'तुम बहुत घटिया रिपोर्टर हो...', ट्रंप ने फिर किया महिला जर्नलिस्ट का अपमान, फेहरिस्त में जुड़ा एक और नाम

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रवैया जग जाहिर है. ट्रंप कब किसपर गुस्सा हो जाएं इसका कोई भरोसा नहीं है, हाल में ही शो होस्ट जिमी किमेल का मजाक उड़ाया था अब उन्होंने एक महिला रिपोर्टर पर निशाना साधा है. ट्रंप से एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा तो ट्रंप ने भड़कते हुए कहा कि तुम सबसे घटिया रिपोर्टर हो, असल में तुम बहुत खराब हो, यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप रिपोर्टर के ऊपर भड़के, इससे पहले भी कई मौकों पर उन्हें भड़कते हुए देखा गया है. जानिए क्या है पूरा मामला.

पत्रकार ने किया था हमले का जिक्र

व्हाइट हाउस में एक राउंड टेबल के दौरान ट्रंप पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे. इस दौरान ABC रिपोर्टर रेचल स्कॉट ने उनसे पूछा कि क्या वह अपने सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेगसेथ को 2 सितंबर के बोट स्ट्राइक का पूरा वीडियो रिलीज करने का ऑर्डर देने की सोच रहे हैं? इसे डबल टैप कहा गया था. इस बोट स्ट्राइक में US ने दूसरी बार जहाज पर हमला किया, जिसमें दो लोग मारे गए जो पिछली बार हुए हमले में बच गए थे.

वीडियो रिलीज करने की कही थी ये बात

स्कॉट ने ट्रंप से पिछले हफ्ते के उनके बयान के बारे में पूछा कि उन्हें स्ट्राइक का वीडियो रिलीज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? अपनी बात से पलटते हुए POTUS ने दावा किया, मैंने ऐसा नहीं कहा, हालांकि रिपोर्ट ने कहा कि आपने ऐसा कहा है, रिपोर्टर ने और जोर दिया तो ट्रंप ने उसपर भड़कते हुए कहा कि तुम पूरी जगह की सबसे घटिया रिपोर्टर हो, उसे खराब रिपोर्टर बताते हुए आगे कहा कि मैंने तुमसे कहा था पीट जो भी करना चाहता है वो ठीक है.

Add Zee News as a Preferred Source

इससे पहले भी ट्रंप ने किया है अपमान

हाल के दिनों में, महिला रिपोर्टरों और पत्रकारों के खिलाफ ट्रंप के बार-बार किए गए हमलों ने लोगों को हैरान कर दिया है. पिछले महीने ही, उन्होंने ब्लूमबर्ग न्यूज की रिपोर्टर कैथरीन लूसी से कहा, चुप रहो, पिगी क्योंकि उन्होंने पूछा था कि अगर उनमें कुछ भी गलत नहीं है, तो ट्रंप बदनाम जेफरी एपस्टीन की फाइलें क्यों नहीं जारी कर रहे हैं.

इसके अलावा उन्होंने ABC व्हाइट हाउस की रिपोर्टर मैरी ब्रूस पर 2018 में जमाल खशोगी की हत्या, ट्रंप परिवार के बिजनेस संबंधों और एपस्टीन केस के बारे में पूछने पर जमकर हमला बोला. यह तब हुआ जब ट्रंप सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की मेजबानी कर रहे थे. उन्हें डांटते हुए, ट्रंप ने कहा, तुम एक बहुत बुरी इंसान और एक बहुत बुरी रिपोर्टर हो, इसके अलावा कहा कि हमारे मेहमान को शर्मिंदा मत करो.