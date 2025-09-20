ट्रंप का एक आदेश और धराशायी हो गए 'American Dreams', जानिए H-1B वीजा में बदलाव से जुड़े हर सवाल का जवाब

H1B Visa Program: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सत्ता की कुर्सी दोबारा संभालने के बाद कई बड़े फैसले लिए, जिससे वैश्विक स्तर पर काफी असर पड़ रहा है. ट्रंप की टैरिफ को लेकर दुनियाभर में चर्चा है इसी बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एच-1बी वीजा प्रोग्राम में बड़े बदलाव कर दिए हैं. इसके तहत अब अमेरिका में वीजा प्राप्त करने के लिए सरकार को हर साल 1,00,000 डॉलर (88,11000 रुपए) का शुल्क देना होगा. ट्रंप का कहना है कि इसका मकसद विदेशी कामगारों की बजाय अमेरिकी लोगों को नौकरी देना है, इसे लेकर तरह-तरह की टिप्पणी की जा रही है. आइए जानते हैं कि ये क्या है और इस आदेश के का क्या प्रभाव पड़ेगा.

F&Q

सवाल- H1B वीजा क्या है?

जवाब- सबसे पहले हम जानते हैं कि H1B वीजा क्या है, H-1B वीजा एक एक नॉन-इमिग्रेंट वीजा है, यह वीजा लॉटरी के जरिए दिए जाते हैं. यह एक गैर-आप्रवासी वीजा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में नियोक्ताओं को विशिष्ट व्यवसायों में विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने की अनुमति देता है. इसे पाने के लिए आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, इसका इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काफी प्रयोग किया जाता है.

सवाल- आदेश के दायरे में कौन आएगा?

जवाब- इस आदेश के दायरे में विदेश कर्मचारी आएंगे, अगर अमेरिकी कंपनियां नए विदेशी कर्मचारियों की नियुक्ति करती हैं तो उन्हें 21 सितंबर, 2025 से वीजा आवेदन के लिए $100,000 का वार्षिक शुल्क देना होगा.

सवाल- कब तक वैध रहेगा वीजा?

जवाब- नए नियम के अनुसार, एच-1बी वीज़ा अधिकतम छह साल के लिए ही मान्य रहेगा, चाहे नया आवेदन हो या नवीनीकरण, आदेश में कहा गया है कि इस वीज़ा का गलत इस्तेमाल किया जा रहा था, जिससे अमेरिकी कामगारों को नुकसान हो रहा था और यह अमेरिका की अर्थव्यवस्था व सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है.

सवाल- क्या करेंगे विदेशी कर्मचारी?

जवाब- HT की रिपोर्ट के मुताबिक H1B वीजा धारक, विदेशी कर्मचारी वर्तमान में अमेरिका से बाहर है और 21 सितंबर, 2025 से पहले वापस नहीं आता है, तो गृह सुरक्षा सचिव यह तय करेंगे कि उन्हें शुल्क का भुगतान करना है या नहीं. ऐसे में कंपनियां अपने H1B वीजा धारक कर्मचारियों से कह रही हैं कि वे आदेश लागू होने से पहले अमेरिका में ही रहें या वापस लौट जाएं.

सवाल- क्यों लिया गया ये फैसला?

जवाब- अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लूटनिक ने कि अब बड़ी कंपनियां विदेशी लोगों को सस्ते में काम पर नहीं रखेंगी, क्योंकि पहले सरकार को 1 लाख डॉलर देने होंगे और फिर कर्मचारी को वेतन देना होगा, तो, यह आर्थिक रूप से ठीक नहीं है, आप किसी को प्रशिक्षित करेंगे, आप हमारे देश के किसी अच्छे विश्वविद्यालय से हाल ही में स्नातक हुए किसी व्यक्ति को प्रशिक्षित करेंगे, अमेरिकियों को प्रशिक्षित करेंगे, हमारी नौकरियां छीनने के लिए लोगों को लाना बंद करें यही यहां की नीति है.

सवाल- क्या दी जा सकती है चुनौती?

जवाब- H1B वीजा आवेदनों पर सालाना शुल्क लगाने के ट्रंप के फैसले को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. न्यूयॉर्क टाइम्स ने राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवाओं के एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी डग रैंड के हवाले से इस नीति की वैधता पर सवाल उठाया है.

