LIVE: UN में ट्रंप का शक्ति प्रदर्शन! बोले- 'अमेरिका वापस आ गया, दुनिया हमारी ताकत से जल रही है'

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन की शुरुआत अमेरिका की ताकत और वापसी का जिक्र करते हुए की. प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका आज पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है. उन्होंने कहा, 'अमेरिका वापस आ गया है और दुनिया हमारी ताकत से जल रही है. इस दौरान उन्होंने ईरान को लेकर कहा कि 51 वर्षों से ईरान दुनिया के लिए खतरा था लेकिन अब वो मिडिल ईस्ट को नहीं धमका सकता और उसे कभी-भी परमाणु बम नहीं बनाने दिया जाएगा.
ट्रंप ने कहा कि ईरान को लंबे समय तक दुनिया की कीमत पर अपनी ताकत बढ़ाने की अनुमति दी गई, लेकिन अमेरिका ने उसे परमाणु बम हासिल करने की कोशिश से रोका और आतंक फैलाने की उसकी ताकत पर कार्रवाई की. ट्रंप ने कहा कि जरूरत पड़ने पर अमेरिका अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करेगा. उन्होंने कहा,'जब दूसरे बात करते रहे, मैंने कार्रवाई की. जब दूसरे शांति की बात करते रहे, मैंने शांति कायम की.'
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने पिछले 12 महीनों में अपनी सेना पर अब तक का सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया है. उन्होंने दावा किया कि इस कार्यकाल में सैन्य खर्च 1.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा. ट्रंप आगे कहते हैं कि नए जोश और ताकत से भरे अमेरिका की दौलत, शक्ति, भावना और रफ्तार से पूरी दुनिया को फायदा हो रहा है.
डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा कि अपने दूसरे कार्यकाल की आर्थिक, सुरक्षा और तकनीकी उपलब्धियों का जिक्र करते हुए दावा किया कि अमेरिका लगभग हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि उनके प्रशासन ने अवैध आव्रजन के खिलाफ अभूतपूर्व कार्रवाई की है और अब 'अमेरिका की सीमाएं उसके इतिहास में सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं.' ट्रंप ने कहा,'कोई भी तब तक अंदर नहीं आता, जब तक उसे आमंत्रित न किया जाए.'
अपने भाषण के बाद ट्रंप कई देशों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे. इनमें यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की, जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम और कई खाड़ी देशों के अधिकारी शामिल हैं. ट्रंप के ग्रीनलैंड और डेनमार्क के साथ एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने की भी उम्मीद है. बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति प्रशासन की ‘शील्ड ऑफ द अमेरिकाज’ पहल से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होंगे. इसके अलावा वह वेनेजुएला की नेता डेल्सी रोड्रिगेज के साथ निजी बैठक भी करेंगे.
The Fake News can’t resist @realDonaldTrump!
“It’s an honor to be here. I’m surprised that CNN is here covering me. You should not be here covering me. You said you weren't going to cover me!” pic.twitter.com/mXYr6KXsm8
— Trump War Room (@TrumpWarRoom) September 22, 2026
UNGA में संबोधन के लिए पहुंचने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से बातचीत की. इस दौरान CNN को लेकर उन्होंने तंज कसते हुए कहा,'यहां होना सम्मान की बात है. मुझे हैरानी है कि CNN यहां मेरी कवरेज कर रहा है. आपको यहां नहीं होना चाहिए. आपने कहा था कि आप मेरी कवरेज नहीं करेंगे.'
दरअसल, ट्रंप और CNN के बीच इन दिनों मीडिया कवरेज को लेकर विवाद चल रहा है. ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में CNN समेत तीन मीडिया संस्थानों को व्हाइट हाउस से प्रतिबंधित कर दिया था. इसके बाद अमेरिकी टीवी नेटवर्कों के प्रेस पूल ने ट्रंप के कार्यक्रमों की कवरेज को लेकर विरोध जताया. इसी पृष्ठभूमि में ट्रंप ने UNGA के लिए रवाना होते समय CNN की मौजूदगी पर यह टिप्पणी की.
खबर अपडेट की जा रही है