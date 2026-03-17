Advertisement
trendingNow13144663
Hindi Newsदुनियाजिनकी सिक्योरिटी के लिए खर्च किए अरबों डॉलर..., बुरा समय आते ही NATO ने काटी कन्नी, ट्रंप का फूटा गुस्सा

'जिनकी सिक्योरिटी के लिए खर्च किए अरबों डॉलर...,' बुरा समय आते ही NATO ने काटी कन्नी, ट्रंप का फूटा गुस्सा

Donald Trump On Iran war: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जंग को लेकर अपने सहयोगी NATO देशों की ओर से कोई मदद न मिलने पर तंज कसा है. ट्रंप ने कहा कि उन्होंने NATO पर हर साल अरबों डॉलर खर्च किए, लेकिन जरूरत पड़ने पर उन्हें कोई मदद नहीं मिली. 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Mar 17, 2026, 10:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'जिनकी सिक्योरिटी के लिए खर्च किए अरबों डॉलर...,' बुरा समय आते ही NATO ने काटी कन्नी, ट्रंप का फूटा गुस्सा

Iran-Israel War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ इजरायल-अमेरिका की जंग को लेकर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अपने NATO सहयोगी देशों पर तंज कसा है. ट्रंप ने कहा कि हम इन देशों के लिए हर साल अरबों पैसे खर्च करते हैं, लेकिन जरूरत के समय वे हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे. 

ट्रंप का गुस्सा

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ' पर लिखा,'हमारे अधिकतर NATO सहयोगियों ने अमेरिका को सूचित किया है कि वे मिडिल ईस्ट में ईरान के आतंकवादी शासन के खिलाफ हमारे सैन्य अभियान में शामिल नहीं होना चाहते हैं, जबकि लगभग हर देश हमारे कार्यों से पूरी तरह सहमत है और ईरान को किसी भी हालत में परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती. हालांकि, मैं उनके इस कदम से आश्चर्यचकित नहीं हूं, क्योंकि मैंने हमेशा NATO को, जहां हम इन्हीं देशों की सुरक्षा पर प्रतिवर्ष सैकड़ों अरब डॉलर खर्च करते हैं, एकतरफा माना है. हम उनकी रक्षा करेंगे, लेकिन जरूरत के समय वे हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे.'   

ये भी पढ़ें- खामेनेई के बाद लारीजानी की मौत से फूले न समाए नेतन्याहू, कैमरे के सामने सुनाई रणनीति 

NATO से नहीं मिला सहयोग

ट्रंप ने आगे लिखा,' सौभाग्य से हमने ईरान की सेना को पूरी तरह नष्ट कर दिया है. उनकी नेवी, एयर फोर्स, उनके एंटी एयरक्राफ्ट और रडारनष्ट हो गए हैं और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लगभग हर स्तर पर उनके नेता अब कभी भी हमें, हमारे मध्य पूर्वी सहयोगियों या दुनिया को धमकी नहीं दे पाएंगे. इस सैन्य सफलता के कारण, हमें अब NATO देशों की सहायता की जरूरत या इच्छा नहीं है. हमें कभी नहीं थी. इसी तरह, जापान, ऑस्ट्रेलिया या साउथ कोरिया के मामले में भी यही स्थिति है. वास्तव में USA के राष्ट्रपति के रूप में, जो विश्व में सबसे शक्तिशाली देश है, मैं कह सकता हूं कि हमें किसी की भी मदद की आवश्यकता नहीं है. इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद. राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप.' 

ये भी पढ़ें- ईरानी आसमान में गरजा इजरायली ब्रह्मास्त्र, झटके में ढेर किया खामेनेई का विमान; क्या है F-35I अदीर की खासियत?  

ट्रंप की धमकी 

ट्रंप की यह टिप्पणी NATO और अन्य पश्चिमी सहयोगियों से होर्मुज जलडमरूमध्य को सुरक्षित करने में मदद की मांग के बाद आई है. ईरान ने 28 फरवरी 2026 को अमेरिका-इजरायल द्वारा किए गए संयुक्त हमलों के जवाब में होर्मुज जलडमरूमध्य को ब्लॉक कर दिया है. वहीं जापान, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, स्पेन, ग्रीस और स्वीडन समेत कई देशों ने पहले ही संकेत दे दिया था कि वे इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को फिर से खोलने के लिए किसी भी सैन्य कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेंगे. इसको लेकर ट्रंप ने सोमवार ( 16 मार्च 2206) को NATO गठबंधन के भविष्य पर गंभीर परिणाम होने की चेतावनी दी थी. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

World News

Trending news

'मुझे नयनतारा चाहिए...', चुनावी माहौल के बीच विवादित टिप्पणी पर फंसे सांसद
Nayanthara
'मुझे नयनतारा चाहिए...', चुनावी माहौल के बीच विवादित टिप्पणी पर फंसे सांसद
पंजाब में CM भगवंत मान ने 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' के तहत 2000 करोड़ किए जारी
AAP Bhagwant Mann
पंजाब में CM भगवंत मान ने 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' के तहत 2000 करोड़ किए जारी
'देश के खिलाफ किस हद तक जाएंगे राहुल गांधी?', कांग्रेस पर क्यों बरसे संबित पात्रा
Sambit Patra
'देश के खिलाफ किस हद तक जाएंगे राहुल गांधी?', कांग्रेस पर क्यों बरसे संबित पात्रा
18 मार्च को कैसे रहेगा मौसम? उत्तर भारत में बारिश-बर्फबारी का अलर्ट
weather update
18 मार्च को कैसे रहेगा मौसम? उत्तर भारत में बारिश-बर्फबारी का अलर्ट
ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री रास्तों पर कंट्रोल.... ईरान जंग से भारत के लिए बड़े सबक
Iran-Israel War
ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री रास्तों पर कंट्रोल.... ईरान जंग से भारत के लिए बड़े सबक
भाजपा को वोट देने वाली सोफिया फिरदौस को कांग्रेस ने दिखाया बाहर का रास्ता
congress
भाजपा को वोट देने वाली सोफिया फिरदौस को कांग्रेस ने दिखाया बाहर का रास्ता
रिहाई मायने नहीं रखती, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई..., साथियों के बीच गरजे सोनम वांगचुक
Sonam Wangchuk
रिहाई मायने नहीं रखती, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई..., साथियों के बीच गरजे सोनम वांगचुक
ममता ने लागू कर दिया 'जीत का जादुई फॉर्मूला', 15 साल से BJP भी नहीं निकाल सकी तोड़
West Bengal elections 2026
ममता ने लागू कर दिया 'जीत का जादुई फॉर्मूला', 15 साल से BJP भी नहीं निकाल सकी तोड़
PNG पर भी संकट लाएगा ईरान युद्ध! कब तक पाइप वाली गैस की सप्लाई पर भरोसा? जानें डिटेल
PNG and CNG Supply
PNG पर भी संकट लाएगा ईरान युद्ध! कब तक पाइप वाली गैस की सप्लाई पर भरोसा? जानें डिटेल
तौलिया लपेटकर छात्राओं ने किया डांस, इंटरनेट पर मचा हंगामा; स्कूल पर भड़के लोग
West Bengal
तौलिया लपेटकर छात्राओं ने किया डांस, इंटरनेट पर मचा हंगामा; स्कूल पर भड़के लोग