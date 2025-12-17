समंदर में अमेरिका करेगा नाकेबंदी; वेनेजुएला से बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप का बड़ा आदेश, क्या तेल के लिए छिड़ेगी जंग?

Donald Trump: अमेरिका ने वेनेजुएला के तट से दूर एक तेल टैंकर (जहाज) को कब्जे में लिया है. अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला से आने वाले सैंक्शन्ड ऑयल टैंकरों की पूरी तरह से ब्लॉकेड करने की अपील की है. जानिए उन्होंने और क्या कुछ कहा है.
Trending Photos
Donald Trump: बीते दिन अमेरिका ने वेनेजुएला के तट से दूर एक तेल टैंकर (जहाज) को कब्जे में लिया था, इसके साथ ही कोस्टलाइन के पास सैकड़ों अमेरिकी सैनिकों और जहाजों को तैनात किया है. टैंकर को कब्जे में लेने के बाद दोनों देशों में तनाव भी बढ़ गया है. इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला से आने वाले सैंक्शन्ड ऑयल टैंकरों की पूरी तरह से ब्लॉकेड करने की अपील की है. इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं विस्तार के साथ.
ट्रंप ने लगाया ये आरोप
एक पोस्ट करते हुए ट्रंप ने लिखा कि वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े आर्मडा से पूरी तरह घिरा हुआ है. यह और बड़ा होगा और उन्हें ऐसा झटका लगेगा जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा. जब तक वे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को वह सारा तेल, जमीन और दूसरी संपत्तियां वापस नहीं कर देते जो उन्होंने पहले हमसे चुराई थीं. ट्रंप ने मादुरो पर तेल का इस्तेमाल ड्रग टेररिज्म, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मर्डर और किडनैपिंग करने का भी आरोप लगाया है.
भेजा जा रहा वेनेजुएला
आगे कहा कि इसलिए मैं वेनेज़ुएला में आने-जाने वाले सभी सैंक्शन्ड ऑयल टैंकरों की पूरी तरह से नाकाबंदी करने का आदेश दे रहा हूं. मादुरो सरकार ने कमजोर और नाकाबिल बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स में जो गैर-कानूनी एलियंस और क्रिमिनल्स भेजे हैं, उन्हें तेजी से वेनेजुएला वापस भेजा जा रहा है.
हुए थे हमले
तनाव बढ़ने के साथ ही कैरिबियन और पूर्वी प्रशांत में इंटरनेशनल पानी में नावों पर कई मिलिट्री हमले हुए हैं. इस कैंपेन की U.S. के सांसदों ने दोनों पार्टियों से जांच की है. इस कैंपेन में जहाजों पर हुए 25 जाने-माने हमलों में कम से कम 95 लोग मारे गए हैं. ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे एक सफलता बताते हुए इसका बचाव किया है और कहा है कि इसने ड्रग्स को अमेरिकी तटों तक पहुंचने से रोका है.