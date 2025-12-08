'...नहीं लगता मुझे प्रेसिडेंट बनना चाहिए', जिमी किमेल पर क्यों भड़क गए डोनाल्ड ट्रंप? किस बात पर उड़ाया मजाक

Jimmy Kimmel: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनियाभर में अपने रवैये के लिए फेमस हैं. ट्रंप किसे कब क्या बोल जाएं, इसका कोई भी भरोसा नहीं है. इसी बीच US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में 2025 केनेडी सेंटर ऑनर्स के विजेताओं को मेडल देते समय लेट-नाइट टॉक शो होस्ट जिमी किमेल का मजाक उड़ाया और उन्हें काफी खराब बताया, ये कोई पहली बार नहीं है जब जिमी किमेल को लेकर ट्रंप ने ऐसा बयान दिया है, इसके पहले भी दोनों में जुबानी तकरार देखी गई है, जानिए क्या है पूरा मामला.

अगर नहीं हरा देता तो...

डेडलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कहा किल हमने पहले कभी किसी प्रेसिडेंट को अवॉर्ड्स होस्ट करते नहीं देखा. यह पहली बार है, मुझे यकीन है कि वे मुझे बहुत अच्छे रिव्यू देंगे, है ना? आप जानते हैं वे कहेंगे कि वह बहुत खराब था. उन्होंने जिमी की तुलना पिछले होस्ट से करते हुए ये भी कहा कि जिमी किमेल बहुत खराब हैं. साथ ही कहा कि अगर मैं टैलेंट के मामले में जिमी किमेल को हरा नहीं सकता, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे प्रेसिडेंट बनना चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

कर दिया गया था सस्पेंड

फरवरी में खुद को केनेडी सेंटर का चेयरमैन अपॉइंट करने वाले ट्रंप ने अगस्त में कहा था कि वह सम्मानित लोगों को चुनने में लगभग 98 परसेंट शामिल थे. इस साल के अवॉर्ड पाने वालों में सिल्वेस्टर स्टेलोन, जॉर्ज स्ट्रेट, KISS, ग्लोरिया गेनर और माइकल क्रॉफर्ड शामिल हैं. यह बात ट्रंप और किमेल के बीच चल रहे झगड़े के बीच आई है. ये विवाद तब और ज्यादा बढ़ गया जब चार्ली किर्क की मौत के बाद होस्ट के कमेंट्स की वजह से जिमी किमेल लाइव को 6 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया था.

पहले से चल रहा है विवाद

इससे पहले ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर होस्ट को बिना टैलेंट और बहुत खराब टेलीविजन रेटिंग वाला आदमी कहा था और लिखा था कि इस बेवकूफ को एयर से हटाओ. आगे लिखा कि 'ABC फेक न्यूज जिमी किमेल जैसे इंसान को क्यों रखती है, जिसमें कोई प्रतिभा नहीं है और जिसकी टीवी रेटिंग्स बहुत खराब हैं? इस आदमी को शो से निकाल दो'.