अरविंद केजरीवाल का BJP पर हमला
Arvind Kejriwal
गुजरात में बनेगी अब जनता की सरकार, राजकोट में बोले अरविंद केजरीवाल का BJP पर हमला
पुलिस की आंख में धूल झोंक गोवा क्लब के मालिक भागे, IndiGo की फ्लाइट से फुकेट फरार
Goa
पुलिस की आंख में धूल झोंक गोवा क्लब के मालिक भागे, IndiGo की फ्लाइट से फुकेट फरार
'अच्छी सर्विस चाहिए तो खर्च करना पड़ेगा...', टोल से शहरों के जाम पर क्या बोले गडकरी
Nitin Gadkari
'अच्छी सर्विस चाहिए तो खर्च करना पड़ेगा...', टोल से शहरों के जाम पर क्या बोले गडकरी
चीन भारतीय नागरिकों को टार्गेट... महिला के साथ दुर्व्यवहार पर MEA की चीन को चेतावनी
MEA
चीन भारतीय नागरिकों को टार्गेट... महिला के साथ दुर्व्यवहार पर MEA की चीन को चेतावनी
SIR के बाद ECI ने पार्टियों से मांगा जरूरी दस्तावेज, खत में लिखा- फौरन जमा कराएं...
Election Commission
SIR के बाद ECI ने पार्टियों से मांगा जरूरी दस्तावेज, खत में लिखा- फौरन जमा कराएं...
कर्ज और कंगाली ने ली तीन जान, मां के साथ मिलकर महिला ने उतारा बेटे को मौत के घाट
Karnataka News
कर्ज और कंगाली ने ली तीन जान, मां के साथ मिलकर महिला ने उतारा बेटे को मौत के घाट
सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर को पंजाब कांग्रेस ने तत्काल प्रभाव से किया सस्पेंड
Punjab
सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर को पंजाब कांग्रेस ने तत्काल प्रभाव से किया सस्पेंड