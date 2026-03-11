तेज रफ्तार में आई और... ईरान पर अमेरिका-इजरायल के प्रचंड हमले के बीच व्हाइट हाउस की सुरक्षा में सेंध? मामले की जांच जारी

Advertisement
US News: बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति के अधिकारिक निवास के एकदम नजदीक सिक्योरिटी ब्रीच का मामला सामने आया है. हालांकि राहत की बात ये रही कि इस दौरान कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई. क्या है पूरा मामला जिसने व्हाइट हाउस समेत पूरी राजधानी वाशिंगटन डीसी में हड़कंप मच गया. 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Mar 11, 2026, 08:47 PM IST
White House area shut down: ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों के मद्देनजर यूं तो पूरी दुनिया अलर्ट मोड में है. इस बीच दावा किया जा रहा है कि बदले की आग में जल रहे ईरान ने दुनियाभर में मौजूद स्लीपर सेल्स एक्टिवेट कर दिए हैं. ऐसी तमाम खबरों और चिंताओं के बीच हाई सिक्योरिटी जोन माने जाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अधिकारिक आवास की सुरक्षा में सेंध लगीं तो बवाल मच गया. यूएस मीडिया से आ रही खबरों के मुताबिक व्हाइट हाउस में पीक आवर्स के दौरान एक तेज रफ्तार वैन सुरक्षा बैरिकेड से टकराई तो हड़कंप मच गया. टक्कर इतनी तेज थी कि आवाज दूर तक सुनाई दी. फौरन एहतियाती कदम उठाते हुए वाशिंगटन के डाउनटाउन स्थित पूरा इलाका सील कर दिया गया. 

मामले की जांच जारी

पूरे अमेरिका (US) में कड़े सुरक्षा इंतजाम हैं. वाशिंगटन पुलिस ने बताया कि वैन की तलाशी हो चुकी है. वहीं वैन चला रहे शख्स से पूछताछ हो रही है. हालांकि वाशिंगटन पुलिस ने अभी वाहन चालक के बारे में तत्काल कोई जानकारी नहीं साझा की जो व्हाइट हाउस के ठीक उत्तरी छोर में स्थित लाफायेट स्क्वायर के गेट से टकरा गया. शुक्र है कि इस दौरान जान-माल का कोई नुकसान नहीं हुआ. ये इलाका आमतौर पर देसी-विदेशी सैलानियों और व्हाइट हाउस के स्टाफ से गुलजार रहता है.

क्या ट्रंप की सिक्योरिटी में लगी सेंध?

इस घटनाक्रम की जांच कई एंगल से हो रही है. इस खबर के बाद ये अटकलें लगाई जाने लगीं कि कहीं इस वाहन के जरिए कोई बड़ा कांड करने की कोई योजना तो नहीं बनाई गई थी.

यह भी पढ़ें- डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से लड़ाई तो छेड़ दी, लाख टके का सवाल- अंजाम क्‍या होगा? 5 विकल्प हैं

मिडिल ईस्ट की जंग कब खत्म होगी? 

मिडिल ईस्ट मामलों की जानकार और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट जेन किन्नीमोंट ने अपने एक हालिया आर्टिकिल में ईरान और अमेरिका-इजरायल की लड़ाई खत्म होने की 5 संभावनाएं टटोली हैं. उनका मानना है कि ईरान का पावर बैलेंस अब इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के हाथों में है. इसका सबसे बड़ा संकेत मोजतबा खामेनेई का सुप्रीम लीडर बनना है. उनकी ताकत IRGC और इंटेलिजेंस सर्विस के साथ उनका लंबे समय से करीबी जुड़ाव है. उनके नेतृत्व में सिस्टम चलता है तो लड़ाई चलती रहेगी और ईरान अलग-अलग तरीकों से अमेरिका और इजरायल से बदला लेने के तरीके ढूंढेगा. इस बीच खबर भी है कि उसने दुनियाभर में स्लीपर सेल एक्टिव कर दिए हैं.

यह भी पढ़ें- खामेनेई की मौत के बाद बेटे मोजतबा के साथ हमले में क्या हुआ? ईरानी राष्ट्रपति के बेटे ने अब तोड़ी चुप्पी, बता दिया सारा सच

