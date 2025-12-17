Advertisement
trendingNow13043595
Hindi Newsदुनियासमंदर में अमेरिका करेगा नाकेबंदी; वेनेजुएला से बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप का बड़ा आदेश, क्या तेल के लिए छिड़ेगी जंग?

समंदर में अमेरिका करेगा नाकेबंदी; वेनेजुएला से बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप का बड़ा आदेश, क्या तेल के लिए छिड़ेगी जंग?

Donald Trump: अमेरिका ने वेनेजुएला के तट से दूर एक तेल टैंकर (जहाज) को कब्जे में लिया है. अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला से आने वाले सैंक्शन्ड ऑयल टैंकरों की पूरी तरह से ब्लॉकेड करने की अपील की है. जानिए उन्होंने और क्या कुछ कहा है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Dec 17, 2025, 06:41 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

समंदर में अमेरिका करेगा नाकेबंदी; वेनेजुएला से बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप का बड़ा आदेश, क्या तेल के लिए छिड़ेगी जंग?

Donald Trump: बीते दिन अमेरिका ने वेनेजुएला के तट से दूर एक तेल टैंकर (जहाज) को कब्जे में लिया था, इसके साथ ही कोस्टलाइन के पास सैकड़ों अमेरिकी सैनिकों और जहाजों को तैनात किया है. टैंकर को कब्जे में लेने के बाद दोनों देशों में तनाव भी बढ़ गया है. इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला से आने वाले सैंक्शन्ड ऑयल टैंकरों की पूरी तरह से ब्लॉकेड करने की अपील की है. इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं विस्तार के साथ. 

ट्रंप ने लगाया ये आरोप
एक पोस्ट करते हुए ट्रंप ने लिखा कि वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े आर्मडा से पूरी तरह घिरा हुआ है. यह और बड़ा होगा और उन्हें ऐसा झटका लगेगा जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा. जब तक वे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को वह सारा तेल, जमीन और दूसरी संपत्तियां वापस नहीं कर देते जो उन्होंने पहले हमसे चुराई थीं. ट्रंप ने मादुरो पर तेल का इस्तेमाल ड्रग टेररिज्म, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मर्डर और किडनैपिंग करने का भी आरोप लगाया है. 

भेजा जा रहा वेनेजुएला
आगे कहा कि इसलिए मैं वेनेज़ुएला में आने-जाने वाले सभी सैंक्शन्ड ऑयल टैंकरों की पूरी तरह से नाकाबंदी करने का आदेश दे रहा हूं. मादुरो सरकार ने कमजोर और नाकाबिल बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स में जो गैर-कानूनी एलियंस और क्रिमिनल्स भेजे हैं, उन्हें तेजी से वेनेजुएला वापस भेजा जा रहा है. 

Add Zee News as a Preferred Source

हुए थे हमले
तनाव बढ़ने के साथ ही कैरिबियन और पूर्वी प्रशांत में इंटरनेशनल पानी में नावों पर कई मिलिट्री हमले हुए हैं. इस कैंपेन की U.S. के सांसदों ने दोनों पार्टियों से जांच की है. इस कैंपेन में जहाजों पर हुए 25 जाने-माने हमलों में कम से कम 95 लोग मारे गए हैं. ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे एक सफलता बताते हुए इसका बचाव किया है और कहा है कि इसने ड्रग्स को अमेरिकी तटों तक पहुंचने से रोका है.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Donald Trump

Trending news

‘बिहार तो सिर्फ झांकी है, पूरा महाराष्ट्र बाकी है…’ बोले- वारिस पठान
Maharashtra Nagar Nigam Election
‘बिहार तो सिर्फ झांकी है, पूरा महाराष्ट्र बाकी है…’ बोले- वारिस पठान
अब आएगी छप्पर फाड़ सर्दी, कानों में टन-टन बजने वाली है तेज हवा; IMD ने किया अलर्ट
Weather
अब आएगी छप्पर फाड़ सर्दी, कानों में टन-टन बजने वाली है तेज हवा; IMD ने किया अलर्ट
'खनानी ब्रदर्स' ISI के खास कैसे बने? भारत ने चुटकी बजाकर पाकिस्तान की कमर तोड़ दी थी
DNA
'खनानी ब्रदर्स' ISI के खास कैसे बने? भारत ने चुटकी बजाकर पाकिस्तान की कमर तोड़ दी थी
14 बार जन्म लेना होगा तब भी न हो पाएगा... बांग्लादेशी बयानवीरों को हिमंता ने लताड़ा
Assam
14 बार जन्म लेना होगा तब भी न हो पाएगा... बांग्लादेशी बयानवीरों को हिमंता ने लताड़ा
DNA: जॉर्डन की रानी नहीं पहनती हिजाब, फिर भारत में हंगामा क्यों?
DNA Analysis
DNA: जॉर्डन की रानी नहीं पहनती हिजाब, फिर भारत में हंगामा क्यों?
लुधियाना की जेल में कैदियों-पुलिसवालों के बीच महासंग्राम, सुपरिटेंडेंट का फूटा सिर
ludhiana jail clash
लुधियाना की जेल में कैदियों-पुलिसवालों के बीच महासंग्राम, सुपरिटेंडेंट का फूटा सिर
25 मौतों पर कोई पछतावा है, देश छोड़कर क्यों भागे? देखिए लूथरा ब्रदर्स का रिएक्शन
Goa Night Club Fire News
25 मौतों पर कोई पछतावा है, देश छोड़कर क्यों भागे? देखिए लूथरा ब्रदर्स का रिएक्शन
'ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन हम हार गए थे', कांग्रेस नेता का विवादित बयान, भड़की BJP
Prithviraj Chavan
'ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन हम हार गए थे', कांग्रेस नेता का विवादित बयान, भड़की BJP
मेट्रो स्टेशन से फिल्म एक्ट्रेस का दिनदहाड़े अपहरण, पति ने फोन पर दी धमकी
Actress Kidnapping Case
मेट्रो स्टेशन से फिल्म एक्ट्रेस का दिनदहाड़े अपहरण, पति ने फोन पर दी धमकी
सोशल एक्टिविज्म की आड़ में छिपे आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़, हिरासत में लिए गए 12 लोग
Jammu Kashmir
सोशल एक्टिविज्म की आड़ में छिपे आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़, हिरासत में लिए गए 12 लोग