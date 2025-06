'अमेरिकी सेना की पूरी ताकत...', इजरायल-ईरान तनाव के बीच ट्रंप की खामेनेई को बड़ी धमकी, क्या है US का प्लान?

US Message To Iran: इरान और इजरायल के बीच पिछले कुछ दिनों से संघर्, चल रहा है. दोनों देश लगातार एक दूसरे पर मिसाइलों से हमला कर रहे हैं. वहीं अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बड़ी धमकी दी है. ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान उसपर हमला करता है तो वह अपनी सैन्य शक्ति का इस तरह से इस्तेमाल करेगा जैसा ईरान ने पहले कभी नहीं सोचा होगा.

इजरायल का ऑपरेशन लायन

ट्रंप का यह बयान तब सामने आया है जब अमेरिका ने हाल ही में इजरायल के ईरान पर किए गए एयरस्ट्राइक से खुद को दूर रखने की कोशिश की है. इजरायल ने ईरान पर यह हमले ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत किए थे, जिसके चलते अब दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ चुका है.

ये भी पढ़ें- इस देश में तंबाकू पर लगा है बैन, भारी पड़ सकता है धूम्रपान करना

ट्रंप का ईरान को मैसेज

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर ईरानी नेता खामेनेई के नेतृत्व वाले इस्लामिक रिपब्लिक को सीधा संदेश लिखा,' आज रात ईरान पर हुए हमले से अमेरिका का कोई लेना-देना नहीं है. अगर ईरान द्वारा हम पर किसी भी तरह से हमला किया जाता है, तो अमेरिकी सशस्त्र बलों की पूरी ताकत जो पहले कभी नहीं देखी गई स्तरों पर उतरेगी, हालांकि हम आसानी से ईरान और इजरायल के बीच एक समझौता करवा सकते हैं और इस खूनी संघर्ष को समाप्त कर सकते हैं.'

The U.S. had nothing to do with the attack on Iran, tonight. If we are attacked in any way, shape or form by Iran, the full strength and might of the U.S. Armed Forces will come down on you at levels never seen before. However, we can easily get a deal done between Iran and… — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) June 15, 2025

ईरान को दिया अल्टीमेटम

ट्रंप ने एक अन्य पोस्ट में लिखा,' 2 महीने पहले मैंने ईरान को समझौता करने के लिए 60 दिन का अल्टीमेटम दिया था. आज 61वां दिन है. मैंने उन्हें बताया था कि क्या करना है, लेकिन वे वहां तक नहीं पहुंच पाए अब उनके पास शायद यह दूसरा मौका है.'

ये भी पढे़ं- क्या वाकई अमेरिका ने आसिम मुनीर को सैन्य परेड में न्यौता दिया? व्हाइट हाउस ने किया खुलासा

इससे पहले ट्रंप ने एक अलग पोस्ट में दावा किया था कि उन्होंने ईरान को सबसे कठोर शब्दों में चेतावनी दी थी, उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरानी कमांडर हैरान थे.

Two months ago I gave Iran a 60 day ultimatum to “make a deal.” They should have done it! Today is day 61. I told them what to do, but they just couldn’t get there. Now they have, perhaps, a second chance! (TS: 13 Jun 11:34 UTC) — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) June 13, 2025

उन्होंने कहा,'वे नहीं जानते थे कि क्या होने वाला था. वे सभी अब मर चुके हैं. स्थिति और भी बदतर होगी.'

I gave Iran chance after chance to make a deal. I told them, in the strongest of words, to “just do it,” but no matter how hard they tried, no matter how close they got, they just couldn’t get it done. I told them it would be much worse than anything they know, anticipated, or… — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) June 13, 2025

ट्रंप की अपील

डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान-इजरायल के बीच चल रहे तनाव को कम करने के लिए आखिरी बार अपील करते हुए कहा,'पहले ही बहुत मौतें और विनाश हो चुका है, लेकिन इस नरसंहार को खत्म करने के लिए अभी भी समय है. ईरान को समझौता करना चाहिए, इससे पहले कि कुछ भी न बचे.' बता दें कि इजरायली एयर अटैक में ईरान के 6 बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट और कई सीनियर सैन्य कमांडर मारे गए.